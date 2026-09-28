Uluslar Ligi İkinci Maçında Evimizde İtalya'ya 4-1 Mağlup Olduk

Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 3-0 geride tamamlayan milliler, ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı azaltarak umutlandı. Ancak İtalya'nın bir gol daha bulması ve Türkiye'nin bir golünün VAR kararıyla iptal edilmesiyle mücadele 4-1 sona erdi. Bu sonuçla milliler, grupta puansız şekilde son sırada kaldı.