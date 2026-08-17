Yıllar Önce Kaliforniya Üniversitesi Tanıtım Videosunu Trolleyen Türk Öğrenci Yeniden Gündemde

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Yıllar önce çekilen bir üniversite tanıtım videosu, sosyal medyanın tozlu raflarından yeniden çıktı. Bilkent'ten UCSB'ye değişim öğrencisi olarak giden Yunus Emre Tortomış'ın, kimsenin Türkçe bilmemesini fırsat bilerek tanıtım videosunu trolleyerek adeta ortamın havasını değiştirmiş.
O video yıllar sonra tekrardan gündem oldu.
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Yıllar önce çekilmiş bir üniversite tanıtım videosu, Türk bir öğrencimizin trollemesiyle bambaşka bir boyuta taşınmıştı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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