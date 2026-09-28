article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
SGK Uzmanı İsa Karakaş Maaşı Her Ay Artıran Hakkı Açıkladı

SGK Uzmanı İsa Karakaş Maaşı Her Ay Artıran Hakkı Açıkladı

SGK vergi ÖTV
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 21:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çalışan engelliler ile eşi, çocuğu, annesi ya da babası engelli olan çalışanlar, farkında olmadan her ay cebine girecek bir hakkı kaçırıyor olabilir. SGK Uzmanı İsa Karakaş, Gelir İdaresi Başkanlığı mevzuatındaki engellilik indiriminin net maaşa nasıl yansıdığını tek tek anlattı. Karakaş, ÖTV, MTV ve emlak vergisi muafiyetlerini de başvuru adımlarıyla birlikte sıraladı.

Kaynak: Türkiye gazetesi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Engel derecesine göre belirlenen tutar vergi matrahından düşülüyor, net maaş her ay yükseliyor.

Engel derecesine göre belirlenen tutar vergi matrahından düşülüyor, net maaş her ay yükseliyor.

Türkiye gazetesindeki köşesinde konuyu ele alan İsa Karakaş'a göre engellilik indirimi yalnızca engelli çalışanlarla sınırlı değil. İndirimden dört grup yararlanabiliyor: maaşlı çalışan engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli bir yakını bulunan çalışanlar, kendi işini kuran engelli doktor, avukat, mimar ya da mali müşavir gibi serbest meslek mensupları ve bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan serbest meslek sahipleri.

İndirimin miktarını belirleyen ölçüt, sağlık kurulu raporunda yazan engel oranı. Çalışma gücünün en az yüzde 80'ini kaybedenler 1. derece, en az yüzde 60'ını kaybedenler 2. derece, en az yüzde 40'ını kaybedenler ise 3. derece engelli sayılıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı her yıl bu üç derece için ayrı tutarlar belirliyor. Hak sahibinin derecesine denk gelen tutar, aylık bordroda gelir vergisi matrahından düşülüyor. Böylece maaştan kesilen vergi azalıyor, aradaki fark da doğrudan net ücrete ekleniyor. Uygulamanın 'maaşı her ay artıran hak' olarak anılmasının nedeni de bu.

Yüzde 90 ve üzeri engeli olan sıfır araçta ÖTV ödemiyor, tek evi olan engelliden emlak vergisi alınmıyor.

Yüzde 90 ve üzeri engeli olan sıfır araçta ÖTV ödemiyor, tek evi olan engelliden emlak vergisi alınmıyor.

Karakaş'ın aktardığı ikinci büyük kalem araç alımı. Engel türü fark etmeksizin sağlık kurulu raporunda yüzde 90 ve üzeri oran bulunan vatandaşlar, adlarına kayıtlı sıfır kilometre araçta ÖTV ödemiyor. Bu araçları kendileri ya da belirlenen yakınları kullanabiliyor. Oranı yüzde 90'ın altında kalan ortopedik engelliler için ise raporda 'Özel tertibatlı araç kullanabilir' ibaresi ve engelli sürücü belgesi şartı aranıyor; bu kişiler motor hacmi ve tutar sınırı içindeki araçları ÖTV'siz alabiliyor. ÖTV istisnasıyla alınan ya da engelliye uygun hale getirilen araçlarda ocak ve temmuzda ödenen MTV de tamamen kalkıyor.

Emlak vergisinde de tam muafiyet söz konusu. Brüt 200 metrekareyi aşmayan tek bir konutu olan engelli vatandaş emlak vergisi ödemiyor. Evde bizzat oturma şartı da yok; evini kiraya verip başka bir evde kiracı olarak yaşayan engelliler de bu haktan yararlanmaya devam ediyor.

Bunlara ek olarak bazı belediyeler engelli abonelere evsel su tarifesinde yüzde 50'ye varan indirim uygulayabiliyor. İnternet, ev telefonu ve GSM operatörlerinin engellilere özel tarifeleri bulunuyor. Tekerlekli sandalye ve ortopedik cihaz gibi engellilerin kullanımına yönelik araç-gereçlerin yurt dışından getirilmesinde gümrük vergisi alınmıyor.

Haklardan yararlanmak için izlenmesi gereken yol dört adımdan oluşuyor.

Haklardan yararlanmak için izlenmesi gereken yol dört adımdan oluşuyor.

İlk olarak Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirdiği devlet ya da üniversite hastanelerinden 'Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu' alınması gerekiyor. Ardından gib.gov.tr'deki İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ya da vergi dairesine dilekçe, kimlik ve raporla başvuru yapılıyor. Vergi dairesinden alınan engellilik indirimi yazısı iş yerinin insan kaynakları birimine teslim edildiğinde indirim maaşa yansımaya başlıyor; emlak vergisi muafiyeti için ise raporla belediyeye başvurmak yeterli. Karakaş, her yıl değişen güncel tutarların ve mevzuattaki yeniliklerin VİMER 189 hattından takip edilebileceğini hatırlatıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın