1434 Yılında Yapılan Bu Tabloda Öyle Bir Detay Var Ki Görünce 'Yok Artık' Diyeceksiniz!

Tablodaki kişilerin kimlikleri ve tablonun yapılış amacı bile hâlâ bir varsayım. Resimdeki erkeğin İtalyan tüccar Giovanni di Nicolao Arnolfini olduğu kabul edilse de kadının duruşu nedeniyle hamile olup olmadığı ya da çalışmanın bir evlilik hatırası mı yoksa bir anma resmi mi olduğu kesinlik kazanmış değil.

Günümüzde Londra'daki National Gallery'de sergilenen eserin resmi kayıtlarında bahsedilmese de bazı tarihsel kaynaklar, Arnolfini’nin eşinin 1433 yılında hayatını kaybettiğini belirtiyor. Bu bilgi, tablonun kaybın ardından yapılmış bir anma resmi olabileceği ve kadının idealize edilerek masumiyet simgesi olarak resmedildiği ihtimalini güçlendiriyor.