Salah Yaylası'nda Esrarengiz Gece: Bank ve Tabela Bir Gecede Ortadan Kayboldu
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın bir yayla ziyaretinde oturduğu taş, paylaştığı fotoğrafın ardından kısa sürede bir ziyaret noktasına dönüşmüştü. Taşın çevresine yapılan düzenlemeler ise uzun ömürlü olmadı. Yayla sakinleri sabah alana çıktığında bank ve tabelanın olmadığını gördü.
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Bank ve tabela bir gecede yok oldu.
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Muhtar o geceyi anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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