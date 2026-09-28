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Tribünlerden 'İbrahim Dışarı' Tezahüratı Sonrasında Hacıosmanoğlu Milli Maçı Yarıda Bıraktı

Tribünlerden 'İbrahim Dışarı' Tezahüratı Sonrasında Hacıosmanoğlu Milli Maçı Yarıda Bıraktı

Fatih Terim Milli Takım
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 23:04
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A Milli Futbol Takımı'nın Bursa'da İtalya'yı ağırladığı Uluslar Ligi maçının ilk yarısında tribünlerden sert tepkiler yükseldi. Tezahüratların hedefindeki isimlerden biri, ilk yarı bitmeden stattan ayrıldı. 

Kaynak - Futbol Arena

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İtalya 27 dakikada üç gol buldu.

İtalya 27 dakikada üç gol buldu.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'yı konuk eden milli takım, daha ilk yarım saat dolmadan 3-0 geriye düştü. İtalya'nın gollerini 9. dakikada Alessandro Bastoni, 22. dakikada Davide Frattesi ve 27. dakikada Michael Kayode kaydetti. Art arda gelen gollerin ardından tribünler teknik direktör Vincenzo Montella'yı ve federasyonu hedef aldı, stat 'Montella istifa' ve 'TFF istifa' tezahüratlarıyla inledi.

Tribünler Hacıosmanoğlu'na villaları hatırlattı.

Tribünler Hacıosmanoğlu'na villaları hatırlattı.

İtalya'nın ikinci ve üçüncü golünün ardından tribünler TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya çağırdı ve 'Villa versene, villa versene, Hacıosmanoğlu villa versene' ile 'İbrahim dışarı' sloganlarını attı. Hacıosmanoğlu, milli takımın Dünya Kupası'na gitmesi halinde futbolculara Bodrum'da villa hediye edeceğini açıklamıştı. Tepkilerin ardından Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, ilk yarı sona ermeden stattan ayrıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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