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Bursa'da Maç İzlenecek Mekanlar

Bursa'da Maç İzlenecek Mekanlar

Bursa Bursaspor evergreen
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 21:42
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Bursa'da maç günü şehrin ritmi değişir; Heykel'den Özlüce'ye kadar ekranı olan her masa önceden kapatılır, Kültürpark'ın çay bahçelerinde yeşil-beyaz atkılar görünmeye başlar. 2026'da maçı kalabalıkla izlemek isteyenler için mekan seçimi, ekranın büyüklüğünden çok daha fazlasına bakıyor. Ekranların yerleşimi, menü, hesabın tutarı ve içerideki kitlenin profili o 90 dakikanın nasıl geçeceğini belirliyor. Nilüfer'in şık publarından Görükle'nin öğrenci kafelerine, Mudanya'nın balık lokantalarından Bademli'nin et mangal restoranlarına kadar Bursa'da maç izlenecek yerleri semt semt, fiyatları ve taraftar tavsiyeleriyle derledik.

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Bursa'da Maç İzlenecek Yer Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Bursa'da Maç İzlenecek Yer Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Futbolun gündelik hayatın bir parçası olduğu Bursa'da maç mekanı seçmek, sanıldığından daha çok hesap gerektiriyor. Özellikle derbi haftalarında yanlış tercih, 90 dakikayı bir kolonun arkasında ya da ayakta geçirmek anlamına gelebiliyor.

Ekran Sayısı ve Görüş Açısı Mekan Seçimini Nasıl Etkiler?

Tek bir dev ekran artık yetmiyor. Mekanın neresinde oturursanız oturun, önünüzdeki kişinin başı ya da bir kolon görüşünüzü kapatmıyorsa ve 90 dakika boyunca boynunuzu bükmek zorunda kalmıyorsanız doğru yerdesiniz demektir.

Podyumpark, Özlüce ve FSM Bulvarı gibi rekabetin en sert olduğu bölgelerdeki mekanlar bu yüzden çoklu ekran düzenine geçmiş durumda. Ana odakta dev bir projeksiyon perdesi, kolonlarda, bar arkasında ve teras kenarlarında da yüksek çözünürlüklü televizyonlar bulunuyor. Masaların ekrana göre dizilişi de en az ekran kadar önemli; tribün gibi kademeli ya da ekranı ortaya alan U düzeninde oturma planı yapılan yerlerde maç çok daha rahat izleniyor.

Ekran sayısının bir faydası daha var: Aynı anda farklı maçlar yayınlanabiliyor. Şampiyonlar Ligi gecelerinde ya da Görükle'deki gibi hem basketbolun hem futbolun takip edildiği yerlerde bu büyük bir avantaj. Kalabalık tek bir noktaya yığılmadığı için garsonlar da rahat dolaşıyor, siparişler daha hızlı geliyor.

Bursaspor Maçlarında Mekanlar Ne Kadar Önceden Dolar?

Bursa'da Bursaspor maçı sadece bir maç değil, şehrin ortak buluşması. Teksas gibi Türkiye'nin en köklü taraftar gruplarından birinin yarattığı coşku stadyumla sınırlı kalmıyor; kafeler, çay bahçeleri ve barlar da maç saatinde küçük birer tribüne dönüşüyor.

Kritik maçlarda ve derbilerde Heykel, Altıparmak ve Kültürpark çevresindeki geleneksel mekanlar çok hızlı doluyor. Kafelerin yan yana dizildiği caddelerde maç menüleri günler öncesinden tükeniyor, balkonlar ve teraslar erkenden kapılıyor.

İşin bir de müdavim boyutu var. Kültürpark'taki Özgen Çay Bahçesi ya da Vitamin Cafe gibi köklü işletmelerde bazı masalar yıllardır aynı kişilere ait; adeta gayriresmi bir sezonluk kombine gibi. Dışarıdan gelen biri için bu mekanlarda yer bulmanın yolu, maçtan en az 3-4 gün önce aramak. İşletmeciler de derbi günlerinde içerideki havayı bozmayacak, tanıdık kalabalıklara öncelik vermeyi tercih ediyor.

Açık Hava Ekranı mı, Kapalı Salon mu?

