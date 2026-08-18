2026'nın En Güzel Kadınları Belli Oldu: İlk 5'e 3 Türk Oyuncu Birden Girdi!

Her yıl dünya çapında geniş bir katılımla gerçekleştirilen Netizens Choice oylamaları, klasik jüri sisteminden biraz farklı işliyor. Burada karar moda editörlerinin, sektör profesyonellerinin ya da belirli bir jüri heyetinin değil, doğrudan internet kullanıcılarının oluyor. Farklı ülkelerden hayranlar web sitesi, resmi uygulama ve sosyal medya üzerinden favori isimlerine oy veriyor; haliyle ortaya güzelliğin yanı sıra global popülerliğin ve güçlü hayran kitlelerinin de etkisini hissettirdiği oldukça renkli bir liste çıkıyor.

Netizens Choice Magazine tarafından düzenlenen 'Most Beautiful Woman Alive 2026', yani '2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını' oylaması da aylar süren yarışın ardından tamamlandı. Organizasyonun açıkladığı verilere göre bu yıl farklı platformlardan toplam on milyonlarca oy kullanıldı. Hollywood yıldızlarından K-pop idollerine, Türk dizi oyuncularından Tayland'ın son dönemde global çapta yükselen yıldızlarına kadar birbirinden ünlü isimler aynı listede yarıştı.

Ve milyonlarca oyun ardından zirvenin sahibi Lingling Sirilak Kwong oldu!

Lingling Sirilak Kwong, son yıllarda özellikle Tayland eğlence sektörünün uluslararası çapta yükselen yüzlerinden biri. Hong Kong doğumlu Taylandlı oyuncu, modellik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra The Secret of Us gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

2026 oylamasında 22 milyondan fazla oy aldığı açıklanan Lingling, böylece '2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını' unvanının sahibi oldu. Üstelik aynı yıl Netizens Choice tarafından düzenlenen 'En Güzel Taylandlı Oyuncu' oylamasında da birinci seçilerek yılı çifte zaferle kapattı.

Fakat listenin zirvesinden hemen aşağı inmeye başladığımızda bizim için çok daha dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü ilk beşin yarısından fazlasında Türk oyuncuların imzası var!