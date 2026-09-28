SGK Uzmanı İsa Karakaş Maaşı Her Ay Artıran Hakkı Açıkladı
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Çalışan engelliler ile eşi, çocuğu, annesi ya da babası engelli olan çalışanlar, farkında olmadan her ay cebine girecek bir hakkı kaçırıyor olabilir. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Gelir İdaresi Başkanlığı mevzuatındaki engellilik indiriminin net maaşa nasıl yansıdığını tek tek anlattı. Karakaş, ÖTV, MTV ve emlak vergisi muafiyetlerini de başvuru adımlarıyla birlikte sıraladı.
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Engel derecesine göre belirlenen tutar vergi matrahından düşülüyor, net maaş her ay yükseliyor.
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Yüzde 90 ve üzeri engeli olan sıfır araçta ÖTV ödemiyor, tek evi olan engelliden emlak vergisi alınmıyor.
Haklardan yararlanmak için izlenmesi gereken yol dört adımdan oluşuyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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