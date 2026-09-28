Tribünlerden 'İbrahim Dışarı' Tezahüratı Sonrasında Hacıosmanoğlu Milli Maçı Yarıda Bıraktı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk eden milli takım, daha ilk yarım saat dolmadan 3-0 geriye düştü. İtalya'nın gollerini 9. dakikada Alessandro Bastoni, 22. dakikada Davide Frattesi ve 27. dakikada Michael Kayode kaydetti. Art arda gelen gollerin ardından tribünler teknik direktör Vincenzo Montella'yı ve federasyonu hedef aldı, stat 'Montella istifa' ve 'TFF istifa' tezahüratlarıyla inledi.