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2026'nın En Güzel Kadınları Belli Oldu: İlk 5'e 3 Türk Oyuncu Birden Girdi!

2026'nın En Güzel Kadınları Belli Oldu: İlk 5'e 3 Türk Oyuncu Birden Girdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2026 - 22:06
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Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin katıldığı Netizens Choice '2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını' oylamasının sonuçları açıklandı. 22 milyondan fazla oy alan Taylandlı oyuncu Lingling Sirilak zirveye yerleşirken, listenin devamında Türkiye rüzgarı esti. 

İlk 5'e üç Türk oyuncu birden girmeyi başarırken, ilk 20'deki Türk isimlerin sayısı altıya ulaştı. Üstelik temsilcilerimiz Scarlett Johansson, Rihanna, Bella Hadid ve Sydney Sweeney gibi dünyaca ünlü isimlerin bazılarını geride bıraktı. 

Gelin, 2026'nın en güzel kadınları arasına adını yazdıran Türk isimlere birlikte bakalım.

Kaynak: Netizens Choice

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Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin oy kullandığı "2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını" oylaması sonuçlandı!

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin oy kullandığı "2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını" oylaması sonuçlandı!

Her yıl dünya çapında geniş bir katılımla gerçekleştirilen Netizens Choice oylamaları, klasik jüri sisteminden biraz farklı işliyor. Burada karar moda editörlerinin, sektör profesyonellerinin ya da belirli bir jüri heyetinin değil, doğrudan internet kullanıcılarının oluyor. Farklı ülkelerden hayranlar web sitesi, resmi uygulama ve sosyal medya üzerinden favori isimlerine oy veriyor; haliyle ortaya güzelliğin yanı sıra global popülerliğin ve güçlü hayran kitlelerinin de etkisini hissettirdiği oldukça renkli bir liste çıkıyor.

Netizens Choice Magazine tarafından düzenlenen 'Most Beautiful Woman Alive 2026', yani '2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını' oylaması da aylar süren yarışın ardından tamamlandı. Organizasyonun açıkladığı verilere göre bu yıl farklı platformlardan toplam on milyonlarca oy kullanıldı. Hollywood yıldızlarından K-pop idollerine, Türk dizi oyuncularından Tayland'ın son dönemde global çapta yükselen yıldızlarına kadar birbirinden ünlü isimler aynı listede yarıştı.

Ve milyonlarca oyun ardından zirvenin sahibi Lingling Sirilak Kwong oldu!

Lingling Sirilak Kwong, son yıllarda özellikle Tayland eğlence sektörünün uluslararası çapta yükselen yüzlerinden biri. Hong Kong doğumlu Taylandlı oyuncu, modellik ve oyunculuk kariyerinin yanı sıra The Secret of Us gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı.

2026 oylamasında 22 milyondan fazla oy aldığı açıklanan Lingling, böylece '2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını' unvanının sahibi oldu. Üstelik aynı yıl Netizens Choice tarafından düzenlenen 'En Güzel Taylandlı Oyuncu' oylamasında da birinci seçilerek yılı çifte zaferle kapattı.

Fakat listenin zirvesinden hemen aşağı inmeye başladığımızda bizim için çok daha dikkat çekici bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü ilk beşin yarısından fazlasında Türk oyuncuların imzası var!

2026'nın en güzel kadınlarının seçildiği oylamada ilk 5'e tam üç Türk oyuncu birden girmeyi başardı!

2026'nın en güzel kadınlarının seçildiği oylamada ilk 5'e tam üç Türk oyuncu birden girmeyi başardı!

Üstelik temsilcilerimiz listenin son sıralarına ucundan dahil olmuş falan da değil. İkinci, üçüncü ve beşinci sıraları üç Türk oyuncu paylaşıyor!

Listenin 2. sırasında Sıla Türkoğlu var. Emanet dizisinin ardından özellikle Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa karakteriyle kariyerinin en büyük çıkışlarından birini yaşayan Türkoğlu, son yıllarda yalnızca oyunculuğuyla değil güzelliği ve stiliyle de geniş bir hayran kitlesine sahip. Üstelik Netizens Choice takipçileri için Sıla'nın zirveye bu kadar yaklaşması pek de sürpriz değil. Çünkü Türkoğlu, 2025 yılında aynı oylamanın birincisi olmuş ve 'Yaşayan En Güzel Kadın' seçilmişti. Bu yıl tacı Lingling'e devretse de ikinci sırayı kimselere bırakmadı.