Bursa'nın havası mekan tercihini doğrudan etkiliyor. Kışın Uludağ'dan esen soğuk rüzgar insanları içeri sokarken, yazın akşam serinliği açık havayı cazip hale getiriyor.

Sezon sonu maçlarında, şampiyonluk kutlamalarında ve Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası gibi yaz turnuvalarında açık hava mekanları açık ara önde. Kültürpark'taki kafeler dev ekran kurarak ağaçların altında maç izleme imkanı sunuyor ve bu dönemlerde doluluk rekorları kırılıyor. Açık havada tezahürat yapmak daha özgür, nargile ve sigara dumanı da sorun olmaktan çıkıyor. İhsaniye'deki Sporty Coffee ve Ataevler'deki Bahçende Cafe Izgara, yeşillik içinde maç izlemek isteyenlerin tercih ettiği adresler arasında.

Kış aylarında ise yüksek tavanlı, havalandırması güçlü ve iyi yalıtılmış salonlar öne çıkıyor; ısıtıcılı kış bahçeleri de dev ekranlarla donatılıyor. Katlanır cam sistemleri ve açılır kapanır tavanlarıyla havaya göre anında şekil değiştirebilen Özlüce ve Podyumpark'taki yeni nesil publar ise bugün şehrin en çok tercih edilen mekanları arasında.

Bursa'da Maç İzlenecek En İyi Yerler: Semt Semt Liste

Bursa'da Maç İzlenecek En İyi Yerler: Semt Semt Liste

Bursa tek merkezli bir şehir değil ve her semtin maç izleme alışkanlığı da kendine göre. Batıya doğru büyüyen Nilüfer modern eğlencenin merkezi olurken Osmangazi geleneksel mekanlarını koruyor, Görükle öğrenci enerjisiyle, Mudanya ise deniz kenarıyla öne çıkıyor.

Nilüfer, Özlüce ve Beşevler'deki Maç Mekanları

Özlüce, Podyumpark, FSM Bulvarı ve Beşevler hattı, 2026'da Bursa'nın en iddialı maç mekanlarını barındırıyor. Beyaz yakalıların ve üst-orta gelir grubunun yoğun yaşadığı bu bölgede yemek ve maç bir arada düşünülüyor.

FSM Bulvarı'ndaki Cumhuriyet Izgara, ızgara sofrasıyla maç yayınını bir araya getiren, sohbeti bol mekanlardan biri. Podyumpark ise maç günlerinde bir festival alanına dönüşüyor. Buradaki Özgen Plus, tezahüratların sokağa taştığı, kalabalığın coşkusunun dışarıdan bile hissedildiği yoğun bir ortam sunuyor.

Özlüce'de, özellikle Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı ve çevresinde, daha temalı mekanlar var. 1923 Cumhuriyet Meyhane canlı müzik ve meyhane sohbetini maç gecelerine taşıyor. 2013'ten beri aynı bulvarda hizmet veren Sonset, Yeşilçam filmlerinden esinlenen dekorasyonu ve özel menüsüyle daha şık bir maç akşamı vaat ediyor. Özgen 1958'in Özlüce şubesi spor temalı iç mimarisiyle, Saygınkent AVM'deki Pronto Sport Cafe-Bar & Restaurant ise doğrudan spor barı kimliğiyle öne çıkıyor. Ataevler'deki Bahçende Cafe Izgara ile Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarını yemek ve içki eşliğinde izleme imkanı sunan Gökay Restaurant da bölgenin bilinen adresleri.

Osmangazi ve Heykel Çevresindeki Spor Barları

Bursa'nın tarihi merkezi Osmangazi'deki Heykel ve Altıparmak, Bursaspor'un ilk yıllarına tanıklık etmiş bir bölge. Burada şatafat değil samimiyet, gelenek ve futbol tutkusu ön planda.

Altıparmak ve Çekirge hattı, Avrupa tarzı spor barlarının Bursa'ya uyarlanmış hallerine ev sahipliği yapıyor. Çekirge'deki The Pub & Sports Bar, fıçı bira çeşitleri, pub menüsü ve kesintisiz yayınlarıyla bölgenin en bilinen duraklarından. Altıparmak Caddesi'ndeki M Pub & Lounge ise şehrin kafe kültürünün ilk örneklerinden sayılan köklü bir mekan ve yıllardır aynı müşteri kitlesine maç yayını yapıyor.

