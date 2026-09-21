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45 Yaşında 25 Gibi Görünen Adriana Lima'nın Estetik ve Spor Sırrı Sonunda Ortaya Çıktı!

45 Yaşında 25 Gibi Görünen Adriana Lima'nın Estetik ve Spor Sırrı Sonunda Ortaya Çıktı!

Adriana Lima Victoria's Secret
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 12:23
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Victoria's Secret'ın efsane meleği Adriana Lima yine gündemde! Madrid'de düzenlenen davete damga vuran model, kırmızı halıda tam bir şov yaptı. Ama asıl mesele objektiflere yansıyan o haliydi: 45 yaşındaki model sanki zamanda geriye gitmiş gibi göründü. Takipçiler eski fotoğraflarla yenilerini yan yana koyup aynı soruyu sormaya başladı: Bu iş estetik mi, yoksa terle mi kazanıldı?

Kaynak: Imagen Zacatecas

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Adriana Lima, 1999'dan 2018'e kadar tam 18 yıl Victoria's Secret'ın melek tacını taşıdı.

Adriana Lima, 1999'dan 2018'e kadar tam 18 yıl Victoria's Secret'ın melek tacını taşıdı.

Brezilyalı güzel, kariyerine 1996'da katıldığı Elite Model Look yarışmasıyla adım attı. Kısa sürede podyumların gözdesi haline gelen Lima, 1999'da Victoria's Secret'ın melek unvanını kaptı ve bu tacı tam 18 yıl kimseye kaptırmadı. O yıllar boyunca markanın en büyük defilelerinde sahne alan model, dünyanın en tanınan yüzlerinden biri oldu. Podyumu bıraksa da magazin gündeminden hiç düşmedi; her karşımıza çıkışı yine konuşuluyor.

Yabancı basın "pillow face" dedi, Lima'nın dolgun dudakları botoks iddialarını körükledi.

Yabancı basın "pillow face" dedi, Lima'nın dolgun dudakları botoks iddialarını körükledi.

2023'teki Açlık Oyunları galasında paylaşılan kareler, yabancı basında tam bir 'pillow face' fırtınası kopardı. Kimi takipçi yüzündeki dolgunluğu abartılı buldu, kimi doğrudan botoks ve dolgu iddiasında bulundu.

Lima'nın cevabı da gecikmedi: Instagram'da makyajsız bir selfie paylaşan model, 'Bir yaşındaki çocuğunun yürümeyi öğrenmesini izleyen, üç köpeği olan yorgun bir annenin yüzü' diyerek eleştirilere gülerek karşılık verdi.

Bazı yabancı yayınlar iddiayı daha da ileri taşıdı: Burun ucunun daha ince ve tanımlı, burnun ise eskisine göre daha küçük göründüğünü savundu. Dudaklarının önceki hallerine kıyasla daha dolgun ve kalın olduğunu, göğüslerinin ise hem büyüdüğünü hem de aralarındaki mesafenin arttığını yazdı. Hatta bazı iddialar diş eti küçültme ameliyatına kadar uzandı. Ama tüm bu detaylar şimdilik sadece söylenti düzeyinde; Lima bugüne kadar hiçbir işlemi ne doğruladı ne de resmen yalanladı.

Antrenörü eski boksör Michael Olajide Jr. sırrı açık etti: Haftalık programın yüzde 80'i boks!

Antrenörü eski boksör Michael Olajide Jr. sırrı açık etti: Haftalık programın yüzde 80'i boks!

Yabancı basına göre bu görünümün arkasında estetikten çok terli bir emek var. Lima, yıllardır eski boks şampiyonu Michael Olajide Jr. ile haftada beş altı gün, seans başına 90 dakika ter döküyor. Programın büyük kısmını ip atlama ve boks temelli kardiyo dolduruyor, üstüne haftada birkaç kez 5 kilometre koşu ekleniyor.

Beslenmede de disiplin sıkı: Günde altı öğün, iki litre su, işlenmemiş ve proteinli gıdalar listenin başında. İddiaya göre gecenin sonunda içtiği karabuğday bazlı içecek de metabolizmayı hızlandıran 'gizli silahı'.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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