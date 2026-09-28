Bursa'da Maç İzlenecek Mekanlar

Bursa tek merkezli bir şehir değil ve her semtin maç izleme alışkanlığı da kendine göre. Batıya doğru büyüyen Nilüfer modern eğlencenin merkezi olurken Osmangazi geleneksel mekanlarını koruyor, Görükle öğrenci enerjisiyle, Mudanya ise deniz kenarıyla öne çıkıyor.
Nilüfer, Özlüce ve Beşevler'deki Maç Mekanları
Özlüce, Podyumpark, FSM Bulvarı ve Beşevler hattı, 2026'da Bursa'nın en iddialı maç mekanlarını barındırıyor. Beyaz yakalıların ve üst-orta gelir grubunun yoğun yaşadığı bu bölgede yemek ve maç bir arada düşünülüyor.
FSM Bulvarı'ndaki Cumhuriyet Izgara, ızgara sofrasıyla maç yayınını bir araya getiren, sohbeti bol mekanlardan biri. Podyumpark ise maç günlerinde bir festival alanına dönüşüyor. Buradaki Özgen Plus, tezahüratların sokağa taştığı, kalabalığın coşkusunun dışarıdan bile hissedildiği yoğun bir ortam sunuyor.
Özlüce'de, özellikle Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı ve çevresinde, daha temalı mekanlar var. 1923 Cumhuriyet Meyhane canlı müzik ve meyhane sohbetini maç gecelerine taşıyor. 2013'ten beri aynı bulvarda hizmet veren Sonset, Yeşilçam filmlerinden esinlenen dekorasyonu ve özel menüsüyle daha şık bir maç akşamı vaat ediyor. Özgen 1958'in Özlüce şubesi spor temalı iç mimarisiyle, Saygınkent AVM'deki Pronto Sport Cafe-Bar & Restaurant ise doğrudan spor barı kimliğiyle öne çıkıyor. Ataevler'deki Bahçende Cafe Izgara ile Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi maçlarını yemek ve içki eşliğinde izleme imkanı sunan Gökay Restaurant da bölgenin bilinen adresleri.
Osmangazi ve Heykel Çevresindeki Spor Barları
Bursa'nın tarihi merkezi Osmangazi'deki Heykel ve Altıparmak, Bursaspor'un ilk yıllarına tanıklık etmiş bir bölge. Burada şatafat değil samimiyet, gelenek ve futbol tutkusu ön planda.
Altıparmak ve Çekirge hattı, Avrupa tarzı spor barlarının Bursa'ya uyarlanmış hallerine ev sahipliği yapıyor. Çekirge'deki The Pub & Sports Bar, fıçı bira çeşitleri, pub menüsü ve kesintisiz yayınlarıyla bölgenin en bilinen duraklarından. Altıparmak Caddesi'ndeki M Pub & Lounge ise şehrin kafe kültürünün ilk örneklerinden sayılan köklü bir mekan ve yıllardır aynı müşteri kitlesine maç yayını yapıyor.
Nostaljik bir ortam arayanlar için Kuruçeşme Mahallesi'ndeki Heykel Altıparmak Köşk Gazinosu farklı bir deneyim sunuyor. Nilüfer Gazi Caddesi'ndeki Kırmızı Tek6 Meyhane, Türk, Rum ve Ermeni mutfağının unutulmaya yüz tutmuş mezeleriyle rakı-balığı ve maçı aynı masada buluşturuyor. Manzara isteyenler Tophane'deki Sini Saltanat Tesisleri'ne, doğa ve nargile isteyenler Uludağ Yolu üzerindeki Zevki Safa'ya gidiyor. Gece geç biten maçların ardından taraftarların uğrak yeri ise Doburca'daki RKC Gece Döneri; maçın enine boyuna konuşulduğu yer de çoğu zaman burası oluyor.
Görükle'de Öğrencilerin Tercih Ettiği Maç Mekanları
Uludağ Üniversitesi'nin ana kampüsüne ev sahipliği yapan Görükle, Türkiye'nin en genç nüfuslu yerleşimlerinden biri. Bu yüzden buradaki maç mekanları uygun fiyatlı, farklı yayın platformlarına erişimi olan ve maç dışında da vakit geçirilebilecek yerler olarak şekillenmiş.
Görükle'de mekanlar 90 dakikalık bir maç için değil, saatler süren oturmalar için tasarlanıyor. Bölgenin en bilinen adreslerinden Ada Kahvesi, Süper Lig'in yanı sıra Avrupa kupası maçlarını da yayınlayan tam donanımlı mekanlardan. Sabah kahvaltısından pizzaya, burgerden tavuk yemeklerine uzanan menüsü uygun fiyatlı; maç öncesinde ve sonrasında okey, kağıt ve kutu oyunlarıyla vakit geçirmek de mümkün.
Atatürk Caddesi'ndeki Park Kafe ise sandalye yerine armut koltuklarıyla bilinen salaş ve rahat bir mekan. Nargile, tavla, bilardo ve kutu oyunlarıyla maç izlemek burada tam bir eğlenceye dönüşüyor. Görükle mekanlarının kazancı çoğunlukla menüden değil, sembolik yayın ücretinden geliyor; geçmiş dönemlerde bazı yerlerde kişi başı 20 TL gibi sabit bir yayın bedeli uygulanıyordu. Bütçesi kısıtlı öğrenciler için bu açık fiyatlandırma ciddi bir avantaj.
Mudanya Sahilinde Maç İzlenecek Yerler
Bursalıların hafta sonu kaçış noktası Mudanya, balık sofrasıyla maçı birleştiren kendine özgü bir kültüre sahip. Sahil boyunca ve Trilye yönündeki balık restoranları derbi akşamlarında ekranlarını camlı teraslara ya da dışarıya taşıyarak rakıyı, balığı ve futbolu aynı masada buluşturuyor.
İzmir Balık Ekmek, Beyaz Kayalar Balık Lokantası, Erol Balık Restaurant ve Denizgülü Balık Restaurant, maç gecelerine özel masa düzeniyle deniz kenarında sakin bir maç keyfi sunuyor. Mudanya Yolu üzerinde, Bademli-Çağrışan mevkiindeki Bademli Balıkçısı Cassa şık dekorasyonu ve geniş balık menüsüyle daha üst segmente hitap ediyor. Aynı güzergahtaki Heybeli Restaurant ise 15 dönümlük yeşil alanıyla derbi kalabalığından uzak, doğanın ortasında maç izlemek isteyenlerin adresi.
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