Nostaljik bir ortam arayanlar için Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Heykel Altıparmak Köşk Gazinosu farklı bir deneyim sunuyor. Nilüfer Gazi Caddesi'ndeki Kırmızı Tek6 Meyhane, Türk, Rum ve Ermeni mutfağının unutulmaya yüz tutmuş mezeleriyle rakı-balığı ve maçı aynı masada buluşturuyor. Manzara isteyenler Tophane'deki Sini Saltanat Tesisleri'ne, doğa ve nargile isteyenler Uludağ Yolu üzerindeki Zevki Safa'ya gidiyor. Gece geç biten maçların ardından taraftarların uğrak yeri ise Doburca'daki RKC Gece Döneri; maçın enine boyuna konuşulduğu yer de çoğu zaman burası oluyor.

Görükle'de Öğrencilerin Tercih Ettiği Maç Mekanları

Uludağ Üniversitesi'nin ana kampüsüne ev sahipliği yapan Görükle, Türkiye'nin en genç nüfuslu yerleşimlerinden biri. Bu yüzden buradaki maç mekanları uygun fiyatlı, farklı yayın platformlarına erişimi olan ve maç dışında da vakit geçirilebilecek yerler olarak şekillenmiş.

Görükle'de mekanlar 90 dakikalık bir maç için değil, saatler süren oturmalar için tasarlanıyor. Bölgenin en bilinen adreslerinden Ada Kahvesi, Süper Lig'in yanı sıra Avrupa kupası maçlarını da yayınlayan tam donanımlı mekanlardan. Sabah kahvaltısından pizzaya, burgerden tavuk yemeklerine uzanan menüsü uygun fiyatlı; maç öncesinde ve sonrasında okey, kağıt ve kutu oyunlarıyla vakit geçirmek de mümkün.

Atatürk Caddesi'ndeki Park Kafe ise sandalye yerine armut koltuklarıyla bilinen salaş ve rahat bir mekan. Nargile, tavla, bilardo ve kutu oyunlarıyla maç izlemek burada tam bir eğlenceye dönüşüyor. Görükle mekanlarının kazancı çoğunlukla menüden değil, sembolik yayın ücretinden geliyor; geçmiş dönemlerde bazı yerlerde kişi başı 20 TL gibi sabit bir yayın bedeli uygulanıyordu. Bütçesi kısıtlı öğrenciler için bu açık fiyatlandırma ciddi bir avantaj.

Mudanya Sahilinde Maç İzlenecek Yerler

Bursalıların hafta sonu kaçış noktası Mudanya, balık sofrasıyla maçı birleştiren kendine özgü bir kültüre sahip. Sahil boyunca ve Trilye yönündeki balık restoranları derbi akşamlarında ekranlarını camlı teraslara ya da dışarıya taşıyarak rakıyı, balığı ve futbolu aynı masada buluşturuyor.

İzmir Balık Ekmek, Beyaz Kayalar Balık Lokantası, Erol Balık Restaurant ve Denizgülü Balık Restaurant, maç gecelerine özel masa düzeniyle deniz kenarında sakin bir maç keyfi sunuyor. Mudanya Yolu üzerinde, Bademli-Çağrışan mevkiindeki Bademli Balıkçısı Cassa şık dekorasyonu ve geniş balık menüsüyle daha üst segmente hitap ediyor. Aynı güzergahtaki Heybeli Restaurant ise 15 dönümlük yeşil alanıyla derbi kalabalığından uzak, doğanın ortasında maç izlemek isteyenlerin adresi.

Bursa'da Maç İzleme Seçenekleri: Hangi Mekan Kime Uygun?

Bursa'da Maç İzleme Seçenekleri: Hangi Mekan Kime Uygun?

Bursa'da her kitlenin kendine uygun bir maç mekanı var. Mekanın dekorasyonu, ses seviyesi, menüsü, alkol servisi olup olmaması ve masa düzeni, oraya kimin gideceğini büyük ölçüde belirliyor.

Bursaspor Taraftarlarının Toplandığı Mekanlar

Sadık Bursaspor taraftarı, maçı stadyum dışında da topluca yaşamak istiyor. Bunun için şehrin hafızasında yer etmiş, kalabalığı kaldırabilen mekanları seçiyor. Bu adreslerde maç boyunca marşlar söyleniyor, tezahüratlar hiç susmuyor ve ortam yeşil-beyaz bir tribünü andırıyor.

