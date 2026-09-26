Canlı Yayına Davetsiz Konuk: Piyasa Bülteni Sırasında Stüdyoya Kedi Girdi
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TYT Türk ekranlarında ekonomi bülteni sürerken stüdyoya kimsenin beklemediği bir misafir geldi. Sunucu piyasa verilerini aktarmaya devam ederken kameranın kadrajına giren konuk, yayının geri kalanında dikkatleri üzerine çekti. O anları içeren görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
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O anlar yayına bu şekilde yansıdı:
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Sette bir kedi belirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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