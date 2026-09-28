Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
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Sosyal medyada son dönemin favori akımlarından biri de ünlülere benzerliğini keşfeden kullanıcılar oldu. Kimi gerçekten ikizi kadar benziyor, kiminde ise benzerliği bulabilmek için biraz hayal gücü gerekiyor. Bu kez piyango Hadise'ye vurdu! Bir sosyal medya kullanıcısı kendisine sık sık 'Hadise'nin tesettürlü hali gibisin' dendiğini söyleyerek benzerliğini takipçilerinin oylamasına sundu. Görüntüler kısa sürede yorumları da ikiye böldü.
Peki sizce benziyorlar mı? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'nin pop müzik sahnesinin en iddialı isimlerinden Hadise'yi yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, tarzı ve güzelliğiyle de konuşuyoruz.
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Bu kez benzerlik piyangosunun vurduğu isim ise Hadise oldu!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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