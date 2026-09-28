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Türkiye-İtalya Maçında Fatih Terim Sürprizi, Yıllar Sonra Mikrofon Başına Geçiyor

Türkiye-İtalya Maçında Fatih Terim Sürprizi, Yıllar Sonra Mikrofon Başına Geçiyor

Fatih Terim Milli Takım
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 20:35
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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde İtalya'yı ağırlayacağı maç öncesinde yayıncı kuruluş ATV'den sürpriz bir duyuru geldi. Bursa'daki karşılaşmada ekran başındaki futbolseverlere Fatih Terim eşlik edecek.

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Fatih Terim bu kez yorumcu koltuğunda.

Fatih Terim bu kez yorumcu koltuğunda.

Karşılaşmayı canlı yayımlayacak ATV, maç öncesinde yayın ekibine ilişkin açıklamasında Fatih Terim'in dev mücadelede yorumcu koltuğunda oturacağını duyurdu. A Milli Takım'da uzun yıllar teknik direktörlük yapan Terim, Türkiye-İtalya maçını analiz ve değerlendirmeleriyle ekran başındaki futbolseverler için yorumlayacak. Deneyimli teknik adam böylece uzun bir aranın ardından milli takım için yeniden mikrofon başına geçmiş olacak.

Milliler İtalya'yı bu akşam Bursa'da ağırlıyor.

Milliler İtalya'yı bu akşam Bursa'da ağırlıyor.

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile saat 21.45'te Bursa'da karşılaşacak. Belçika ve Fransa'nın da yer aldığı grupta ilk maçında Fransa ile oynayan milli takımın teknik direktörü Montella, o maçın ardından 'Mücadelemizi verdik, futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık' demişti. Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz yayımlanacak.

Terim'in İtalya'yla eski bir bağı var.

Terim'in İtalya'yla eski bir bağı var.

Terim'in yorumlayacağı rakip, kariyerinde ayrı bir yer tutuyor. Deneyimli teknik adam 2000-2001 sezonunda Fiorentina'yı çalıştırmış, ardından kısa bir süre Milan'ın başında yer almıştı. Milli takımda ise üç ayrı dönemde görev yapan Terim, Türkiye'yi EURO 2008'de yarı finale taşımıştı. Bu akşamki maçta kulübede İtalyan Montella otururken, İtalya'yı yakından tanıyan Terim de maçı ATV ekranlarında değerlendirecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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