Bursa'da takımın maçı denince ilk akla gelen yerlerden biri Kültürpark'taki Özgen Çay Bahçesi. Yıllardır aynı yerde hizmet veren mekan, taraftarların gözünde neredeyse stadyum kadar değerli. Yıldırım'ın Millet Mahallesi'ndeki Özgen Kahve de geniş ekranları ve taraftarların omuz omuza tezahürat yapabildiği düzeniyle bölgenin karargahı gibi. Heykel ve Altıparmak hattında yan yana dizilen kafeler de köklü taraftarların buluşma noktası. Skoru sessizce takip etmek isteyenlerden çok, maçı yaşamak ve tepkisini göstermek isteyenlere göre yerler bunlar.

Arkadaş Grupları İçin Geniş Masalı Bursa Maç Mekanları

Maçı hafta sonu buluşmasına çeviren ya da iş çıkışı stres atmak isteyen 6-10 kişilik gruplar için mekanın büyüklüğü, masaların birleştirilip birleştirilemediği, havalandırma ve maç dışı aktiviteler belirleyici oluyor.

Bu kitlenin ilk adresi Nilüfer'deki Podyumpark çevresi. Özgen Plus gibi mekanların bulunduğu bölgede maç öncesinde sokaklar festival havasına bürünüyor. Farklı eğlenceleri bir araya getiren büyük mekanlar da ilgi görüyor. Demirtaş'taki Anatolium AVM'de 1900 metrekarelik alana kurulu Rainbowl Bowling / Strike House Teras Cafe Restaurant, bowling pistleriyle maç yayınını aynı çatı altında topluyor. FSM ve Özlüce'deki yeni nesil publar, örneğin Özgen 1958 Özlüce, loca tipi geniş oturma alanlarıyla kalabalık grupları rahatça ağırlayabiliyor. Maçtan sonra sohbeti uzatmak isteyenler için Nilüfer Gazi Caddesi'ndeki Aylak Cafe ve Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Keyfi Nargile de uzun oturmalara uygun.

Aileyle Maç İzlemeye Uygun Bursa Mekanları

Eşiyle, çocuklarıyla maç izlemek isteyen, küfürlü tezahüratlardan ve dumandan uzak durmayı tercih edenler için Bursa'da güçlü bir alternatif var: et mangal restoranları. Özellikle Mudanya yolu ve Bademli, ailece gidilebilecek en ferah maç mekanlarının bulunduğu bölge.

Bademli'deki Çağrışan Et Mangal, Metis Et Mangal, Anadolu Et Lokantası ve Emr-et Bursa; geniş bahçeleri, park kolaylığı ve çocuk oyun alanlarıyla ailelerin gözdesi. Metis Et Mangal yemyeşil bahçesinde özel organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Şehrin en eski yeme-içme mekanlarından Anadolu Et Lokantası, Süper Lig ve Avrupa maçlarını dev ekranlarda, gürültüden uzak bir aile sofrası sıcaklığında yayınlıyor. Emr-et Bursa alkollü ve alkolsüz seçenekleriyle farklı ailelere hitap ediyor. Nilüfer Alaaddinbey Mahallesi'ndeki Alaaddinbey Konağı ise geleneksel konak mimarisi ve geniş sofralarıyla sakin bir maç akşamı arayan aileler için iyi bir seçenek.

Bursa Maç Mekanları: Kullanıcı Yorumları

Bursa Maç Mekanları: Kullanıcı Yorumları

Mekanların internetteki yorumlarına bakıldığında Bursalıların artık yalnızca yayın kalitesine bakmadığı görülüyor. Yemek, servis, ortam ve hesap bir bütün olarak değerlendiriliyor.

Bursa'da Maç Akşamı Atmosfer Nasıl?

Maç akşamı Bursa'nın farklı semtleri birbirinden bambaşka manzaralar sunuyor. Kullanıcı yorumlarına göre Podyumpark çevresi derbi gecelerinde karnaval alanına dönüşüyor; içerideki tezahüratlar sokaktaki kalabalığa karışıyor ve bu durum özellikle gençler ile coşkulu taraftarlar için büyük keyif.

