Türkiye-İtalya Maçında Fatih Terim Sürprizi, Yıllar Sonra Mikrofon Başına Geçiyor

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya ile saat 21.45'te Bursa'da karşılaşacak. Belçika ve Fransa'nın da yer aldığı grupta ilk maçında Fransa ile oynayan milli takımın teknik direktörü Montella, o maçın ardından 'Mücadelemizi verdik, futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalıştık' demişti. Mücadele ATV'den canlı ve şifresiz yayımlanacak.