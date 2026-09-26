Dünya Devi Doların 60 Lirayı Göreceği Tarihi Açıkladı

Fitch'in raporunda kurdaki yükselişin ani bir sıçrama şeklinde değil, kademeli bir değer kaybı olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Kuruluş, bu kontrollü seyrin reel efektif kurdaki değerlenmenin ihracatçılar üzerinde yarattığı baskıyı hafifleteceğini değerlendiriyor. Şu sıralar 49 lira civarında seyreden dolar/TL için bu tahmin, yıl sonuna kadar yaklaşık 2 liralık, gelecek yılın sonuna kadar ise 11 liranın üzerinde bir artış anlamına geliyor.

Enflasyon cephesinde Fitch'in beklentileri hükümetin hedeflerinden daha yüksek. Kuruluş yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 30,5'e, 2027 sonunda da yüzde 23,5'e gerilemesini öngörüyor. Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) bu oranlar sırasıyla yüzde 28,4 ve yüzde 21 olarak yer alıyor.

Büyüme tarafında ise tablo daha iyimser. Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 4,3 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', not görünümünü ise 'durağan' olarak koruyor.