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Ekonomi
Dünya Devi Doların 60 Lirayı Göreceği Tarihi Açıkladı

Dünya Devi Doların 60 Lirayı Göreceği Tarihi Açıkladı

Enflasyon Dolar dolar/TL
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
26.09.2026 - 21:01
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin son değerlendirmesinde dolar/TL için yeni tahminlerini paylaştı. Kuruluşa göre kur bu yılı 51 lira seviyesinde kapatacak, 2027'nin sonunda ise 60 liraya ulaşacak.

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Dolar ne kadar olacak?

Dolar ne kadar olacak?

Fitch'in raporunda kurdaki yükselişin ani bir sıçrama şeklinde değil, kademeli bir değer kaybı olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Kuruluş, bu kontrollü seyrin reel efektif kurdaki değerlenmenin ihracatçılar üzerinde yarattığı baskıyı hafifleteceğini değerlendiriyor. Şu sıralar 49 lira civarında seyreden dolar/TL için bu tahmin, yıl sonuna kadar yaklaşık 2 liralık, gelecek yılın sonuna kadar ise 11 liranın üzerinde bir artış anlamına geliyor.

Enflasyon cephesinde Fitch'in beklentileri hükümetin hedeflerinden daha yüksek. Kuruluş yıllık enflasyonun 2026 sonunda yüzde 30,5'e, 2027 sonunda da yüzde 23,5'e gerilemesini öngörüyor. Yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) bu oranlar sırasıyla yüzde 28,4 ve yüzde 21 olarak yer alıyor.

Büyüme tarafında ise tablo daha iyimser. Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8, gelecek yıl ise yüzde 4,3 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', not görünümünü ise 'durağan' olarak koruyor.

Rezervler 176 milyar dolara çıktı.

Rezervler 176 milyar dolara çıktı.

Raporda öne çıkan başlıklardan biri döviz rezervleri oldu. Türkiye'nin brüt döviz rezervleri mart ayından bu yana 25 milyar dolar artarak 23 Eylül itibarıyla 176 milyar dolara yükseldi. Bu seviye yaklaşık 4,5 aylık cari dış ödemeyi karşılamaya yetiyor, ancak İran çatışması öncesinde görülen 210 milyar dolarlık seviyenin hâlâ oldukça gerisinde. Swap işlemleri hariç tutulduğunda hesaplanan net rezervler ise martta 16 milyar dolardan 45 milyar dolara çıktı.

Raporda genel yönetim borcunun milli gelire oranının yüzde 24 civarında sabit kalacağı tahmin edildi. Yaklaşık 18 milyar dolarlık yatırım fonu tasfiyesinin bazı düzenleyici açıkları gün yüzüne çıkardığı, ancak bunun ülke notu üzerinde kayda değer bir etki yaratmasının beklenmediği de vurgulandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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