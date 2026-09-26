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Salah Yaylası'nda Esrarengiz Gece: Bank ve Tabela Bir Gecede Ortadan Kayboldu

Salah Yaylası'nda Esrarengiz Gece: Bank ve Tabela Bir Gecede Ortadan Kayboldu

Muhammed Salah Trabzon
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 21:23
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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın bir yayla ziyaretinde oturduğu taş, paylaştığı fotoğrafın ardından kısa sürede bir ziyaret noktasına dönüşmüştü. Taşın çevresine yapılan düzenlemeler ise uzun ömürlü olmadı. Yayla sakinleri sabah alana çıktığında bank ve tabelanın olmadığını gördü.

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Bank ve tabela bir gecede yok oldu.

Bank ve tabela bir gecede yok oldu.

Kurtdere Yaylası'nda Salah'ın fotoğraf çektirdiği taşın yanına asılan 'Salah Yaylası' tabelası ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yerleştirdiği bankın, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülüp götürüldüğü iddia edildi. Sabah bölgeye çıkan vatandaşlar ikisinin de yerinde olmadığını fark ederken, yayla sakinleri kendi imkânlarıyla hazırladıkları 'Muhammed Salah taşı' yazılı yeni bir tabelayı kısa sürede taşın yanına dikti. Köylülerden biri 61Saat'e yaptığı açıklamada 'Terbiyesizler geldiler buraya, bunu buradan çaldılar. Çok ahlaksız insanlar var. Dükkanın köşesine kamera koyacağım, bunu yapanı yakalayacağım' dedi. Yayla sakinleri bölgeye güvenlik kamerası yerleştireceklerini ve yeni tabelayı da kısa sürede kalıcı olarak takacaklarını söyledi.

Muhtar o geceyi anlattı.

Muhtar o geceyi anlattı.

Taşın bulunduğu alan Gümüşhane'nin Çorak Köyü sınırları içinde kalıyor ve köyün muhtarı Polat Yaşlı, olayın yaşandığı akşam yaylayı duman kapladığını anlatarak 'Muhammed Salah dünya yıldızı bir futbolcu. Taşın üzerinde oturur, taşı meşhur ettiği gibi yaylamızı da meşhur etmiş gibi görünüyor ama yaylamız zaten meşhur bir yayladır. Muhammed Salah geldi, taşın üzerinde oturdu. İnsanlar da İstanbul'dan, herhangi bir seyirci veya fanatik taraftar, 'Salah Yaylası' diye bir levha yaptırdı. Aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların orada rahat fotoğraf çekilebilmesi için bir bank getirdi. Oraya konulunca sosyal medyada bir tepkiye neden oldu. Şu anda burada levha ya da bank gibi herhangi bir şey kalmadı. Dün akşam burada duman olduğunu, yakın arkadaşlarımız söylüyorlar. Dumanda birilerinin gelip aldığını söylüyorlar ama kim aldığını bilmiyoruz. Kaldırılmasının nedeni sosyal medyadaki tepkiler olabilir, belki de başka bir sebeptir, gerçeğini bilmiyoruz. Şu anda kalkmış durumda' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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