Bademli ve Özlüce'nin üst segment restoranlarında ise ortam daha kontrollü; maç iyi bir yemek eşliğinde, masaya servisle izleniyor. Görükle'de maç akşamları kahkahanın, yüksek sesin ve masa oyunlarının eksik olmadığı, öğrencilerin haftanın yorgunluğunu attığı saatlere dönüşüyor.

Bursa Maç Mekanlarında Hangi Menüler Tercih Ediliyor?

Bursa'nın güçlü mutfak kültürü, maç sofrasını da sıradanlıktan kurtarıyor. Yorumlara ve sipariş alışkanlıklarına bakıldığında üç tür menü öne çıkıyor.

Bademli ve FSM çevresinde maç izleyenler, 90 dakikayı uzun bir et mangal ya da ızgara sofrasıyla birleştirmeyi seviyor. Gece geç biten maçlardan sonra taraftarlar Doburca'daki RKC Gece Döneri gibi duraklarda toplanıp ya galibiyeti kutluyor ya da maçın kritiğini yapıyor. Kırmızı Tek6 Meyhane gibi yerlerde ise rakı-balık ve unutulmuş Türk, Rum ve Ermeni mezeleri maç gecesinin olmazsa olmazı.

Görükle'de Ada Kahvesi, Kültürpark'ta Vitamin Cafe gibi mekanlarda ise çay, kahve, nargile ve tost, pizza, patates kızartması gibi pratik atıştırmalıklar en çok sipariş edilenler arasında.

Bursalı Taraftarlar Maç İçin Nereyi Öneriyor?

Forumlardaki ve şehir rehberlerindeki öneriler yaşa ve bütçeye göre net biçimde ayrışıyor. Geleneksel Bursaspor taraftarları ve orta yaş üstü kitle, Kültürpark'ı, yani Özgen Çay Bahçesi ile Vitamin Cafe'yi şehrin gerçek futbol ruhunun yaşandığı yer olarak gösteriyor.

Genç profesyoneller ise kaliteli servis, park sorunu yaşanmaması ve yemek-içki uyumu nedeniyle Özlüce'deki Sonset ve Pronto Sport Cafe-Bar'ı tavsiye ediyor. Üniversite öğrencilerinin gözdesi değişmiyor: Ek bir abonelik ücreti ödemeden farklı platformlardaki maçları izleyebildikleri, bilardo, okey ve tavlanın da eksik olmadığı Ada Kahvesi ve Park Kafe.

Bursa Maç Mekanları Fiyatları 2026: Kişi Başı Ne Kadar?

Bursa Maç Mekanları Fiyatları 2026: Kişi Başı Ne Kadar?

2026'da mekanların fiyat politikası; sundukları yemeğe, mekanın kalitesine, kaç yayın platformuna telif ödediklerine ve hedef kitlelerine göre büyük farklılık gösteriyor. Kimi öğrenci kafeleri ayrı bir yayın ücreti alırken, restoran ve barlar bu maliyeti yiyecek ve içecek fiyatlarına yansıtmayı tercih ediyor.

Bursa'da Maç İzlerken Kişi Başı Harcama Ne Kadar?

Harcama, nerede ve nasıl izlediğinize göre çok geniş bir aralıkta değişiyor. En uygun seçenek Görükle. Ada Kahvesi ve Park Kafe gibi öğrenci mekanlarında sabit bir yayın ücreti ya da minimum tüketim uygulanıyor; çay, nargile ve basit atıştırmalıklarla bütçe düşük-orta seviyede kalıyor. Geçmiş dönemlerde kişi başı 20 TL olan yayın bedelleri bugün güncel fiyatlara göre artmış durumda.

Kültürpark'taki Özgen Çay Bahçesi ve Vitamin Cafe gibi geleneksel mekanlarda genellikle ürün başına ödeme yapılıyor. Nargile, tost ve meşrubatla orta seviyede bir hesap çıkıyor.

Özlüce ve Podyumpark'taki Sonset, Pronto ve Özgen 1958 gibi mekanlarda alakart menü geçerli ve içecek fiyatları yüksek. Burger ya da ızgara bir ana yemek, craft bira ve kokteylle hesap üst seviyeye çıkıyor. Bademli'deki Çağrışan ve Metis Et Mangal gibi restoranlarda set menü ya da kiloyla et satışı yapılıyor; kırmızı et, meze ve içeceklerle harcama premium seviyede.

