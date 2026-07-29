MasterChef Birincisi Eren Kaşıkçı (Kızıl Sakal) Kimdir? Şef Eren Kaşıkçı Neden Vefat Etti?

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye’nin 2021 sezonunda sergilediği istikrarlı performans, sakin tavırları ve mutfak disipliniyle tanındı. Yarışma boyunca hem takım oyunlarında hem de bireysel etaplarda başarılı tabaklar hazırlayan Kaşıkçı, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Turizm ve otelcilik alanında eğitim alan Kaşıkçı, profesyonel kariyerinde İstanbul’daki çeşitli restoran ve otellerin mutfak ekiplerinde görev yaptı. Sıcak ve soğuk mutfaklarda deneyim kazandıktan sonra Gökçeada’ya yerleşerek bir sörf otelinde başşef olarak çalıştı.

MasterChef şampiyonluğunun ardından İstanbul’a dönen Kaşıkçı, “Kızıl Sakal Sandviç” isimli işletmesiyle gastronomi alanındaki çalışmalarını sürdürdü. Evli ve bir çocuk babası olan şef, Türk ve dünya mutfağını bir araya getiren tarifleriyle tanınıyordu.

Eren Kaşıkçı Kaç Yaşında?

Eren Kaşıkçı, 1989 yılında dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 37 yaşında olduğu biliniyor.

Eren Kaşıkçı Nereli?

Eren Kaşıkçı, Tokat asıllı bir ailenin çocuğuydu. Asker bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelen Kaşıkçı, babasının görevi nedeniyle çocukluk ve gençlik yıllarını Türkiye’nin farklı şehirlerinde geçirdi.