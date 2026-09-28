Nurgül Yeşilçay "Ömür Usta" İçin Botoksu Bıraktı: Doğal Hali Gündem Oldu!
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Yıllardır güzelliğiyle 'zaman geçmiyor mu bu kadına?' dedirten Nurgül Yeşilçay uzun bir aranın ardından ekranlara döndü. 'Ömür Usta'yla izleyici karşısına çıkan oyuncu, daha ilk bölümden performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Fakat diziyi izleyenlerin gözünden kaçmayan başka bir detay daha vardı. Yeşilçay'ı bu kez alıştığımız televizyon görünümlerinden çok daha doğal haliyle izledik. Meğer bunun arkasında karakteri için aldığı özel bir karar varmış. Hem oyunculuğuna hem de doğallığına hasret kalmışız!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay'ın değişmeyen güzelliği de neredeyse kariyeri kadar sık konuştuğumuz konulardan biri.
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Daha ilk bölümden de işler epey karıştı.
Ömür'e gerçekten "Ömür" gibi görünmek isteyen Nurgül Yeşilçay'ın rolü için aylardır saçlarını boyatmadığı ve botoks yaptırmadığı öğrenildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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