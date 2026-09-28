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SPK'dan Tera Holding İşlemleri İçin 37 Kişiye Suç Duyurusu ve 2 Yıl İşlem Yasağı

SPK'dan Tera Holding İşlemleri İçin 37 Kişiye Suç Duyurusu ve 2 Yıl İşlem Yasağı

SPK
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 22:05
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Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarında yapılan işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurulun haftalık bülteninde aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında ağır yaptırımlar yer aldı.

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37 isim için Başsavcılığa suç duyurusu yapıldı.

37 isim için Başsavcılığa suç duyurusu yapıldı.

SPK'nın 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/66 sayılı bülteninde, Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) pay piyasasındaki işlemlerle ilgili denetim ve incelemeler sonucunda alınan kararlar yayımlandı. Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen 'piyasa dolandırıcılığı' suçunu oluşturan eylemler nedeniyle 37 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Haklarında suç duyurusunda bulunulan isimler şöyle:

Emre Tezmen

Emir Münir Sarpyener

Abdülkadir Özkan

Kerem Alkin

Kadir Boy

Erdin Özel

Ethem Umut Beytorun

Emre Alkin

Haldün Saffet İnal

Ecem Tuğçe Akçay

Bülent Uygun

İbrahim Bekçi

Okan Uzunoğlu

Furkan Açar

Mehmet Selim Tunçbilek

Adem Karatepe

Rüstem Karakaya

Ali Cesur

Anıl Tokat

Mustafa Zeki Kayahan

Sibel Gökalp

Şemsihan Karaca

Ömer Eryılmaz

Mehmet Nuri Gökalp

Neda Soydan

Ayşe Seher Aydın

Enes Yazıcı

Feryal Köker

Müjdat Ede

Nilgül Sarıçalı

Oğuzhan Özerkaya

Onur Göğebakan

Orçun Berkay Kaya

Ahmet Özcan

Halil İbrahim Ege

Muhammed Yarız

Sezai Bekgöz

Kurul, bu kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için elde ettikleri ya da elde edilmesine sebep oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı, 500 bin liradan az olmamak kaydıyla, karardan itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabına yatırmaları gerektiğini hatırlattı.

Tera Yatırım ve Tera Portföy'e 2 yıl işlem yasağı geldi.

Tera Yatırım ve Tera Portföy'e 2 yıl işlem yasağı geldi.

Kurul, TRHOL pay piyasasındaki fiillerden sorumlu tutulan tüzel ve gerçek kişilere borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı getirdi. Yasak kapsamındaki Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ için kısıtlama, kendi nam ve hesaplarına yapacakları işlemlerde TRHOL pay piyasasıyla sınırlı tutuldu. Suç duyurusunda bulunulan 37 kişinin tamamı da işlem yasağı getirilenler arasında yer aldı. SPK, 25 Eylül'de de Özata Denizcilik (OZATD) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle Emre Tezmen'in de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuş, aynı iki kuruma 2 yıl işlem yasağı getirmişti.

24 kişinin tüm lisansları iptal edildi.

24 kişinin tüm lisansları iptal edildi.

SPK ayrıca suç duyurusunda bulunulan isimlerden sermaye piyasası lisansına sahip 24 kişinin tüm lisanslarının işlem yasağı süresince iptal edilmesine karar verdi. Lisansları iptal edilen isimler şöyle:

Emir Münir Sarpyener

Ethem Umut Beytorun

Ecem Tuğçe Akçay

Bülent Uygun

İbrahim Bekçi

Okan Uzunoğlu

Furkan Açar

Mehmet Selim Tunçbilek

Adem Karatepe

Ali Cesur

Anıl Tokat

Mustafa Zeki Kayahan

Ömer Eryılmaz

Mehmet Nuri Gökalp

Ayşe Seher Aydın

Enes Yazıcı

Feryal Köker

Müjdat Ede

Nilgül Sarıçalı

Oğuzhan Özerkaya

Onur Göğebakan

Orçun Berkay Kaya

Ahmet Özcan

Sezai Bekgöz

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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