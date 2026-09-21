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Bir Şarkı Yetiyor: Mod Değiştiren Parçalar

etiket Bir Şarkı Yetiyor: Mod Değiştiren Parçalar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
21.09.2026 - 12:01
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Eğer senin de bugün enerjin yerlerdeyse, modu yukarı çeken ve dinlerken istemsizce dans ettiren en eğlenceli şarkılar listesine kesinlikle ihtiyacın var demektir. 'Beni hiçbir şey neşelendiremez' diyeni bile odanın ortasında terlikle çılgınlar gibi dans ettirecek, yüksek voltajlı enerji veren şarkılar ile karşındayız.

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Outkast – Hey Ya!

Dünyanın en hüzünlü sözlerine sahip olup insanı bu kadar oynatabilen başka şarkı yok.

Bruno Mars – Runaway Baby

Bruno burada resmen hiperaktif bir enerji basmış şarkıya. Yerinde durabilene aşk olsun, tam bir yürüyüşü hızlandırma müziği.

Gipsy Kings – Volare

Anne ve baba kasetlerinden kalma gibi durur ama ilk gitar tınısında insanı Akdeniz sıcağına, neşesine fırlatır. İçindeki teyzeyi ve amcayı uyandırır.

Mika – Grace Kelly

Vokal oyunları, o rengarenk havası derken şarkı resmen 'Hayat boş, eğlenmene bak' diye bağırıyor.

Muse – Supermassive Black Hole

Bas gitarın o kirli, sert sesi kulağına girdiği an yürüyüşün değişiyor.

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AC/DC – Back In Black

Bu şarkı çalarken bakkala ekmek almaya git, sanki podyumda yürüyormuş gibi hissedersin.

Athena – Holigan

Bizim topraklardan çıkan en büyük deşarj olma şarkılarından biri. Bağırarak eşlik et, içinde ne kadar stres, dert varsa sıfırlansın.

Mac DeMarco – Chamber of Reflection:

Şarkının o eski synth sesleri seni bir anda odanın tavanına doğru uçuruyor gibi.

Lana Del Rey – West Coast

Şarkının nakaratında ritim bir anda yavaşlıyor ya, işte orada zaman duruyor sanki.

Mirkelam – Kokoreç

Evet, şarkı kokoreç hakkında ama pop tarihimizin en absürt, en eğlenceli ve en yüksek tempolu işlerinden biri.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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