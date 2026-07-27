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Adriana Lima'nın Eşinin Sırtındaki Dövme Gündem Oldu: Detayı Gören Şaşırdı!

Adriana Lima'nın Eşinin Sırtındaki Dövme Gündem Oldu: Detayı Gören Şaşırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.07.2026 - 22:50
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Adriana Lima bu kez podyumları ya da güzelliğiyle değil, eşi Andre Lemmers'ın yaptırdığı sıra dışı dövmeyle gündemde. Ünlü yapımcı, Lima'nın gözlerini sırtına dövme yaptırırken, romantik jesti bizzat Adriana Lima sosyal medya hesabından paylaştı. 'Hayatımın aşkı. Her zaman arkana göz kulak olacağım!' notuyla yaptığı paylaşım ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan karelerinden biri oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Moda dünyasının gelmiş geçmiş en ikonik isimlerinden biri olarak gösterilen Adriana Lima, 1990'lı yılların sonunda podyumlara adım attığı günden bu yana güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Moda dünyasının gelmiş geçmiş en ikonik isimlerinden biri olarak gösterilen Adriana Lima, 1990'lı yılların sonunda podyumlara adım attığı günden bu yana güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Brezilyalı model, henüz 15 yaşındayken katıldığı güzellik yarışmalarında dikkatleri üzerine çekti. Kısa süre sonra uluslararası ajanslarla çalışmaya başlayan Lima'nın kariyeri ise 1999 yılında Victoria's Secret defilelerine çıkmasıyla bambaşka bir noktaya taşındı. Özellikle 2000'li yıllarda markanın en tanınan yüzlerinden biri haline gelen ünlü model, uzun yıllar boyunca 'Victoria's Secret Meleği' unvanını taşıyarak moda tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Yalnızca podyum performansıyla değil, dünyanın en güzel kadınları listelerinde yıllarca zirvede yer almasıyla da adından söz ettiren Lima, sayısız lüks markanın reklam yüzü oldu. Kusursuz yüz hatları, keskin bakışları ve yıllar geçmesine rağmen değişmeyen karizması sayesinde dünyanın en çok kazanan modelleri arasında gösterildi.

Son yıllarda ise kariyerinden çok fiziksel değişimiyle gündeme geldi. Özellikle üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada ağır eleştirilere maruz kalan ünlü model, bu yorumlara kulak asmadan yaşamına devam etti. Aradan geçen süreçte yeniden forma giren Lima, verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle bu kez övgü dolu yorumlar aldı. Kırmızı halıdaki son görünümleri ve podyuma dönüşü, 'Eski Adriana geri döndü' yorumlarını beraberinde getirdi.

Özel hayatı da kariyeri kadar ilgi gören Lima, 2009 yılında Sırp basketbolcu Marko Jarić ile evlenmişti. Çift, evlilikleri boyunca iki kız çocuk sahibi olmuştu. Büyük kızları Valentina 2009 yılında, küçük kızları Sienna ise 2012 yılında dünyaya geldi. 2014 yılında yollarını ayıran çift, çocuklarını birlikte büyütmeye devam etti. Adriana Lima ise geçtiğimiz haftalarda büyük kızı Valentina ile birlikte çektiği videoyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Annesinin gençlik yıllarını adeta kopyalayan Valentina'nın güzelliği ve yüz hatlarının Lima'ya olan inanılmaz benzerliği, milyonlarca kullanıcıdan 'Aynı kişi gibiler' yorumları almıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Adriana Lima, boşanmasının ardından uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Adriana Lima, boşanmasının ardından uzun süre özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Ünlü model, 2021 yılında Hollywood yapımcısı Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başladı. İlişkilerini ilk günden itibaren oldukça doğal yaşayan çift, kırmızı halılarda ve davetlerde birlikte boy göstererek kısa sürede magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri haline geldi.

Lima ve Lemmers, 2022 yılının Şubat ayında bebek beklediklerini duyurdu. Aynı yılın ağustos ayında ise oğulları Cyan dünyaya geldi. Adriana Lima, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşarken, çift oğullarını mümkün olduğunca kameralardan uzak büyütmeyi tercih etti. Sosyal medya hesaplarında Cyan'a oldukça sınırlı yer veren ikili, oğullarının yüzünü uzun süre paylaşmamalarıyla da dikkat çekti.

Çift, ilişkilerini ilerleyen süreçte evlilikle taçlandırırken, yalnızca Cyan'la değil, Andre Lemmers'ın önceki ilişkisinden dünyaya gelen iki çocuğuyla da büyük bir aile oldu. Adriana Lima, Lemmers'ın çocukları Miah ve Lupo ile de yakından ilgilenmeye karar verdi. Böylece ünlü model, bugün üç biyolojik çocuğunun yanı sıra eşinin çocuklarıyla birlikte kalabalık ama bir o kadar da sıcak bir aile hayatı sürdürmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde büyük kızı Valentina'nın nefes kesen güzelliğiyle sosyal medyada gündem olan Adriana Lima, bu kez bambaşka bir detayla konuşulmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde büyük kızı Valentina'nın nefes kesen güzelliğiyle sosyal medyada gündem olan Adriana Lima, bu kez bambaşka bir detayla konuşulmaya başladı.

Ancak bu kez dikkatleri üzerine çeken kişi ünlü model değil, eşi Andre Lemmers oldu.

Lima'nın sosyal medya hesabından paylaştığı karede Andre Lemmers'ın sırtına yaptırdığı yeni dövme dikkatlerden kaçmadı. İlk bakışta sıradan bir dövme gibi görünen tasarımın en çarpıcı detayı ise omzunun hemen altında yer alan Adriana Lima'nın gözleri oldu. Eşinin bakışlarını sırtına dövme olarak kazıtan Lemmers, aşkını oldukça sıra dışı bir şekilde ölümsüzleştirmiş oldu.

Adriana Lima da bu romantik jesti büyük bir gururla takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafın üzerine İngilizce olarak 'Hayatımın aşkı. Her zaman arkana göz kulak olacağım!' notunu düşen ünlü model, paylaşımına göz kırpan bir emoji de ekledi. Böylece hem eşinin yaptırdığı dövmeyi ilk kez gözler önüne serdi hem de 'Seni her zaman izliyor olacağım' mesajı veren esprili bir göndermede bulundu.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Kimi kullanıcılar Andre Lemmers'ın bu jestini 'romantizmin zirvesi' olarak değerlendirirken, kimileri de Adriana Lima'nın gözlerini sırtına dövme yaptırmasının oldukça sıra dışı ama bir o kadar da yaratıcı bir fikir olduğunu söyledi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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