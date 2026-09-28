Nurgül Yeşilçay "Ömür Usta" İçin Botoksu Bıraktı: Doğal Hali Gündem Oldu!

'İkinci Bahar'dan 'Asmalı Konak'a, 'Paramparça'dan 'Gülperi'ye uzanan kariyerinde Nurgül Yeşilçay'ı öyle çok farklı karakterle izledik ki kendisi artık televizyon dünyasının demirbaşlarından desek pek de abartmış olmayız.

Bir de yıllar geçtikçe değişmek yerine sanki olduğu yerde kalmayı başaran ünlüler kontenjanımız var tabii. Nurgül Yeşilçay da uzun zamandır tam olarak o listenin üst sıralarında. Sosyal medyada makyajsız fotoğrafını paylaşsa ayrı, kırmızı halıya çıksa ayrı konuşulan Yeşilçay'ın güzelliği için 'yıllara meydan okuyor' cümlesini kaç kere kurduk artık biz de saymayı bıraktık.

Kendisini bir süredir televizyon ekranlarında düzenli olarak izleyemiyorduk. Neyse ki hasret bitti. Yeşilçay, uzun bir aranın ardından bu kez bugüne kadar izlediğimiz rollerinden epey farklı bir karakterle ekranlara döndü. Nurgül Yeşilçay, 27 Eylül'de ilk bölümü yayınlanan 'Ömür Usta'yla karşımıza çıktı. Üstelik yeni dizisi pazar akşamının kalabalık yarışında hiç de fena başlamadı.

Ay Yapım imzalı 'Ömür Usta', 27 Eylül Pazar akşamı NOW'da yayın hayatına başladı. Nurgül Yeşilçay'ın başrolü Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yle paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

Yeşilçay'ın hayat verdiği Ömür, kocası tarafından terk edildikten sonra üç çocuğunu ve ailesini ayakta tutabilmek için oto sanayide çalışmaya başlayan bir kadın. Tamirat yaparak hayat mücadelesi veren Ömür'ün çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmaya çalışırken karşısına çıkan ekonomik sıkıntılar, aile meseleleri ve yolu varlıklı bir aileyle kesişince yaşananlar dizinin ana hikayesini oluşturuyor.