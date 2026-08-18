2026'nın En Güzel Kadınları Belli Oldu: İlk 5'e 3 Türk Oyuncu Birden Girdi!
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Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin katıldığı Netizens Choice '2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını' oylamasının sonuçları açıklandı. 22 milyondan fazla oy alan Taylandlı oyuncu Lingling Sirilak zirveye yerleşirken, listenin devamında Türkiye rüzgarı esti.
İlk 5'e üç Türk oyuncu birden girmeyi başarırken, ilk 20'deki Türk isimlerin sayısı altıya ulaştı. Üstelik temsilcilerimiz Scarlett Johansson, Rihanna, Bella Hadid ve Sydney Sweeney gibi dünyaca ünlü isimlerin bazılarını geride bıraktı.
Gelin, 2026'nın en güzel kadınları arasına adını yazdıran Türk isimlere birlikte bakalım.
Kaynak: Netizens Choice
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Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişinin oy kullandığı "2026'nın Yaşayan En Güzel Kadını" oylaması sonuçlandı!
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2026'nın en güzel kadınlarının seçildiği oylamada ilk 5'e tam üç Türk oyuncu birden girmeyi başardı!
İlk 20'ye doğru ilerlediğimizde karşımıza üç Türk isim daha çıkıyor!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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