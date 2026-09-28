SGK Uzmanı İsa Karakaş Maaşı Her Ay Artıran Hakkı Açıkladı

Türkiye gazetesindeki köşesinde konuyu ele alan İsa Karakaş'a göre engellilik indirimi yalnızca engelli çalışanlarla sınırlı değil. İndirimden dört grup yararlanabiliyor: maaşlı çalışan engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli bir yakını bulunan çalışanlar, kendi işini kuran engelli doktor, avukat, mimar ya da mali müşavir gibi serbest meslek mensupları ve bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan serbest meslek sahipleri.

İndirimin miktarını belirleyen ölçüt, sağlık kurulu raporunda yazan engel oranı. Çalışma gücünün en az yüzde 80'ini kaybedenler 1. derece, en az yüzde 60'ını kaybedenler 2. derece, en az yüzde 40'ını kaybedenler ise 3. derece engelli sayılıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı her yıl bu üç derece için ayrı tutarlar belirliyor. Hak sahibinin derecesine denk gelen tutar, aylık bordroda gelir vergisi matrahından düşülüyor. Böylece maaştan kesilen vergi azalıyor, aradaki fark da doğrudan net ücrete ekleniyor. Uygulamanın 'maaşı her ay artıran hak' olarak anılmasının nedeni de bu.