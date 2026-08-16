Dünyanın En Büyük Elektrikli Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı: Havacılıkta Yeni Dönem Başlıyor
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Kaynak: https://www.heartaerospace.com/x1
Havacılık sektöründe elektrikli uçaklar için önemli bir adım atıldı. Heart Aerospace tarafından geliştirilen X1, yalnızca batarya gücüyle 27 dakika süren ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak geleceğin bölgesel uçuşlarına dair dikkat çekici bir test gerçekleştirdi.
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Heart Aerospace tarafından geliştirilen tamamen elektrikli deneysel uçak X1, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
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İlk uçuş sırasında X1'in taksi, kalkış, tırmanış, manevra ve iniş dahil olmak üzere farklı uçuş aşamaları test edildi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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