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Bu Metal Şarkılar Hangi Ülkeden Çıktı?

etiket Bu Metal Şarkılar Hangi Ülkeden Çıktı?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
28.09.2026 - 23:01
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Metal müziğin coğrafyası tahmin ettiğinden çok daha geniş! Aynı türün bambaşka ülkelerde nasıl farklı seslere dönüştüğünü görmek mümkün. Peki sevdiğin metal şarkılarını dinlerken onların hangi ülkeden çıktığını da biliyor musun? Bakalım metal müzik haritan ne durumda? 👇

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1. Black metalin en önemli klasiklerinden “I Am the Black Wizards” hangi ülkeden çıkmıştır?

2. Progressive metalde teknik yapısıyla dikkat çeken “Pull Me Under” parçası hangi ülkeden çıkmıştır?

3. The Moor şarkısının karanlık ve progresif atmosferi, hangi ülkeden çıkan bir gruba aittir?

4. Power metal dünyasının kült parçalarından Mirror Mirror, hangi ülkeden çıkmıştır?

5. Peki, Only for the Weak şarkısı hangi ülkeden çıkmıştır?

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6. Black metal ile death metal etkilerini bir araya getiren King of a Stellar War hangi ülkeden çıkmıştır?

7. Gothic metal ile doom metal etkilerini bir araya getiren Black No. 1 parçası hangi ülkeden çıkmıştır?

8. Senfonik metalin dikkat çekici parçalarından The Last Dance hangi ülkeden çıkmıştır?

9. Metal tarihinde Viking temasının öncülerinden biri olarak kabul edilen A Fine Day to Die hangi ülkeden çıkmıştır?

10. Thrash ve death metalin kesiştiği klasik parçalardan Arise, hangi ülkeden çıkmıştır?

Sorularda kaybolmuşsun...

Metal dinliyorsun ama iş ülkeleri bulmaya gelince işler biraz karışmış. Özellikle İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi metal sahnesinde öne çıkan ülkeler birbirine girmiş gibi... Bir şarkının sound'undan ülkesini tahmin etmek zaten başlı başına zor bir iş. Üstelik soruların çoğunda grup isimlerini özellikle vermedik, yani bu kez doğrudan metal hafızana güvenmen gerekti. Bu sonuç, kötü bir metal dinleyicisi olduğun anlamına gelmiyor, sadece metal coğrafyasına biraz daha çalışman gerektiğini gösteriyor. Birkaç favori grubunun nereden çıktığını araştırmaya başlarsan bir sonraki testte çok daha iddialı olabilirsin!

Sağlam metalcisin!

Metal sahnesine hiç de yabancı olmadığın belli. Farklı türleri ve grupları takip ettiğin için ortalamanın üzerinde bir skor yaptın. Ancak bazı sorular seni yine de düşündürmüş. Özellikle İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın benzer türlerde gruplar çıkardığını düşünürsek bu karışıklık oldukça normal. Metal müziğin derinlerine inmeye devam edersen, daha zor testleri bile kolayca yapabilirsin.

Metal coğrafyasını yutmuşsun!

Tebrikler! 👏 Bu skor, sadece şarkıları dinlemekle kalmayıp grupların hikayelerine ve çıktıkları sahnelere de dikkat ettiğini gösteriyor. Muhtemelen sevdiğin grupların nereden çıktığını, hangi sahnenin parçası olduğunu ve hangi türlerle ilişkilendirildiğini de merak ediyor ve araştırıyorsun. Metalin farklı ülkelerde nasıl geliştiğine ilgi duyuyorsan bu testte yüksek skor alman şaşırtıcı değil. Kısacası metal konusunda yalnızca ne dinlediğini değil, dinlediğin müziğin nereden geldiğini de biliyorsun.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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