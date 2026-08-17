Yıllar Önce Kaliforniya Üniversitesi Tanıtım Videosunu Trolleyen Türk Öğrenci Yeniden Gündemde

Belki bir kısmımız hatırlamıştır... Sosyal medyanın en alt katmanlarında yer alan bu video tekrardan gündem oldu.

Elektrik Mühendisliği öğrencisi olan Tortomış, okulun tanıtım videosu için kamera karşısına geçtiğinde etraftakilerin Türkçe bilmemesini fırsat bildi desek abartmayız. Kendi bölümünü Amerika'nın 'en sağlam' bölümlerinden biri olarak anlatırken, karşısındaki insanların hiçbir şey anlamadan kendisini ciddi ciddi dinlemesi de olayın ayrı bir komedi kısmı olarak akıllara kazınmıştı.

Aslında daha fazla şaka yapmayı düşünmüş ama herkesin öylece kendisine bakması biraz fren olmuş. Yine de içindeki Türk'ü susturamamış ve konuşmanın ortasında bir anda 'Galatasaray en büyük takım' diyerek konuya alakasız ama gönülden bir mesaj sıkıştırmayı da ihmal etmemişti.