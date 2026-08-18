3 Aydır Cezaevinde Olan Rasim Ozan Kütahyalı Tahliye Edildi
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Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında 16 Mayıs'ta gözaltına alınan, 18 Mayıs'ta ise tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın tahliye edildiği öğrenildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın özel haberine göre tahliye kararı, avukatının tutukluluğa yaptığı itirazın ardından geldi. Kütahyalı hakkındaki adli süreç ise devam ediyor.
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Yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
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Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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