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Dünyanın En Büyük Elektrikli Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı: Havacılıkta Yeni Dönem Başlıyor

Dünyanın En Büyük Elektrikli Uçağı İlk Uçuşunu Yaptı: Havacılıkta Yeni Dönem Başlıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 14:22
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Havacılık sektöründe elektrikli uçaklar için önemli bir adım atıldı. Heart Aerospace tarafından geliştirilen X1, yalnızca batarya gücüyle 27 dakika süren ilk uçuşunu başarıyla tamamlayarak geleceğin bölgesel uçuşlarına dair dikkat çekici bir test gerçekleştirdi.

Kaynak: https://www.heartaerospace.com/x1
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Heart Aerospace tarafından geliştirilen tamamen elektrikli deneysel uçak X1, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Heart Aerospace tarafından geliştirilen tamamen elektrikli deneysel uçak X1, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Şirket, bu prototiple birlikte kısa mesafeli bölgesel uçuşlarda elektrikli ve hibrit-elektrikli uçakların önünü açmayı hedefliyor.

X1, 12 Ağustos'ta ABD'deki Plattsburgh Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı. Yaklaşık 11,3 ton kalkış ağırlığına sahip uçak, 27 dakika boyunca yalnızca bataryalarından sağladığı enerjiyle uçtu.

İlk uçuş sırasında X1'in taksi, kalkış, tırmanış, manevra ve iniş dahil olmak üzere farklı uçuş aşamaları test edildi.

İlk uçuş sırasında X1'in taksi, kalkış, tırmanış, manevra ve iniş dahil olmak üzere farklı uçuş aşamaları test edildi.

Uçak, test sırasında yaklaşık 335 metre irtifaya çıktı.

32 metrelik kanat açıklığına sahip X1, boyut açısından geleneksel bölgesel turboprop uçaklarla benzer bir sınıfta yer alıyor. Ancak elektrikli prototip, bu uçaklara kıyasla daha düşük hız ve menzil sunuyor.

Heart Aerospace'in açıklamasına göre X1, 27 dakikalık uçuş boyunca 5 dolardan daha az elektrik tüketti. Bu rakam, özellikle havayolu operasyonlarında yakıt maliyetlerinin önemini göz önüne sererek elektrikli tahrik sistemlerinin potansiyeline dikkat çekiyor.

Asıl Hedef 30 Kişilik ES-30

X1'in geliştirilmesindeki temel amaç, şirketin 30 yolcu kapasiteli ES-30 uçağının teknolojisini test etmek. Hibrit-elektrikli olarak tasarlanan ES-30'un kısa mesafeli bölgesel uçuşlarda kullanılması planlanıyor.

Şirket, uçağın tamamen elektrikli modda yaklaşık 200 kilometre, hibrit sistemle ise yaklaşık 800 kilometre menzile ulaşmasını hedefliyor. ES-30'un geleneksel bölgesel uçaklara kıyasla işletme maliyetlerini yaklaşık yüzde 40 azaltabileceği öne sürülüyor.

Heart Aerospace, ES-30'un 2031 yılında hizmete girmesini hedefliyor. Uçağın başlangıçta tek pilotla işletilmesi, ilerleyen dönemde ise otonom uçuş teknolojilerinin geliştirilmesine temel oluşturması planlanıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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