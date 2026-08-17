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Yıllar Önce Kaliforniya Üniversitesi Tanıtım Videosunu Trolleyen Türk Öğrenci Yeniden Gündemde

Yıllar Önce Kaliforniya Üniversitesi Tanıtım Videosunu Trolleyen Türk Öğrenci Yeniden Gündemde

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 18:17

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Yıllar önce çekilen bir üniversite tanıtım videosu, sosyal medyanın tozlu raflarından yeniden çıktı. Bilkent'ten UCSB'ye değişim öğrencisi olarak giden Yunus Emre Tortomış'ın, kimsenin Türkçe bilmemesini fırsat bilerek tanıtım videosunu trolleyerek adeta ortamın havasını değiştirmiş.

O video yıllar sonra tekrardan gündem oldu.

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Yıllar önce çekilmiş bir üniversite tanıtım videosu, Türk bir öğrencimizin trollemesiyle bambaşka bir boyuta taşınmıştı.

Yıllar önce çekilmiş bir üniversite tanıtım videosu, Türk bir öğrencimizin trollemesiyle bambaşka bir boyuta taşınmıştı.

Belki bir kısmımız hatırlamıştır... Sosyal medyanın en alt katmanlarında yer alan bu video tekrardan gündem oldu.

Elektrik Mühendisliği öğrencisi olan Tortomış, okulun tanıtım videosu için kamera karşısına geçtiğinde etraftakilerin Türkçe bilmemesini fırsat bildi desek abartmayız. Kendi bölümünü Amerika'nın 'en sağlam' bölümlerinden biri olarak anlatırken, karşısındaki insanların hiçbir şey anlamadan kendisini ciddi ciddi dinlemesi de olayın ayrı bir komedi kısmı olarak akıllara kazınmıştı.

Aslında daha fazla şaka yapmayı düşünmüş ama herkesin öylece kendisine bakması biraz fren olmuş. Yine de içindeki Türk'ü susturamamış ve konuşmanın ortasında bir anda 'Galatasaray en büyük takım' diyerek konuya alakasız ama gönülden bir mesaj sıkıştırmayı da ihmal etmemişti.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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