Şarkı, Norveçli black metal grubu Emperor'a ait.
Bu Metal Şarkılar Hangi Ülkeden Çıktı?
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Metal müziğin coğrafyası tahmin ettiğinden çok daha geniş! Aynı türün bambaşka ülkelerde nasıl farklı seslere dönüştüğünü görmek mümkün. Peki sevdiğin metal şarkılarını dinlerken onların hangi ülkeden çıktığını da biliyor musun? Bakalım metal müzik haritan ne durumda? 👇
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1. Black metalin en önemli klasiklerinden “I Am the Black Wizards” hangi ülkeden çıkmıştır?
2. Progressive metalde teknik yapısıyla dikkat çeken “Pull Me Under” parçası hangi ülkeden çıkmıştır?
3. The Moor şarkısının karanlık ve progresif atmosferi, hangi ülkeden çıkan bir gruba aittir?
4. Power metal dünyasının kült parçalarından Mirror Mirror, hangi ülkeden çıkmıştır?
5. Peki, Only for the Weak şarkısı hangi ülkeden çıkmıştır?
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6. Black metal ile death metal etkilerini bir araya getiren King of a Stellar War hangi ülkeden çıkmıştır?
7. Gothic metal ile doom metal etkilerini bir araya getiren Black No. 1 parçası hangi ülkeden çıkmıştır?
8. Senfonik metalin dikkat çekici parçalarından The Last Dance hangi ülkeden çıkmıştır?
9. Metal tarihinde Viking temasının öncülerinden biri olarak kabul edilen A Fine Day to Die hangi ülkeden çıkmıştır?
10. Thrash ve death metalin kesiştiği klasik parçalardan Arise, hangi ülkeden çıkmıştır?
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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