Mudanya ve Osmangazi'deki manzaralı mekanlarda ise paket fiyatlar öne çıkıyor. Zevki Safa'da iki kişilik serpme kahvaltı 1.600 TL'den başlıyor; maç günlerinde uzun oturmalarla birlikte ek siparişlerin de geleceğini hesaba katmak gerekiyor. Cassa ve Heybeli gibi adreslerde de rakı-balık ve manzara hesaba yansıyor.

Nilüfer ve Osmangazi Maç Mekanı Fiyat Karşılaştırması

Nilüfer'deki Özlüce, Podyumpark ve FSM mekanları, yüksek kiralar ve alım gücü yüksek müşteri kitlesi nedeniyle Osmangazi'deki benzer büyüklükteki mekanlardan belirgin şekilde daha pahalı.

Nilüfer'de temalı bir spor barında içilen ithal ya da craft bira ve özel bir menü, Altıparmak'taki köklü bir kafede çay, kahve ve nargileyle geçen bir maç akşamından çok daha yüksek bir hesap çıkarıyor. Yine de iki bölgenin de kendine sadık bir müşteri kitlesi var ve derbi günlerinde ikisi de tıklım tıklım doluyor. Aradaki fark iş modelinde: Osmangazi mekanları çok müşteri ve hızlı sirkülasyonla kazanırken, Nilüfer'dekiler saatlerce oturan daha az sayıda müşteriden yüksek kâr elde ediyor.

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SSS: Bursa Maç Mekanları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Bursa Maç Mekanları Hakkında Merak Edilenler

Bursa'da Maç İzlemek İçin En İyi Yer Neresi?

Bu sorunun cevabı tamamen ne aradığınıza bağlı. Nostaljik bir futbol havası ve gerçek bir tribün coşkusu istiyorsanız Kültürpark'taki Özgen Çay Bahçesi ve Vitamin Cafe'nin rakibi yok. Modern dekorasyon, çoklu ekranlar ve pub kültürü arıyorsanız Özlüce'deki Sonset ve Pronto ile Podyumpark'taki Özgen Plus öne çıkıyor. Bütçesini zorlamadan, rahat koltuklarda masa oyunları eşliğinde maç izlemek isteyen öğrenciler için Görükle'deki Ada Kahvesi ve Park Kafe en iyi seçenekler. Ailecek, gürültüden uzak ve iyi bir et sofrasında maç izlemek içinse Bademli'deki Çağrışan, Metis ve Emr-et gibi et mangal restoranları doğru adres.

Bursa'da Maç Mekanları İçin Rezervasyon Gerekir mi?

Kesinlikle gerekiyor. Bursa'da sıradan lig maçlarında bile iyi mekanlarda son dakika yer bulmak zor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş arasındaki İstanbul derbilerinde ve Bursaspor'un kritik maçlarında Podyumpark, Özlüce, Altıparmak ve Kültürpark'taki mekanlar günler öncesinden doluyor.

Kültürpark ve Heykel çevresindeki geleneksel mekanlarda masasını kimseye bırakmayan müdavimler olduğu için plansız gidenler ya kapıdan dönüyor ya da ekranı zor gören bir köşeye razı oluyor. Bademli'deki et mangal restoranlarına ve Mudanya'daki balık lokantalarına giderken de önceden haber vermek, hem ürün hazırlığı hem de masa düzeni açısından işinizi kolaylaştırır.

Bursa'da Açık Havada Maç İzlenebilecek Yer Var mı?

Var, hem de oldukça fazla. Bursa açık havada vakit geçirme kültürünün güçlü olduğu bir şehir. Havaların ısındığı bahar aylarında ve yaz turnuvalarında Kültürpark'taki Vitamin Cafe, şehrin tam ortasında ağaçların altında maç izleme imkanı sunuyor. Nilüfer İhsaniye'deki Sporty Coffee bahçesiyle, Ataevler'deki Bahçende Cafe Izgara ise ferah açık alanıyla öne çıkıyor.

Şehrin biraz dışına çıkmak isteyenler için Mudanya yolundaki Heybeli Restaurant geniş kır bahçesiyle iyi bir seçenek. Yaz aylarında Mudanya sahilindeki balık lokantaları da ekranlarını ve masalarını denize bakan açık alanlara taşıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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