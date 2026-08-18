30 Kilo Birden Verdi: Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Zayıflama Sırrını Açıkladı!

Yıllardır hem türküleri hem kendine has tavırları hem de ekranlarda yaşattığı unutulmaz anlarla hayatımızda olan Mahmut Tuncer, Türk halk müziğinin en karakteristik isimlerinden biri. Üstelik Tuncer'in müzik macerasının başlangıcı da en az kendisi kadar ilginç. Gençlik yıllarında profesyonel olarak futbol oynayan Tuncer'in hayatı, 1979 yılında Şanlıurfa'nın kurtuluş gecesinde sahneye çıkmasıyla bambaşka bir yöne evrildi. Ardından TRT Radyosu'nun açtığı sınavda birinci olan sanatçı, 1980'de ilk albümünü yayınladı ve gerisi malum...

Yıllar içerisinde onlarca albüme ve besteye imza atan Mahmut Tuncer'i yalnızca türküleriyle hatırlamak da mümkün değil. Özellikle televizyon programları, kendine özgü mizahı ve yıllar geçse de eskimeyen 'Mahmut Tuncer şovları' sayesinde farklı kuşakların tanıdığı ender isimlerden biri haline geldi.

Kısacası Mahmut Tuncer denildiğinde karşımızda yalnızca uzun yıllardır sahnelerde olan bir türkücü değil, popüler kültürün de epey renkli bir figürü var. Fakat son yıllarda Tuncer ailesinden magazin gündeminde babası kadar sık gördüğümüz başka biri daha var!