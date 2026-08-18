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30 Kilo Birden Verdi: Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Zayıflama Sırrını Açıkladı!

30 Kilo Birden Verdi: Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Zayıflama Sırrını Açıkladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.08.2026 - 18:27
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Türk halk müziğinin renkli isimlerinden Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcılığı seçen kızı Gizem Tuncer, son dönemde geçirdiği değişimle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tuncer, verdiği kiloların ardından fit görüntüsüyle adından söz ettirdi. Tam 30 kilo verdiğini açıklayan ünlü isim, bu süreçte neler yaşadığını da anlattı. Bir dönem zayıflama iğnesi kullandığını ancak yaşadığı sorunların ardından bıraktığını söyleyen Tuncer, beslenme ve spor rutinini açıkladı.

Gelin, Gizem Tuncer'in 30 kilo vermesini sağlayan sürece birlikte bakalım.

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Türk halk müziğinin en renkli isimlerinden Mahmut Tuncer'i artık tanımayanımız yok!

Türk halk müziğinin en renkli isimlerinden Mahmut Tuncer'i artık tanımayanımız yok!

Yıllardır hem türküleri hem kendine has tavırları hem de ekranlarda yaşattığı unutulmaz anlarla hayatımızda olan Mahmut Tuncer, Türk halk müziğinin en karakteristik isimlerinden biri. Üstelik Tuncer'in müzik macerasının başlangıcı da en az kendisi kadar ilginç. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynayan Tuncer'in hayatı, 1979 yılında Şanlıurfa'nın kurtuluş gecesinde sahneye çıkmasıyla bambaşka bir yöne evrildi. Ardından TRT Radyosu'nun açtığı sınavda birinci olan sanatçı, 1980'de ilk albümünü yayınladı ve gerisi malum...

Yıllar içerisinde onlarca albüme ve besteye imza atan Mahmut Tuncer'i yalnızca türküleriyle hatırlamak da mümkün değil. Özellikle televizyon programları, kendine özgü mizahı ve yıllar geçse de eskimeyen 'Mahmut Tuncer şovları' sayesinde farklı kuşakların tanıdığı ender isimlerden biri haline geldi.

Kısacası Mahmut Tuncer denildiğinde karşımızda yalnızca uzun yıllardır sahnelerde olan bir türkücü değil, popüler kültürün de epey renkli bir figürü var. Fakat son yıllarda Tuncer ailesinden magazin gündeminde babası kadar sık gördüğümüz başka biri daha var!

Mahmut Tuncer'in dört çocuğundan biri olan Gizem Tuncer, babasının izinden giderek müziği seçen isim oldu.

Mahmut Tuncer'in dört çocuğundan biri olan Gizem Tuncer, babasının izinden giderek müziği seçen isim oldu.

Uzun yıllardır Işıl Tuncer ile evli olan Mahmut Tuncer'in bu evlilikten Gizem, Pınar, Umut ve Fırat adlarında dört çocuğu bulunuyor. Fakat ailenin magazin dünyasında en çok tanıdığımız üyesi şüphesiz Gizem Tuncer.

1992 yılında Bodrum'da dünyaya gelen Gizem Tuncer, aslında sanat dünyasına oldukça hazırlıklı adım attı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro eğitimi alan Tuncer, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Türk Musikisi Bölümü'nde eğitim gördü. İlk sahne deneyimini de babasıyla yaşayan Gizem, tam altı yıl boyunca Mahmut Tuncer'e sahnede eşlik ettikten sonra kendi müzik kariyerine yöneldi. Aşk Uykusu EP'siyle müzik dünyasına adım atan Tuncer, ilerleyen yıllarda 'Tabu', 'Yine Yine' ve 'Ayrılık Zamanı' gibi çalışmalar yayınladı.

Fakat Gizem Tuncer'i özellikle son birkaç yıldır yalnızca müziğiyle görmüyoruz. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tuncer, cesur tarzı ve iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Bir de yıllar içerisindeki büyük değişimi var tabii! Görünümündeki değişim daha önce de defalarca gündeme gelen Tuncer, verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Öyle ki geçmişte 40 kiloya varan kilo kaybıyla haber olmuştu. Son dönemde fit görüntüsüyle yeniden dikkatleri üzerine çeken Gizem Tuncer, bu kez değişiminin arkasında neler olduğunu açık açık anlattı.

Son haliyle dikkat çeken Gizem Tuncer, 30 kilo verdiğini açıklarken kilo verme sürecinin hiç de kolay geçmediğini anlattı.

Son haliyle dikkat çeken Gizem Tuncer, 30 kilo verdiğini açıklarken kilo verme sürecinin hiç de kolay geçmediğini anlattı.

Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda fit görüntüsüyle dikkat çeken Gizem Tuncer, geçirdiği değişimin ardından 30 kilo verdiğini açıkladı.

Ancak Tuncer'in anlattıklarına bakılırsa bu değişimin arkasında yalnızca klasik bir 'diyet ve spor' hikayesi yok. Zorlu bir dönemden geçtiğini söyleyen ünlü isim, yaşadığı depresyon sırasında yeme düzeninin bozulduğunu ve ciddi şekilde kilo aldığını anlattı.

Kilo vermek için bir dönem doktorunun reçete ettiği zayıflama iğnesini de kullandığını söyleyen Tuncer, pankreas enzimlerinde yaşanan sorun ve şiddetli karın ağrısı nedeniyle iğneyi kısa süre içerisinde bıraktığını belirtti.

Sonrasında ise rotasını beslenme ve spora çevirdi. Günlük beslenmesinde yumurtaya ağırlık verdiğini söyleyen Tuncer, günde dört-beş yumurta tükettiğini ve sabahları 45 dakika kardiyo yaptığını anlattı. Aslında yumurta ağırlıklı beslenme Gizem Tuncer'in kilo verme hikayesinde yeni bir detay da değil; ünlü isim daha önce verdiği kilolardan bahsederken de yumurtanın beslenmesindeki yerini anlatmıştı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarında oldukça fit bir görüntü sergileyen Gizem Tuncer'in değişimi de haliyle takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yıllar içerisinde tarzından fiziğine büyük bir dönüşüm geçiren Tuncer, son haliyle bir kez daha magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başardı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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