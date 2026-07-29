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MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı (Kızıl Sakal) Kimdir? Şef Eren Kaşıkçı Neden Vefat Etti?

MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı (Kızıl Sakal) Kimdir? Şef Eren Kaşıkçı Neden Vefat Etti?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.07.2026 - 18:53
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MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın Kilyos’taki evinde hayatını kaybettiği bildirildi. “Kızılsakal” lakabıyla tanınan ünlü şefin ani ölümü sevenlerini ve gastronomi dünyasını yasa boğarken ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Eren Kaşıkçı Kimdir?

Eren Kaşıkçı Kimdir?

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunda sergilediği istikrarlı performans, sakin tavırları ve mutfak disipliniyle tanındı. Yarışma boyunca hem takım oyunlarında hem de bireysel etaplarda başarılı tabaklar hazırlayan Kaşıkçı, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Turizm ve otelcilik alanında eğitim alan Kaşıkçı, profesyonel kariyerinde İstanbul’daki çeşitli restoran ve otellerin mutfak ekiplerinde görev yaptı. Sıcak ve soğuk mutfaklarda deneyim kazandıktan sonra Gökçeada’ya yerleşerek bir sörf otelinde başşef olarak çalıştı.

MasterChef şampiyonluğunun ardından İstanbul’a dönen Kaşıkçı, “Kızıl Sakal Sandviç” isimli işletmesiyle gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Evli ve bir çocuk babası olan şef, Türk ve dünya mutfağını bir araya getiren tarifleriyle tanınıyordu.

Eren Kaşıkçı Kaç Yaşında?

Eren Kaşıkçı, 1989 yılında dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 37 yaşında olduğu biliniyor.

Eren Kaşıkçı Nereli?

Eren Kaşıkçı, Tokat asıllı bir ailenin çocuğuydu. Asker bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kaşıkçı, babasının görevi nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye’nin farklı şehirlerinde geçirdi.

Eren Kaşıkçı Neden Vefat Etti?

Eren Kaşıkçı Neden Vefat Etti?

Eren Kaşıkçı’nın Kilyos’taki evinde hareketsiz halde bulunduğu bildirildi. Kendisinden bir süredir haber alamayan yakınlarının durumu yetkililere bildirmesinin ardından eve gelen sağlık ekipleri, Kaşıkçı’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ünlü şefin ölüm nedeni henüz kesin olarak açıklanmadı. Kaşıkçı’nın ani ve şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılacak adli inceleme ve soruşturmanın ardından kesin ölüm nedeninin ortaya çıkması bekleniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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