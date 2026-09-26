Salah Yaylası'nda Esrarengiz Gece: Bank ve Tabela Bir Gecede Ortadan Kayboldu

Taşın bulunduğu alan Gümüşhane'nin Çorak Köyü sınırları içinde kalıyor ve köyün muhtarı Polat Yaşlı, olayın yaşandığı akşam yaylayı duman kapladığını anlatarak 'Muhammed Salah dünya yıldızı bir futbolcu. Taşın üzerinde oturur, taşı meşhur ettiği gibi yaylamızı da meşhur etmiş gibi görünüyor ama yaylamız zaten meşhur bir yayladır. Muhammed Salah geldi, taşın üzerinde oturdu. İnsanlar da İstanbul'dan, herhangi bir seyirci veya fanatik taraftar, 'Salah Yaylası' diye bir levha yaptırdı. Aynı zamanda Trabzon Büyükşehir Belediyesi de vatandaşların orada rahat fotoğraf çekilebilmesi için bir bank getirdi. Oraya konulunca sosyal medyada bir tepkiye neden oldu. Şu anda burada levha ya da bank gibi herhangi bir şey kalmadı. Dün akşam burada duman olduğunu, yakın arkadaşlarımız söylüyorlar. Dumanda birilerinin gelip aldığını söylüyorlar ama kim aldığını bilmiyoruz. Kaldırılmasının nedeni sosyal medyadaki tepkiler olabilir, belki de başka bir sebeptir, gerçeğini bilmiyoruz. Şu anda kalkmış durumda' dedi.