Hemen arkasında, 3. sırada Yağmur Yüksel bulunuyor. Kan Çiçekleri'ndeki Dilan karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı Yüksel de özellikle dizinin yurt dışındaki izleyici kitlesi sayesinde Türkiye sınırlarının ötesinde ciddi bir hayran topluluğu oluşturdu. İşin daha da güzel tarafı, Yağmur Yüksel'in de bu listenin eski şampiyonlarından olması. 2024 yılının birincisi Yağmur Yüksel, 2025'in birincisi Sıla Türkoğlu ve 2026'nın birincisi Lingling Sirilak böylece bu yıl ilk üç sırada yan yana gelmiş oldu.

İlk beşteki Türk imzasını tamamlayan isim ise Su Burcu Yazgı Coşkun!

Henüz çok genç yaşta olmasına rağmen yıllardır ekranlarda olan Coşkun, Kardeşlerim dizisindeki Asiye karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı. Hem Türkiye'de hem de dizinin yayınlandığı farklı ülkelerde ciddi bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, son yıllarda genç kuşağın en çok dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Coşkun'un '2026'nın Yaşayan En Güzel Kadınları' listesinde elde ettiği derece ise 5.'lik oldu. Yani ilk beşe baktığımızda Lingling Sirilak'ın ardından Sıla Türkoğlu 2., Yağmur Yüksel 3. ve Su Burcu Yazgı Coşkun 5. sırada.

Fakat Türkiye'nin listedeki hakimiyeti ilk beşle de sınırlı değil!

İlk 20'ye doğru ilerlediğimizde karşımıza üç Türk isim daha çıkıyor!

İlk 20'ye doğru ilerlediğimizde karşımıza üç Türk isim daha çıkıyor!

Netizens Choice'un açıkladığı ilk 20'nin tamamına baktığımızda Türkiye'den listeye girmeyi başaran isim sayısının altıya çıktığını görüyoruz.

Listenin 8. sırasında Ilsu Demirci yer alıyor. Gelin dizisindeki Hançer karakteriyle dikkat çeken genç oyuncu, özellikle günlük dizilerin yurt dışında yakaladığı geniş izleyici kitlesinin de etkisiyle Türkiye dışındaki hayranlarını hızla artıran isimlerden biri oldu.

Onu 10. sıradaki Cemre Arda takip ediyor. Rüzgarlı Tepe dizisinde canlandırdığı Zeynep karakteriyle tanınan Arda da kısa sürede hem Türkiye'de hem farklı ülkelerde ciddi bir hayran kitlesine ulaşmayı başardı. Sosyal medyadaki güçlü desteğin böylesine halk oylamasına dayanan bir listede nasıl karşılık bulduğunu da derecesi açıkça gösteriyor.

Son Türk temsilcimiz ise listenin 19. sırasındaki Sinem Ünsal. Uzun yıllardır ekranlarda olan ve Mucize Doktor'daki Nazlı karakteriyle geniş kitlelerin hafızasına kazınan Ünsal, son dönemde Uzak Şehir'de hayat verdiği Alya Albora karakteriyle kariyerinde yepyeni bir yükseliş yakaladı. Dizinin yarattığı büyük etkinin ardından güzelliği ve stiliyle de sık sık konuşulan Ünsal'ın dünya çapındaki bu oylamada ilk 20'ye girmesi de pek şaşırtmadı.

Listede Scarlett Johansson 9., Rihanna 12., Bella Hadid 13., Tyla 16. ve Sydney Sweeney 20. sırada yer alıyor. Yani Türkiye'den altı ismin girdiği listede bazı oyuncularımız dünyanın en tanınmış Hollywood yıldızları, modelleri ve müzisyenleriyle kafa kafaya yarışmakla kalmamış, birçoğunu sıralamada geride bırakmış durumda.

Elbette bunun internet kullanıcılarının oylarıyla şekillenen bir popülerlik ve güzellik oylaması olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla sonuçları bilimsel ya da objektif bir güzellik sıralaması gibi değerlendirmek doğru olmaz. Fakat dünyanın dört bir yanından hayranların katıldığı böylesine global bir oylamada ilk 5'in üç koltuğunu Türk oyuncuların kapması ve ilk 20'de toplam altı Türk ismin yer alması yine de dikkat çekici.

Öyle ya da böyle 2026'nın 'Yaşayan En Güzel Kadınları' listesinde Türk imzası fazlasıyla belirgin!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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