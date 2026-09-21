Canlı Yayında 'Matrix Hatası': Kameranın Önünde Aniden Kaybolan Kadın Asker Viral Oldu

TN'nin canlı yayın ekibi, 5 ay 8 gün süren seferin ardından limana giren Fragata Libertad'ı karşılamak için güvertedeydi. Gemiyi limana kadar onlarca yelkenli ve donanma teknesi eşlik etti, aileler daha sabahtan rıhtıma inip renkli dumanlarla karşılama yaptı. Muhabir Mario Lobo'nun söyleştiği kadın denizci, 'Varmak için çok heyecanlıyım' dedikten sonra arkasını dönüp güvertede yürümeye başladı; kamera da onu takip etmeyi sürdürdü.

Tam bu sırada kameranın açısı değişti, güvertede başka personel de kadının önünden geçti. Saniyeler içinde kadın kareden tamamen çıktı; ekranda sadece boş güverte kaldı. Doğal bir kamera hareketi ve yayadan kaynaklanan bu görsel tesadüf, izleyicilere sanki kadın havaya karışmış gibi bir izlenim bıraktı ve yayın kesintisiz sürdüğü için 'montaj değil' algısını güçlendirdi.