SPK'dan Tera Holding İşlemleri İçin 37 Kişiye Suç Duyurusu ve 2 Yıl İşlem Yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu, Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarında yapılan işlemlere ilişkin incelemesini tamamladı. Kurulun haftalık bülteninde aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında ağır yaptırımlar yer aldı.
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37 isim için Başsavcılığa suç duyurusu yapıldı.
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Tera Yatırım ve Tera Portföy'e 2 yıl işlem yasağı geldi.
24 kişinin tüm lisansları iptal edildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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