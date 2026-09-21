45 Yaşında 25 Gibi Görünen Adriana Lima'nın Estetik ve Spor Sırrı Sonunda Ortaya Çıktı!
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Victoria's Secret'ın efsane meleği Adriana Lima yine gündemde! Madrid'de düzenlenen davete damga vuran model, kırmızı halıda tam bir şov yaptı. Ama asıl mesele objektiflere yansıyan o haliydi: 45 yaşındaki model sanki zamanda geriye gitmiş gibi göründü. Takipçiler eski fotoğraflarla yenilerini yan yana koyup aynı soruyu sormaya başladı: Bu iş estetik mi, yoksa terle mi kazanıldı?
Kaynak: Imagen Zacatecas
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Adriana Lima, 1999'dan 2018'e kadar tam 18 yıl Victoria's Secret'ın melek tacını taşıdı.
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Yabancı basın "pillow face" dedi, Lima'nın dolgun dudakları botoks iddialarını körükledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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