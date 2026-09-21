Bir Şarkı Yetiyor: Mod Değiştiren Parçalar
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Eğer senin de bugün enerjin yerlerdeyse, modu yukarı çeken ve dinlerken istemsizce dans ettiren en eğlenceli şarkılar listesine kesinlikle ihtiyacın var demektir. 'Beni hiçbir şey neşelendiremez' diyeni bile odanın ortasında terlikle çılgınlar gibi dans ettirecek, yüksek voltajlı enerji veren şarkılar ile karşındayız.
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Outkast – Hey Ya!
Bruno Mars – Runaway Baby
Gipsy Kings – Volare
Mika – Grace Kelly
Muse – Supermassive Black Hole
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AC/DC – Back In Black
Athena – Holigan
Mac DeMarco – Chamber of Reflection:
Lana Del Rey – West Coast
Mirkelam – Kokoreç
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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