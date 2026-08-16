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Yollara Kırmızı Çizgi Çektiler: İhlal Eden Hem Ceza Ödeyecek Hem Puan Kaybedecek

Yollara Kırmızı Çizgi Çektiler: İhlal Eden Hem Ceza Ödeyecek Hem Puan Kaybedecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 13:38
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İspanya Trafik Genel Müdürlüğü (DGT), trafik kazalarını minimize etmek ve yol güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yollarda yeni bir dönem başlattı. Kritik ve tehlikeli yol kesimlerinde geleneksel beyaz hatların yanı sıra 'kırmızı kesintisiz çizgi' uygulamasına geçildi.

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Ciddi kazaların sıkça yaşandığı geleneksel ve ikincil yollardaki kaza istatistikleri ile sürücü davranışlarının analiz edilmesiyle hayata geçirilen bu pilot proje, şu an İspanya’nın çeşitli bölgelerinde uygulanıyor.

Ciddi kazaların sıkça yaşandığı geleneksel ve ikincil yollardaki kaza istatistikleri ile sürücü davranışlarının analiz edilmesiyle hayata geçirilen bu pilot proje, şu an İspanya’nın çeşitli bölgelerinde uygulanıyor.

Dikkat çekici rengiyle sürücülerin uyarılması hedeflenen bu alanda sollama yapmak kesinlikle yasak.

İspanya Kraliyet Otomobil Kulübü (RACE), çizgi rengi ister beyaz ister kırmızı olsun, kesintisiz çizgi ihlalinin ağır yaptırımları olduğunu hatırlattı.

İspanya Kraliyet Otomobil Kulübü (RACE), çizgi rengi ister beyaz ister kırmızı olsun, kesintisiz çizgi ihlalinin ağır yaptırımları olduğunu hatırlattı.

Genel Trafik Yönetmeliği kapsamında kırmızı çizgiyi ihlal eden sürücüleri şu cezalar bekliyor:

  • 400 Euro'ya kadar idari para cezası.

  • Sürücü belgesinden 4 puan silinmesi.

Kırmızı çizgi uygulaması; yeni bölüm radarlarının kurulması, sürücü farkındalık kampanyalarının artırılması ve ikincil yollardaki denetimlerin yoğunlaştırılması gibi kapsamlı bir yol güvenliği planının önemli bir parçasını oluşturuyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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