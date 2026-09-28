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Nurgül Yeşilçay "Ömür Usta" İçin Botoksu Bıraktı: Doğal Hali Gündem Oldu!

Nurgül Yeşilçay "Ömür Usta" İçin Botoksu Bıraktı: Doğal Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 22:31
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Yıllardır güzelliğiyle 'zaman geçmiyor mu bu kadına?' dedirten Nurgül Yeşilçay uzun bir aranın ardından ekranlara döndü. 'Ömür Usta'yla izleyici karşısına çıkan oyuncu, daha ilk bölümden performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Fakat diziyi izleyenlerin gözünden kaçmayan başka bir detay daha vardı. Yeşilçay'ı bu kez alıştığımız televizyon görünümlerinden çok daha doğal haliyle izledik. Meğer bunun arkasında karakteri için aldığı özel bir karar varmış. Hem oyunculuğuna hem de doğallığına hasret kalmışız!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay'ın değişmeyen güzelliği de neredeyse kariyeri kadar sık konuştuğumuz konulardan biri.

Yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Nurgül Yeşilçay'ın değişmeyen güzelliği de neredeyse kariyeri kadar sık konuştuğumuz konulardan biri.

'İkinci Bahar'dan 'Asmalı Konak'a, 'Paramparça'dan 'Gülperi'ye uzanan kariyerinde Nurgül Yeşilçay'ı öyle çok farklı karakterle izledik ki kendisi artık televizyon dünyasının demirbaşlarından desek pek de abartmış olmayız.

Bir de yıllar geçtikçe değişmek yerine sanki olduğu yerde kalmayı başaran ünlüler kontenjanımız var tabii. Nurgül Yeşilçay da uzun zamandır tam olarak o listenin üst sıralarında. Sosyal medyada makyajsız fotoğrafını paylaşsa ayrı, kırmızı halıya çıksa ayrı konuşulan Yeşilçay'ın güzelliği için 'yıllara meydan okuyor' cümlesini kaç kere kurduk artık biz de saymayı bıraktık.

Kendisini bir süredir televizyon ekranlarında düzenli olarak izleyemiyorduk. Neyse ki hasret bitti. Yeşilçay, uzun bir aranın ardından bu kez bugüne kadar izlediğimiz rollerinden epey farklı bir karakterle ekranlara döndü. Nurgül Yeşilçay, 27 Eylül'de ilk bölümü yayınlanan 'Ömür Usta'yla karşımıza çıktı. Üstelik yeni dizisi pazar akşamının kalabalık yarışında hiç de fena başlamadı.

Ay Yapım imzalı 'Ömür Usta', 27 Eylül Pazar akşamı NOW'da yayın hayatına başladı. Nurgül Yeşilçay'ın başrolü Bülent İnal ve Gonca Vuslateri'yle paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral otururken senaryosunu Çağla Kızılelma kaleme alıyor.

Yeşilçay'ın hayat verdiği Ömür, kocası tarafından terk edildikten sonra üç çocuğunu ve ailesini ayakta tutabilmek için oto sanayide çalışmaya başlayan bir kadın. Tamirat yaparak hayat mücadelesi veren Ömür'ün çocuklarına daha iyi bir gelecek kurmaya çalışırken karşısına çıkan ekonomik sıkıntılar, aile meseleleri ve yolu varlıklı bir aileyle kesişince yaşananlar dizinin ana hikayesini oluşturuyor.

Daha ilk bölümden de işler epey karıştı.

Daha ilk bölümden de işler epey karıştı.

Yeni sezonda pazar akşamının zaten oldukça kalabalık olan dizi yarışına sonradan dahil olan 'Ömür Usta', ilk bölümüyle ABC1'de 3., AB'de 4. ve Total'de 4. sıraya yerleşerek ekran macerasına başladı. Sosyal medyada da dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu kadar Nurgül Yeşilçay'ın Ömür performansı konuşuldu.

Fakat bizim gözümüzün takıldığı başka bir detay daha vardı. Çünkü Yeşilçay'ı bu kez dizilerde görmeye alışık olduğumuz kusursuz saçlar, pürüzsüz ciltler ve ince ince hazırlanmış televizyon görünümlerinin tam aksine olabildiğince doğal haliyle izledik.

Meğer bunun da karakterle doğrudan ilgisi varmış!

Ömür'e gerçekten "Ömür" gibi görünmek isteyen Nurgül Yeşilçay'ın rolü için aylardır saçlarını boyatmadığı ve botoks yaptırmadığı öğrenildi.

Ömür'e gerçekten "Ömür" gibi görünmek isteyen Nurgül Yeşilçay'ın rolü için aylardır saçlarını boyatmadığı ve botoks yaptırmadığı öğrenildi.

İşte bizi asıl yakalayan detay da bu oldu. Nurgül Yeşilçay'ın Ömür karakterini daha gerçekçi gösterebilmek için bir süredir saçlarını boyatmadığı ve botoks yaptırmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla ekranda gördüğümüz beyazları çıkmış saçlar, mimiklerini olduğu gibi gördüğümüz yüzü ve alıştığımız televizyon estetiğinden uzak görüntüsü tamamen bilinçli bir oyunculuk tercihi.

Ve açık konuşalım... Ne kadar özlemişiz ekranda birilerini böyle görmeyi! Her karakterin kuaförden yeni çıkmış gibi saçlarla uyandığı, hayatının en büyük dramını yaşarken bile yüzünde tek bir çizginin oynamadığı dizi dünyasında Ömür'ü gerçekten hayatın içinden biri gibi görmek ayrıca iyi geldi.

Üstelik Nurgül Yeşilçay'ın yıllardır konuşulan güzelliğinden de hiçbir şey eksilmemiş. Saçlarının arasındaki beyazlarla, mimiklerini saklamadan, olabilecek en doğal haliyle kamera karşısına geçen oyuncu için sosyal medyada da hem rolüne gösterdiği özen hem de doğal görünümü üzerinden övgü dolu yorumlar yapıldı.

Bir karakter uğruna aylarca saç boyasını ve botoksu rafa kaldırmak da işin hakkını verme konusunda ayrıca alkışlık.

Kısacası biz Nurgül Yeşilçay'ın oyunculuğunu özlemişiz ama galiba ekranlarda böyle gerçek yüzler görmeyi de en az onun kadar özlemişiz. Ömür Usta daha ilk bölümünde bunu hatırlatmış oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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