3 Aydır Cezaevinde Olan Rasim Ozan Kütahyalı Tahliye Edildi

Gazeteci, köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, uzun yıllardır Türkiye'de özellikle siyaset ve futbol üzerine yaptığı yorumlarla tanınan bir isim.

Gazetecilik kariyerinde Taraf, Takvim ve Sabah gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapan; televizyon ekranlarında ise başta Beyaz Futbol ve Derin Futbol olmak üzere çeşitli programlarda yorumcu olarak yer alan Kütahyalı, 2026 yılının mayıs ayında hakkında yürütülen kapsamlı bir adli soruşturmayla gündeme gelmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis', 'bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları yönünden çalışma başlatıldı. MASAK raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takipler, dijital materyaller, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının incelendiği soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kütahyalı da operasyon kapsamında 16 Mayıs 2026'da gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Kütahyalı, suç örgütüyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Hesaplarındaki para hareketlerine ilişkin ise söz konusu transferlerin alacak ve borç ilişkilerinden kaynaklandığını öne sürdü. Soruşturma dosyasına yansıyan mali incelemelerde ise Kütahyalı'nın hesabından, suç gelirlerinin katmanlandırılmasında kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer edildiği; ayrıca bazı hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına milyonlarca liralık para girişleri bulunduğu iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen Kütahyalı, 18 Mayıs 2026'da tutuklandı. İlk olarak Adana'daki Kürkçüler E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Kütahyalı, birkaç gün sonra İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'ne nakledildi.