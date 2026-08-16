Yollara Kırmızı Çizgi Çektiler: İhlal Eden Hem Ceza Ödeyecek Hem Puan Kaybedecek
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Ciddi kazaların sıkça yaşandığı geleneksel ve ikincil yollardaki kaza istatistikleri ile sürücü davranışlarının analiz edilmesiyle hayata geçirilen bu pilot proje, şu an İspanya’nın çeşitli bölgelerinde uygulanıyor.
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İspanya Kraliyet Otomobil Kulübü (RACE), çizgi rengi ister beyaz ister kırmızı olsun, kesintisiz çizgi ihlalinin ağır yaptırımları olduğunu hatırlattı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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