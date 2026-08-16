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Minik Taraftara Yapılan Zorbalığa Gözaltı Kararı Verildi: Gençlerbirliği’nden Anlamlı Çağrı

Minik Taraftara Yapılan Zorbalığa Gözaltı Kararı Verildi: Gençlerbirliği’nden Anlamlı Çağrı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 10:24
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Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında 4 yaşındaki minik taraftarın üzerindeki Fenerbahçe formasının zorla çıkarttırılması büyük tepki topladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, Gençlerbirliği Spor Kulübü yayımladığı sert açıklamayla yaşananları kınayarak minik taraftarı tesislerinde ağırlamak istediklerini duyurdu.

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Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde spora ve insanlığa yakışmayan anlar yaşandı.

Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde spora ve insanlığa yakışmayan anlar yaşandı.

Ev sahibi ekibin tribünlerinde babasıyla birlikte maçı takip eden 4 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı minik bir çocuk, üzerindeki sarı-lacivertli forma nedeniyle hedef oldu.

Gençlerbirliği tribünlerinde yer alan bir kişi, çocuğun üzerindeki forma nedeniyle sert tepki gösterdi. Çevredekilerin ve görevli polis memurlarının araya girmesine, itiraz etmesine rağmen minik taraftarın üzerindeki Fenerbahçe forması zorla çıkarttırıldı. Yaşanan bu durum statta ve sosyal medyada büyük infiale yol açtı.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek adı geçen şüpheli hakkında adli süreç başlattı.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek adı geçen şüpheli hakkında adli süreç başlattı.

Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İlimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; şüpheli hakkında 6222 sayılı kanun ve 5237 sayılı kanunun 109/3-f maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmış ve gözaltı kararı verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.'

Münferit olayın ardından ev sahibi Gençlerbirliği Spor Kulübü de resmi sosyal medya hesapları üzerinden detaylı ve sert bir açıklama yayımladı.

Münferit olayın ardından ev sahibi Gençlerbirliği Spor Kulübü de resmi sosyal medya hesapları üzerinden detaylı ve sert bir açıklama yayımladı.

Kulüp kültürüne ve tarihine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Cumhuriyet ile yaşıt bir asırlık çınar olan Gençlerbirliği Spor Kulübü 103 yıllık mazisiyle yetiştirdiği 'zeki, çevik ve ahlaklı' sporcularıyla, misafirperver seyircisiyle, sadık taraftarıyla Türk futbolunda eşsiz bir konuma sahiptir. Yıllarca birçok sportif başarıya imza atmış kulübümüz, önemli bir spor okulu ve örnek gösterilecek bir spor ekolüdür.

Bugün oynanan mücadelede, bir çocuğumuzun üzerindeki Fenerbahçe formasının çıkarılmaya çalışıldığı görüntüler bizleri derinden üzmüştür. Bu saygısızlık yalnızca minik bir Fenerbahçe taraftarına değil; 103 yıllık Gençlerbirliği tarihine yapılmıştır. Yaşanan bu hadise, ne futbolun değerleriyle ne de Gençlerbirliği’nin tribün kültürüyle bağdaşır. Hele ki söz konusu olan küçük bir çocuksa, bu durum açıkça kabul edilemez bir davranıştır. Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur.

Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz. Bu üzücü olayın takipçisi olacağımızı, küçük çocuğumuzu tuttuğu takımın formasıyla en kısa sürede tesislerimizde ağırlamak istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.'

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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