Uluslar Ligi İkinci Maçında Evimizde İtalya'ya 4-1 Mağlup Olduk
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Türkiye, Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında İtalya'ya 4-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 3-0 geride tamamlayan milliler, ikinci yarıda Barış Alper Yılmaz'ın golüyle farkı azaltarak umutlandı. Ancak İtalya'nın bir gol daha bulması ve Türkiye'nin bir golünün VAR kararıyla iptal edilmesiyle mücadele 4-1 sona erdi. Bu sonuçla milliler, grupta puansız şekilde son sırada kaldı.
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27 dakikada maç bitti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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