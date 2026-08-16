Minik Taraftara Yapılan Zorbalığa Gözaltı Kararı Verildi: Gençlerbirliği’nden Anlamlı Çağrı
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Süper Lig’de oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında 4 yaşındaki minik taraftarın üzerindeki Fenerbahçe formasının zorla çıkarttırılması büyük tepki topladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken, Gençlerbirliği Spor Kulübü yayımladığı sert açıklamayla yaşananları kınayarak minik taraftarı tesislerinde ağırlamak istediklerini duyurdu.
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Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği - Fenerbahçe karşılaşmasında tribünlerde spora ve insanlığa yakışmayan anlar yaşandı.
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Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek adı geçen şüpheli hakkında adli süreç başlattı.
Münferit olayın ardından ev sahibi Gençlerbirliği Spor Kulübü de resmi sosyal medya hesapları üzerinden detaylı ve sert bir açıklama yayımladı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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