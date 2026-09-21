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Canlı Yayında 'Matrix Hatası': Kameranın Önünde Aniden Kaybolan Kadın Asker Viral Oldu

Canlı Yayında 'Matrix Hatası': Kameranın Önünde Aniden Kaybolan Kadın Asker Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 10:42
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Arjantin donanmasının yelkenli eğitim gemisi Fragata ARA Libertad, 45 denizci öğrencisiyle çıktığı 161 günlük 54. eğitim seferini tamamlayıp 19 Eylül'de Buenos Aires'e döndü. Dönüşü canlı yayından aktaran TN kanalının muhabiri Mario Lobo, güvertede bir kadın denizciyle söyleşi yaptı; kadın, ailesine kavuşacağı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Ancak söyleşinin hemen ardından ekranda garip bir an yaşandı: kadın, kamera birkaç saniyeliğine hareket edince adeta gözden silindi. Klip saniyeler içinde sosyal medyaya düştü, bir tek paylaşım bile 28 milyondan fazla kez izlendi ve kullanıcılar arasında 'Matrix hatası' yorumlarına yol açtı.

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İşte o görüntüler 📹

Söyleşinin Hemen Ardından Kadın Denizci Kameranın Önünden Saniyeler İçinde Silindi

Söyleşinin Hemen Ardından Kadın Denizci Kameranın Önünden Saniyeler İçinde Silindi

TN'nin canlı yayın ekibi, 5 ay 8 gün süren seferin ardından limana giren Fragata Libertad'ı karşılamak için güvertedeydi. Gemiyi limana kadar onlarca yelkenli ve donanma teknesi eşlik etti, aileler daha sabahtan rıhtıma inip renkli dumanlarla karşılama yaptı. Muhabir Mario Lobo'nun söyleştiği kadın denizci, 'Varmak için çok heyecanlıyım' dedikten sonra arkasını dönüp güvertede yürümeye başladı; kamera da onu takip etmeyi sürdürdü.

Tam bu sırada kameranın açısı değişti, güvertede başka personel de kadının önünden geçti. Saniyeler içinde kadın kareden tamamen çıktı; ekranda sadece boş güverte kaldı. Doğal bir kamera hareketi ve yayadan kaynaklanan bu görsel tesadüf, izleyicilere sanki kadın havaya karışmış gibi bir izlenim bıraktı ve yayın kesintisiz sürdüğü için 'montaj değil' algısını güçlendirdi.

Görüntü Saatler İçinde Milyonlarca Kez İzlendi, Bazı Hesaplar İşi Daha da Büyüttü

Görüntü Saatler İçinde Milyonlarca Kez İzlendi, Bazı Hesaplar İşi Daha da Büyüttü
twitter.com

Kesit hızla X ve TikTok'a taşındı. Yalnızca @altashanta adlı hesabın paylaşımı 28,7 milyon görüntülenmeye, 159 binin üzerinde beğeniye ve 39 binin üzerinde kaydedilmeye ulaştı; binlerce kullanıcı 'Matrix hatası', 'kamera hilesi' ya da doğrudan 'paranormal olay' yorumları yazdı. Aynı hesap daha sonra paylaşımının başka ülkelere de ulaştığını, TikTok'a yeniden yüklendiğini övünerek duyurdu.

Bazı viral hesaplar ise işi bir adım öteye taşıyıp kadının 'haber ekibine ulaşılamadığını', 'buharlaştığını' iddia eden takip paylaşımları yaptı; bu iddiaların hiçbiri bağımsız bir kaynakla doğrulanmadı. TN'ye yakın kaynaklar ise durumun gayet sıradan olduğunu, ortada araştırılacak gerçek bir kayboluş vakası bulunmadığını, yaşananın yalnızca kararsız kamera hareketiyle güvertede yürüyen kişilerin oluşturduğu görsel bir tesadüf olduğunu belirtti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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