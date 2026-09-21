45 Yaşında 25 Gibi Görünen Adriana Lima'nın Estetik ve Spor Sırrı Sonunda Ortaya Çıktı!

2023'teki Açlık Oyunları galasında paylaşılan kareler, yabancı basında tam bir 'pillow face' fırtınası kopardı. Kimi takipçi yüzündeki dolgunluğu abartılı buldu, kimi doğrudan botoks ve dolgu iddiasında bulundu.

Lima'nın cevabı da gecikmedi: Instagram'da makyajsız bir selfie paylaşan model, 'Bir yaşındaki çocuğunun yürümeyi öğrenmesini izleyen, üç köpeği olan yorgun bir annenin yüzü' diyerek eleştirilere gülerek karşılık verdi.

Bazı yabancı yayınlar iddiayı daha da ileri taşıdı: Burun ucunun daha ince ve tanımlı, burnun ise eskisine göre daha küçük göründüğünü savundu. Dudaklarının önceki hallerine kıyasla daha dolgun ve kalın olduğunu, göğüslerinin ise hem büyüdüğünü hem de aralarındaki mesafenin arttığını yazdı. Hatta bazı iddialar diş eti küçültme ameliyatına kadar uzandı. Ama tüm bu detaylar şimdilik sadece söylenti düzeyinde; Lima bugüne kadar hiçbir işlemi ne doğruladı ne de resmen yalanladı.