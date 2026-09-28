Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Sahne kostümlerinden saç ve makyaj tercihlerine kadar attığı hemen her adımla dikkat çeken Hadise, sosyal medyada da milyonların yakın takibinde. Hatta kendine has tarzı ve yüz hatları o kadar tanıdık ki herhangi bir yerde kendisine benzeyen biri ortaya çıktığında gözlerden kaçması pek mümkün olmuyor.

Son zamanlarda sosyal medyada da bunun örneklerine sık sık rastlıyoruz. Bir bakıyoruz kullanıcılar 'Bana şu ünlüye benziyorsun diyorlar' diyerek fotoğraflarını yan yana koymuş, bir bakıyoruz hiç tanımadığımız biri gerçekten ünlü bir ismin kayıp ikizi gibi karşımıza çıkmış.

Tabii bu benzerliklerin hepsinde sosyal medyanın hemfikir olduğunu söylemek pek mümkün değil. Kimi zaman yorumlarda topluca 'Gerçekten aynı kişi gibisiniz!' denirken kimi zaman da 'Neresi benziyor?' tartışması kopuyor.