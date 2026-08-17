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ChatGPT Daha Ortada Yokken Bir Kullanıcının Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı! İşin Aslı Bambaşka Çıktı

ChatGPT Daha Ortada Yokken Bir Kullanıcının Paylaşımı Ortalığı Karıştırdı! İşin Aslı Bambaşka Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 20:32
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Sosyal medyada yıllar önce atılan bir paylaşım, ChatGPT’nin henüz hayatımızda olmadığı dönemde bile adının geçmesiyle yeniden gündem oldu. “Chat GPT” ifadesini görenler, paylaşımı adeta bir gelecek kehaneti gibi yorumladı. Ancak işin aslı bambaşka çıktı!

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Aramızda ChatGPT'yi kullanmayan yoktur diye düşünüyoruz.

Aramızda ChatGPT'yi kullanmayan yoktur diye düşünüyoruz.

2022 yılında hayatımıza girmesiyle birçok işimizi artık ChatGPT birçok işimizi yapıyor. OpenAI'ın zaman zaman yaptığı güncellemelerle birlikte ChatGPT, artık bize çok daha yakın hale geliyor.

2022'de ChatGPT hayatımıza girdi demiştik, evet. Fakat 2012'de atılan 'ChatGPT'yi durdurun' tweeti ortalığı karıştırdı.

2022'de ChatGPT hayatımıza girdi demiştik, evet. Fakat 2012'de atılan 'ChatGPT'yi durdurun' tweeti ortalığı karıştırdı.
twitter.com

Kullanıcının 'geleceği gördüğü' bile öne sürüldü. Peki bu kullanıcı gerçekten müneccim mi, yoksa bizim gözden kaçırdığımız bir şey mi var?

Aslında bu cümle Endonezya dilindeki bir kısaltmayla alakalı.

Aslında bu cümle Endonezya dilindeki bir kısaltmayla alakalı.

“gpt” = “ga penting” (gereksiz / anlamsız)

Yani “Stop chat gpt!!” = “Stop chat ga penting”, “Gereksiz sohbeti kes / saçma sapan mesaj atmayı bırak” anlamına geliyor. Kullanıcı Endonezyalı ve o dönem Twitter’da bu tür kısaltmalar yaygındı.

Yani anlayacağınız, komplo teorileri yine suya düştü!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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