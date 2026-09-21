Bir Şarkı Yetiyor: Mod Değiştiren Parçalar

Eğer senin de bugün enerjin yerlerdeyse, modu yukarı çeken ve dinlerken istemsizce dans ettiren en eğlenceli şarkılar listesine kesinlikle ihtiyacın var demektir. 'Beni hiçbir şey neşelendiremez' diyeni bile odanın ortasında terlikle çılgınlar gibi dans ettirecek, yüksek voltajlı enerji veren şarkılar ile karşındayız.