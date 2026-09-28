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Uluslar Ligi İkinci Maçında Evimizde İtalya'ya 4-1 Mağlup Olduk

Uluslar Ligi İkinci Maçında Evimizde İtalya'ya 4-1 Mağlup Olduk

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 23:36
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Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 3-0 geride tamamlayan milliler, ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı azaltarak umutlandı. Ancak İtalya'nın bir gol daha bulması ve Türkiye'nin bir golünün VAR kararıyla iptal edilmesiyle mücadele 4-1 sona erdi. Bu sonuçla milliler, grupta puansız şekilde son sırada kaldı.

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27 dakikada maç bitti.

27 dakikada maç bitti.

İtalya, karşılaşmanın 9. dakikasında öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ruggeri, topu yerden altıpasın önüne çıkardı. Bastoni'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1.

İtalyan ekibi 22. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Paslaşmalarla ceza sahası önüne kadar gelen İtalya'da Raspadori, ceza alanındaki Kayode'yi topla buluşturdu. Kayode'nin yerden şutunda Altay'dan seken topu arka direkte boş durumda bulunan Frattesi tamamladı: 0-2.

İtalya, 27. dakikada üçüncü golü buldu. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Pio Esposito, boş durumdaki Kayode'ye pasını verdi. Kayode'nin düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-3.

Kalan bölümde başka gol olmayınca İtalya, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

Umutlandık ama olmadı.

Umutlandık ama olmadı.

İkinci yarıya değişiklikler ve Barış Alper'in golüyle başlayan milli takımımız 50. dakikada bir kez daha kalesini gole kapatamadı ve Esposito skoru 4-1'e getirdi. 

Bir golümüz VAR kararıyla iptal edilirken son bölümdeki ataklarımız da skoru değiştirmeye yetmedi. 

Uluslar Ligi ikinci maçında İtalya'ya yenilen millilerimiz puansız şekilde son sırada yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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