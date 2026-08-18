Bu Sefer Olmadı: Hande Erçel'in Dilara Fındıkoğlu İmzalı Elbisesi Fena Sınıfta Kaldı!

Hayatımıza ilk olarak küçük televizyon rolleriyle giren, asıl büyük çıkışını ise Güneşin Kızları ile yapan Hande Erçel'in kariyeri o günden bugüne bambaşka bir noktaya geldi. Aşk Laftan Anlamaz ve özellikle Sen Çal Kapımı gibi yurt dışında da geniş kitlelere ulaşan dizilerle şöhretini Türkiye sınırlarının çok ötesine taşıyan Erçel, bugün dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen bir yıldız.

Oyunculuğu yıllardır tartışılıyor, rol aldığı projelerdeki performansı zaman zaman eleştirilerin odağına yerleşiyor; o tarafı ayrı bir tartışma konusu. Fakat Hande Erçel'in global bir marka yüzüne dönüşme konusunda yakaladığı başarıyı görmezden gelmek pek mümkün değil.

Güzelliği, fiziği, zarafeti ve moda dünyasıyla kurduğu güçlü ilişki Erçel'i yalnızca oyunculuğuyla değil, stiliyle de sürekli takip edilen isimlerden biri haline getirdi. Dünyaca ünlü markalarla yaptığı iş birlikleri bir yana, Cannes'dan Paris Moda Haftası'na, Milano'dan uluslararası marka davetlerine kadar pek çok prestijli organizasyonda karşımıza çıkıyor. Öyle ki artık Hande Erçel'in global bir etkinliğe katılması kadar, o etkinlikte ne giydiği de başlı başına haber oluyor.

Biz de neredeyse her ay Erçel'in başka bir kombini üzerine konuşuyoruz desek abartmış olmayız. Kimi zaman kırmızı halıda tercih ettiği iddialı bir elbiseyle, kimi zaman moda haftasındaki görünümüyle, kimi zaman da çok daha sade bir kombiniyle gündeme oturuyor. Üstelik hakkını teslim edelim, çoğu zaman da güzelliği ve taşıdığı parçalarla sosyal medyadan geçer not almayı başarıyor.

Fakat her moda denemesi aynı sonucu verecek diye bir kural yok tabii...

Hande Erçel geçtiğimiz saatlerde yayınladığı yeni pozlarıyla yine tüm gözleri üzerine çevirdi. Bu sefer konuşulan kombinin arkasında ise çok yakından tanıdığımız ve başarılarıyla gurur duyduğumuz bir Türk tasarımcı vardı.