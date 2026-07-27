Adriana Lima'nın Eşinin Sırtındaki Dövme Gündem Oldu: Detayı Gören Şaşırdı!
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Adriana Lima bu kez podyumları ya da güzelliğiyle değil, eşi Andre Lemmers'ın yaptırdığı sıra dışı dövmeyle gündemde. Ünlü yapımcı, Lima'nın gözlerini sırtına dövme yaptırırken, romantik jesti bizzat Adriana Lima sosyal medya hesabından paylaştı. 'Hayatımın aşkı. Her zaman arkana göz kulak olacağım!' notuyla yaptığı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan karelerinden biri oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Moda dünyasının gelmiş geçmiş en ikonik isimlerinden biri olarak gösterilen Adriana Lima, 1990'lı yılların sonunda podyumlara adım attığı günden bu yana güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Adriana Lima, boşanmasının ardından uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
Geçtiğimiz günlerde büyük kızı Valentina'nın nefes kesen güzelliğiyle sosyal medyada gündem olan Adriana Lima, bu kez bambaşka bir detayla konuşulmaya başladı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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