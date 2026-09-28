Tribünlerden 'İbrahim Dışarı' Tezahüratı Sonrasında Hacıosmanoğlu Milli Maçı Yarıda Bıraktı
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A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da İtalya'yı ağırladığı Uluslar Ligi maçının ilk yarısında tribünlerden sert tepkiler yükseldi. Tezahüratların hedefindeki isimlerden biri, ilk yarı bitmeden stattan ayrıldı.
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İtalya 27 dakikada üç gol buldu.
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Tribünler Hacıosmanoğlu'na villaları hatırlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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