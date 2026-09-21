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Berlin'de Seçim Zaferi: Elif Eralp Kimdir, Nereli?

Berlin'de Seçim Zaferi: Elif Eralp Kimdir, Nereli?

Almanya Seçim Haberleri Kimdir
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 11:13
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Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet seçimini Sol Parti kazandı. Partiyi zafere taşıyan isim, Türkiye kökenli 45 yaşındaki avukat Elif Eralp oldu.  Peki Elif Eralp kimdir, nereli?

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Sol Parti, Elif Eralp'in Liderliğinde Oylarını Yüzde 12'den Fazla Artırarak Berlin'de Birinci Çıktı

Sol Parti, Elif Eralp'in Liderliğinde Oylarını Yüzde 12'den Fazla Artırarak Berlin'de Birinci Çıktı

Berlin'de yapılan eyalet seçimi anketlerdeki beklentiyi doğrulayarak Sol Parti'nin zaferiyle sonuçlandı. Parti, başbakan adayı Elif Eralp önderliğinde oyunu 2023 yılındaki seçime kıyasla yüzde 12'den fazla artırdı ve yüzde 25'in üzerinde oy topladı. Tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşamayan Sol Parti, kuracağı bir koalisyonla yönetime gelmeyi hedefliyor.

Başkentte özellikle uygun fiyatlı konut vaadiyle öne çıkan Eralp, seçim kampanyası boyunca New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile sık sık kıyaslandı. Zafer konuşmasında 'Bugünden itibaren Berlin'i birlikte değiştireceğiz ve daha iyi bir yer haline getireceğiz' diyen Eralp, göçmen kökenli bir siyasetçi olarak başkentte bir ilke imza atmak istediğini dile getiriyor.

Berlin hem eyalet hem şehir statüsünde olduğu için seçilen isim aynı zamanda 'Hükümet Eden Belediye Başkanı' unvanını taşıyor. Koalisyon pazarlıkları Sol Parti lehine sonuçlanırsa Eralp, bu göreve gelen ilk kadın ve ilk göçmen kökenli isim olacak.

Elif Eralp kimdir?

Elif Eralp kimdir?

Elif Eralp, 1981 yılında Almanya'nın Münih kentinde dünyaya geldi. Eralp'in anne babası, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Türkiye'den ayrılarak Almanya'ya gitti. Öğretmen olan annesi o dönem sekiz aylık hamileydi; üç kişilik aile, iltica başvurusunun sonuçlanmasını beklerken uzun süre tek bir odada yaşadı. Aile daha sonra babasının doktor olarak çalıştığı Dortmund'a, Eralp sekiz yaşındayken de Hamburg'a taşındı.

Ailesinin siyasi geçmişinden etkilenen Eralp, henüz 12 yaşındayken insan hakları avukatı olmaya karar verdi ve hukuk eğitimini Hamburg'da tamamladı. 2010 yılında Sol Parti'nin Bundestag'daki grubunda hukuk politikaları danışmanı olarak çalışmaya başlayan Eralp, 2017'de partiye üye oldu. 2021'den bu yana Berlin Eyalet Meclisi milletvekili olan Eralp, aynı zamanda evli ve iki çocuk annesi; Türkçe ve Almanca'nın yanı sıra İspanyolca ve İngilizce de biliyor.

Kampanyasının merkezine Berlin'in hızla büyüyen kira krizini yerleştiren Eralp, kira artışlarını sınırlayacak bir 'kira tavanı' getirmeyi ve büyük emlak şirketlerinin elindeki konutların kamusallaştırılmasını hedefliyor. Göç ve ayrımcılıkla mücadele alanında uzun süredir çalışan Eralp, Berlin nüfusunun yüzde 40'ından fazlasının göç geçmişine sahip olduğunu hatırlatarak bu çeşitliliğin siyasette de temsil edilmesi gerektiğini savunuyor.

Elif Eralp kaç yaşında?

Elif Eralp, 1981 yılında doğdu. 2026 itibarıyla 45 yaşındadır.

Elif Eralp evli mi?

Elif Eralp evli ve iki çocuk annesidir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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