MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı (Kızıl Sakal) Kimdir? Şef Eren Kaşıkçı Neden Vefat Etti?
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MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın Kilyos’taki evinde hayatını kaybettiği bildirildi. “Kızılsakal” lakabıyla tanınan ünlü şefin ani ölümü sevenlerini ve gastronomi dünyasını yasa boğarken ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
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Eren Kaşıkçı Kimdir?
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Eren Kaşıkçı Neden Vefat Etti?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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