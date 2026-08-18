Bu Sefer Olmadı: Hande Erçel'in Dilara Fındıkoğlu İmzalı Elbisesi Fena Sınıfta Kaldı!
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Hande Erçel, güzelliğinin yanı sıra stiliyle de dünya çapında dikkat çeken isimlerden biri. Katıldığı global etkinliklerde tercih ettiği kombinlerle sık sık beğeni toplayan Erçel, bu kez Dilara Fındıkoğlu imzalı beyaz elbisesiyle kamera karşısına geçti. Ancak iki başarılı ismi buluşturan kombin sosyal medyadan beklenen geçer notu alamadı.
Hande Erçel'in güzelliği yine övgü toplarken elbisesi eleştirilerin hedefi oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hande Erçel'in yıllar içerisinde Türkiye'nin en güçlü global temsilcilerinden birine dönüştüğünü artık kabul etmek gerek!
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Hande Erçel bu kez Dilara Fındıkoğlu imzalı beyaz bir elbiseyle kamera karşısına geçti ama sosyal medya tarafından sınıfta bırakıldı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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