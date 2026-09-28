SPK'dan Tera Holding İşlemleri İçin 37 Kişiye Suç Duyurusu ve 2 Yıl İşlem Yasağı

SPK'nın 28 Eylül 2026 tarihli ve 2026/66 sayılı bülteninde, Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) pay piyasasındaki işlemlerle ilgili denetim ve incelemeler sonucunda alınan kararlar yayımlandı. Kurul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen 'piyasa dolandırıcılığı' suçunu oluşturan eylemler nedeniyle 37 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Haklarında suç duyurusunda bulunulan isimler şöyle:

Emre Tezmen

Emir Münir Sarpyener

Abdülkadir Özkan

Kerem Alkin

Kadir Boy

Erdin Özel

Ethem Umut Beytorun

Emre Alkin

Haldün Saffet İnal

Ecem Tuğçe Akçay

Bülent Uygun

İbrahim Bekçi

Okan Uzunoğlu

Furkan Açar

Mehmet Selim Tunçbilek

Adem Karatepe

Rüstem Karakaya

Ali Cesur

Anıl Tokat

Mustafa Zeki Kayahan

Sibel Gökalp

Şemsihan Karaca

Ömer Eryılmaz

Mehmet Nuri Gökalp

Neda Soydan

Ayşe Seher Aydın

Enes Yazıcı

Feryal Köker

Müjdat Ede

Nilgül Sarıçalı

Oğuzhan Özerkaya

Onur Göğebakan

Orçun Berkay Kaya

Ahmet Özcan

Halil İbrahim Ege

Muhammed Yarız

Sezai Bekgöz

Kurul, bu kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için elde ettikleri ya da elde edilmesine sebep oldukları menfaatin iki katı tutarındaki parayı, 500 bin liradan az olmamak kaydıyla, karardan itibaren 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabına yatırmaları gerektiğini hatırlattı.