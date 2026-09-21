Canlı Yayında 'Matrix Hatası': Kameranın Önünde Aniden Kaybolan Kadın Asker Viral Oldu
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Arjantin donanmasının yelkenli eğitim gemisi Fragata ARA Libertad, 45 denizci öğrencisiyle çıktığı 161 günlük 54. eğitim seferini tamamlayıp 19 Eylül'de Buenos Aires'e döndü. Dönüşü canlı yayından aktaran TN kanalının muhabiri Mario Lobo, güvertede bir kadın denizciyle söyleşi yaptı; kadın, ailesine kavuşacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ancak söyleşinin hemen ardından ekranda garip bir an yaşandı: kadın, kamera birkaç saniyeliğine hareket edince adeta gözden silindi. Klip saniyeler içinde sosyal medyaya düştü, bir tek paylaşım bile 28 milyondan fazla kez izlendi ve kullanıcılar arasında 'Matrix hatası' yorumlarına yol açtı.
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İşte o görüntüler 📹
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Söyleşinin Hemen Ardından Kadın Denizci Kameranın Önünden Saniyeler İçinde Silindi
Görüntü Saatler İçinde Milyonlarca Kez İzlendi, Bazı Hesaplar İşi Daha da Büyüttü
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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