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3 Aydır Cezaevinde Olan Rasim Ozan Kütahyalı Tahliye Edildi

3 Aydır Cezaevinde Olan Rasim Ozan Kütahyalı Tahliye Edildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2026 - 22:41
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Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 16 Mayıs'ta gözaltına alınan, 18 Mayıs'ta ise tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın tahliye edildiği öğrenildi. 

Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre tahliye kararı, avukatının tutukluluğa yaptığı itirazın ardından geldi. Kütahyalı hakkındaki adli süreç ise devam ediyor.

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Yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Gazeteci, köşe yazarı ve televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, uzun yıllardır Türkiye'de özellikle siyaset ve futbol üzerine yaptığı yorumlarla tanınan bir isim.

Gazetecilik kariyerinde Taraf, Takvim ve Sabah gibi gazetelerde köşe yazarlığı yapan; televizyon ekranlarında ise başta Beyaz Futbol ve Derin Futbol olmak üzere çeşitli programlarda yorumcu olarak yer alan Kütahyalı, 2026 yılının mayıs ayında hakkında yürütülen kapsamlı bir adli soruşturmayla gündeme gelmişti. 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis', 'bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamaları yönünden çalışma başlatıldı. MASAK raporları, banka hareketleri, teknik ve fiziki takipler, dijital materyaller, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtlarının incelendiği soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kütahyalı da operasyon kapsamında 16 Mayıs 2026'da gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde hakkındaki iddiaları reddeden Kütahyalı, suç örgütüyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını savundu. Hesaplarındaki para hareketlerine ilişkin ise söz konusu transferlerin alacak ve borç ilişkilerinden kaynaklandığını öne sürdü. Soruşturma dosyasına yansıyan mali incelemelerde ise Kütahyalı'nın hesabından, suç gelirlerinin katmanlandırılmasında kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer edildiği; ayrıca bazı hesaplardan Kütahyalı'nın hesabına milyonlarca liralık para girişleri bulunduğu iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen Kütahyalı, 18 Mayıs 2026'da tutuklandı. İlk olarak Adana'daki Kürkçüler E Tipi Cezaevi'ne gönderilen Kütahyalı, birkaç gün sonra İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'ne nakledildi.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.

Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre, yaklaşık üç aydır tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı'nın 18 Ağustos 2026 itibarıyla tahliye edildiği öğrenildi. Kısa süre içerisinde farklı haber kaynakları da Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.

Tahliye kararına ilişkin ilk ayrıntılara göre Kütahyalı'nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak, tutukluluğa itirazda bulundu. Dosyaya Kütahyalı'nın soruşturmadaki konumuna ilişkin bir bilirkişi raporu sunulmasının ardından tahliye kararı verildiği aktarıldı.

Tahliye kararının gerekçesine ve Kütahyalı hakkında uygulanıp uygulanmayacak diğer adli tedbirlere ilişkin kamuoyuna yansıyan kapsamlı başka bir resmi açıklama bulunmuyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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