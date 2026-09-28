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Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Hadise'ye Benzediğini İddia Eden Tesettürlü Kadın Gündem Oldu: Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Hadise
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 20:46
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Sosyal medyada son dönemin favori akımlarından biri de ünlülere benzerliğini keşfeden kullanıcılar oldu. Kimi gerçekten ikizi kadar benziyor, kiminde ise benzerliği bulabilmek için biraz hayal gücü gerekiyor. Bu kez piyango Hadise'ye vurdu! Bir sosyal medya kullanıcısı kendisine sık sık 'Hadise'nin tesettürlü hali gibisin' dendiğini söyleyerek benzerliğini takipçilerinin oylamasına sundu. Görüntüler kısa sürede yorumları da ikiye böldü. 

Peki sizce benziyorlar mı? Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'nin pop müzik sahnesinin en iddialı isimlerinden Hadise'yi yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, tarzı ve güzelliğiyle de konuşuyoruz.

Türkiye'nin pop müzik sahnesinin en iddialı isimlerinden Hadise'yi yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil, tarzı ve güzelliğiyle de konuşuyoruz.

Sahne kostümlerinden saç ve makyaj tercihlerine kadar attığı hemen her adımla dikkat çeken Hadise, sosyal medyada da milyonların yakın takibinde. Hatta kendine has tarzı ve yüz hatları o kadar tanıdık ki herhangi bir yerde kendisine benzeyen biri ortaya çıktığında gözlerden kaçması pek mümkün olmuyor.

Son zamanlarda sosyal medyada da bunun örneklerine sık sık rastlıyoruz. Bir bakıyoruz kullanıcılar 'Bana şu ünlüye benziyorsun diyorlar' diyerek fotoğraflarını yan yana koymuş, bir bakıyoruz hiç tanımadığımız biri gerçekten ünlü bir ismin kayıp ikizi gibi karşımıza çıkmış. 

Tabii bu benzerliklerin hepsinde sosyal medyanın hemfikir olduğunu söylemek pek mümkün değil. Kimi zaman yorumlarda topluca 'Gerçekten aynı kişi gibisiniz!' denirken kimi zaman da 'Neresi benziyor?' tartışması kopuyor.

Bu kez benzerlik piyangosunun vurduğu isim ise Hadise oldu!

Bu kez benzerlik piyangosunun vurduğu isim ise Hadise oldu!

Bir sosyal medya kullanıcısı kendisine 'Hadise'nin tesettürlü hali gibisin' dendiğini söyleyerek ünlü şarkıcıyla olan benzerliğini adeta oylamaya açtı. TikTok'ta paylaştığı videoda kendi görüntüsünü Hadise'nin bir karesiyle yan yana getiren kadın, üzerine de: 'Bana Hadise'nin tesettürlü hali gibisin dediler?' notunu düştü.

Yani iddia büyüktü! Saç ve giyim tarzları haliyle tamamen farklı olsa da iki görüntüyü yan yana koyunca özellikle makyaj tercihleri ve bazı yüz hatları üzerinden bir benzerlik görenler oldu.Paylaşımın ardından yorumlar da tahmin edebileceğiniz gibi ikiye bölündü.

Kimileri sosyal medya kullanıcısını Hadise'ye gerçekten çok benzetirken, kimileri ise iki kadın arasında söylenildiği kadar büyük bir benzerlik olmadığını düşündü. Biz kararı size bırakalım... Sizce Hadise'nin tesettürlü hali gibi mi, yoksa benzerlik biraz fazla mı zorlanmış?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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