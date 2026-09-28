Bu Metal Şarkılar Hangi Ülkeden Çıktı?

Metal dinliyorsun ama iş ülkeleri bulmaya gelince işler biraz karışmış. Özellikle İsveç, Norveç ve Finlandiya gibi metal sahnesinde öne çıkan ülkeler birbirine girmiş gibi... Bir şarkının sound'undan ülkesini tahmin etmek zaten başlı başına zor bir iş. Üstelik soruların çoğunda grup isimlerini özellikle vermedik, yani bu kez doğrudan metal hafızana güvenmen gerekti. Bu sonuç, kötü bir metal dinleyicisi olduğun anlamına gelmiyor, sadece metal coğrafyasına biraz daha çalışman gerektiğini gösteriyor. Birkaç favori grubunun nereden çıktığını araştırmaya başlarsan bir sonraki testte çok daha iddialı olabilirsin!