Berlin'de Seçim Zaferi: Elif Eralp Kimdir, Nereli?

Berlin'de yapılan eyalet seçimi anketlerdeki beklentiyi doğrulayarak Sol Parti'nin zaferiyle sonuçlandı. Parti, başbakan adayı Elif Eralp önderliğinde oyunu 2023 yılındaki seçime kıyasla yüzde 12'den fazla artırdı ve yüzde 25'in üzerinde oy topladı. Tek başına iktidar olacak çoğunluğa ulaşamayan Sol Parti, kuracağı bir koalisyonla yönetime gelmeyi hedefliyor.

Başkentte özellikle uygun fiyatlı konut vaadiyle öne çıkan Eralp, seçim kampanyası boyunca New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile sık sık kıyaslandı. Zafer konuşmasında 'Bugünden itibaren Berlin'i birlikte değiştireceğiz ve daha iyi bir yer haline getireceğiz' diyen Eralp, göçmen kökenli bir siyasetçi olarak başkentte bir ilke imza atmak istediğini dile getiriyor.

Berlin hem eyalet hem şehir statüsünde olduğu için seçilen isim aynı zamanda 'Hükümet Eden Belediye Başkanı' unvanını taşıyor. Koalisyon pazarlıkları Sol Parti lehine sonuçlanırsa Eralp, bu göreve gelen ilk kadın ve ilk göçmen kökenli isim olacak.