Adriana Lima'nın Eşinin Sırtındaki Dövme Gündem Oldu: Detayı Gören Şaşırdı!

Brezilyalı model, henüz 15 yaşındayken katıldığı güzellik yarışmalarında dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre sonra uluslararası ajanslarla çalışmaya başlayan Lima'nın kariyeri ise 1999 yılında Victoria's Secret defilelerine çıkmasıyla bambaşka bir noktaya taşındı. Özellikle 2000'li yıllarda markanın en tanınan yüzlerinden biri haline gelen ünlü model, uzun yıllar boyunca 'Victoria's Secret Meleği' unvanını taşıyarak moda tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Yalnızca podyum performansıyla değil, dünyanın en güzel kadınları listelerinde yıllarca zirvede yer almasıyla da adından söz ettiren Lima, sayısız lüks markanın reklam yüzü oldu. Kusursuz yüz hatları, keskin bakışları ve yıllar geçmesine rağmen değişmeyen karizması sayesinde dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterildi.

Son yıllarda ise kariyerinden çok fiziksel değişimiyle gündeme geldi. Özellikle üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan ünlü model, bu yorumlara kulak asmadan yaşamına devam etti. Aradan geçen süreçte yeniden forma giren Lima, verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle bu kez övgü dolu yorumlar aldı. Kırmızı halıdaki son görünümleri ve podyuma dönüşü, 'Eski Adriana geri döndü' yorumlarını beraberinde getirdi.

Özel hayatı da kariyeri kadar ilgi gören Lima, 2009 yılında Sırp basketbolcu Marko Jarić ile evlenmişti. Çift, evlilikleri boyunca iki kız çocuk sahibi olmuştu. Büyük kızları Valentina 2009 yılında, küçük kızları Sienna ise 2012 yılında dünyaya geldi. 2014 yılında yollarını ayıran çift, çocuklarını birlikte büyütmeye devam etti. Adriana Lima ise geçtiğimiz haftalarda büyük kızı Valentina ile birlikte çektiği videoyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Annesinin gençlik yıllarını adeta kopyalayan Valentina'nın güzelliği ve yüz hatlarının Lima'ya olan inanılmaz benzerliği, milyonlarca kullanıcıdan 'Aynı kişi gibiler' yorumları almıştı.