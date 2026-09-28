Türkiye-İtalya Maçında Fatih Terim Sürprizi, Yıllar Sonra Mikrofon Başına Geçiyor
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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde İtalya'yı ağırlayacağı maç öncesinde yayıncı kuruluş ATV'den sürpriz bir duyuru geldi. Bursa'daki karşılaşmada ekran başındaki futbolseverlere Fatih Terim eşlik edecek.
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Fatih Terim bu kez yorumcu koltuğunda.
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Milliler İtalya'yı bu akşam Bursa'da ağırlıyor.
Terim'in İtalya'yla eski bir bağı var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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