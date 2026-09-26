Canlı Yayına Davetsiz Konuk: Piyasa Bülteni Sırasında Stüdyoya Kedi Girdi

Sunucu, arkasındaki ekranda TL grafikleri dönerken ekonomi verilerini aktardığı sırada tekir bir kedi stüdyonun zemininde belirdi. Kameranın önünden sakin adımlarla geçen kedi, bir süre sunucunun çevresinde dolaşıp ayaklarının dibine kadar sokuldu. Yayına eşlik eden kedi sosyal medyanın da ilgisini çekti.