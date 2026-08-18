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Bu Sefer Olmadı: Hande Erçel'in Dilara Fındıkoğlu İmzalı Elbisesi Fena Sınıfta Kaldı!

Bu Sefer Olmadı: Hande Erçel'in Dilara Fındıkoğlu İmzalı Elbisesi Fena Sınıfta Kaldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2026 - 20:21
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Hande Erçel, güzelliğinin yanı sıra stiliyle de dünya çapında dikkat çeken isimlerden biri. Katıldığı global etkinliklerde tercih ettiği kombinlerle sık sık beğeni toplayan Erçel, bu kez Dilara Fındıkoğlu imzalı beyaz elbisesiyle kamera karşısına geçti. Ancak iki başarılı ismi buluşturan kombin sosyal medyadan beklenen geçer notu alamadı. 

Hande Erçel'in güzelliği yine övgü toplarken elbisesi eleştirilerin hedefi oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hande Erçel'in yıllar içerisinde Türkiye'nin en güçlü global temsilcilerinden birine dönüştüğünü artık kabul etmek gerek!

Hande Erçel'in yıllar içerisinde Türkiye'nin en güçlü global temsilcilerinden birine dönüştüğünü artık kabul etmek gerek!

Hayatımıza ilk olarak küçük televizyon rolleriyle giren, asıl büyük çıkışını ise Güneşin Kızları ile yapan Hande Erçel'in kariyeri o günden bugüne bambaşka bir noktaya geldi. Aşk Laftan Anlamaz ve özellikle Sen Çal Kapımı gibi yurt dışında da geniş kitlelere ulaşan dizilerle şöhretini Türkiye sınırlarının çok ötesine taşıyan Erçel, bugün dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir yıldız.

Oyunculuğu yıllardır tartışılıyor, rol aldığı projelerdeki performansı zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşiyor; o tarafı ayrı bir tartışma konusu. Fakat Hande Erçel'in global bir marka yüzüne dönüşme konusunda yakaladığı başarıyı görmezden gelmek pek mümkün değil.

Güzelliği, fiziği, zarafeti ve moda dünyasıyla kurduğu güçlü ilişki Erçel'i yalnızca oyunculuğuyla değil, stiliyle de sürekli takip edilen isimlerden biri haline getirdi. Dünyaca ünlü markalarla yaptığı iş birlikleri bir yana, Cannes'dan Paris Moda Haftası'na, Milano'dan uluslararası marka davetlerine kadar pek çok prestijli organizasyonda karşımıza çıkıyor. Öyle ki artık Hande Erçel'in global bir etkinliğe katılması kadar, o etkinlikte ne giydiği de başlı başına haber oluyor.

Biz de neredeyse her ay Erçel'in başka bir kombini üzerine konuşuyoruz desek abartmış olmayız. Kimi zaman kırmızı halıda tercih ettiği iddialı bir elbiseyle, kimi zaman moda haftasındaki görünümüyle, kimi zaman da çok daha sade bir kombiniyle gündeme oturuyor. Üstelik hakkını teslim edelim, çoğu zaman da güzelliği ve taşıdığı parçalarla sosyal medyadan geçer not almayı başarıyor.

Fakat her moda denemesi aynı sonucu verecek diye bir kural yok tabii...

Hande Erçel geçtiğimiz saatlerde yayınladığı yeni pozlarıyla yine tüm gözleri üzerine çevirdi. Bu sefer konuşulan kombinin arkasında ise çok yakından tanıdığımız ve başarılarıyla gurur duyduğumuz bir Türk tasarımcı vardı.

Hande Erçel bu kez Dilara Fındıkoğlu imzalı beyaz bir elbiseyle kamera karşısına geçti ama sosyal medya tarafından sınıfta bırakıldı.

Hande Erçel bu kez Dilara Fındıkoğlu imzalı beyaz bir elbiseyle kamera karşısına geçti ama sosyal medya tarafından sınıfta bırakıldı.

Hande Erçel'in son paylaşımında tercih ettiği sıra dışı beyaz tasarım, Dilara Fındıkoğlu imzası taşıyordu.

Fındıkoğlu için ayrıca bir parantez açmak şart. İstanbul doğumlu tasarımcı, Central Saint Martins'teki eğitiminin ardından Londra merkezli markasını kurarak kısa sürede uluslararası moda dünyasının en dikkat çeken isimlerinden birine dönüştü. Gotik, punk ve tarihi referansları kendine has bir estetikle buluşturan tasarımlarıyla fark yaratan Fındıkoğlu'nun kıyafetlerini bugüne kadar Madonna, Rihanna, Lady Gaga, Margot Robbie, Zendaya ve Cardi B gibi dünya yıldızlarının üzerinde gördük. 2025 Met Gala'da Hailey Bieber'ı giydirmesi de global moda dünyasındaki yerini bir kez daha göstermişti.

Yani ortada hem Hande Erçel hem de Dilara Fındıkoğlu olunca beklentinin yükselmesi kaçınılmazdı. Fakat bu sefer olmadı! Erçel'in farklı kumaş ve dokuların bir araya getirildiği, asimetrik detaylarıyla dikkat çeken beyaz mini elbisesi sosyal medyada beklenen beğeniyi toplayamadı. Hatta tasarımın sıra dışı görüntüsü kullanıcıların hayal gücünü öyle bir çalıştırdı ki elbise kısa süre içerisinde elbise dışında neredeyse her şeye benzetildi.

Bir grup elbisenin katmanlı beyaz görüntüsünü sargı bezine benzetirken, bazı kullanıcıların aklına bebek bezi geldi. Benzetmeler bununla da sınırlı kalmadı; tuvalet kağıdı diyen de oldu, alçıpan benzetmesi yapan da...

Hande Erçel'in güzelliğine diyecek pek bir şey yoktu elbette. Saçından makyajına yine oldukça zarif görünen oyuncu, kombini taşıyan taraf oldu. Fakat sosyal medyanın genel fikrine bakılırsa bu kez elbisenin kendisi Hande'nin gerisinde kaldı. Dilara Fındıkoğlu imzası normal şartlarda beklentiyi birkaç basamak birden yukarı çıkarıyor olsa da bu tasarım, en azından sosyal medyanın gözünde, o krediyi kullanmayı başaramadı. Hande'nin neden tam olarak bu modeli tercih ettiği ve elbisenin yaratmak istediği etkinin ne olduğu da yorumlarda ayrı bir merak konusu haline geldi.

Hande yine Hande'ydi, Dilara Fındıkoğlu yine gurur kaynağımızdı ama ikilinin bu buluşması moda sınavından pek geçer not alamadı. Buyurun, Hande Erçel'in elbisesini görenler hangi benzetmeleri yapmış beraber bakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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