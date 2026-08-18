30 Kilo Birden Verdi: Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Zayıflama Sırrını Açıkladı!
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Türk halk müziğinin renkli isimlerinden Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcılığı seçen kızı Gizem Tuncer, son dönemde geçirdiği değişimle dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tuncer, verdiği kiloların ardından fit görüntüsüyle adından söz ettirdi. Tam 30 kilo verdiğini açıklayan ünlü isim, bu süreçte neler yaşadığını da anlattı. Bir dönem zayıflama iğnesi kullandığını ancak yaşadığı sorunların ardından bıraktığını söyleyen Tuncer, beslenme ve spor rutinini açıkladı.
Gelin, Gizem Tuncer'in 30 kilo vermesini sağlayan sürece birlikte bakalım.
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Türk halk müziğinin en renkli isimlerinden Mahmut Tuncer'i artık tanımayanımız yok!
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Mahmut Tuncer'in dört çocuğundan biri olan Gizem Tuncer, babasının izinden giderek müziği seçen isim oldu.
Son haliyle dikkat çeken Gizem Tuncer, 30 kilo verdiğini açıklarken kilo verme sürecinin hiç de kolay geçmediğini anlattı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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