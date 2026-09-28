Ludacris Nasıl Güney Rap'inin Yıldızlarından Biri Oldu?

Ludacrisin kariyerindeki en ilginç ayrıntılardan biri, büyük bir plak şirketinin kapısını çalıp beklemek yerine radyodan sektöre girmesi. Atlanta merkezli Hot 97.5 radyosunda stajyer olarak çalışmaya başladı ve daha sonra DJlik yaptı. Chris Lova Lova adını kullanan Bridges, radyoda yalnızca müzik çalmıyor, kendi raplerini de dinleyicilere ulaştırıyordu. Bu iş onun için adeta ücretsiz bir müzik sektörü eğitimi oldu. Kimlerin dinlendiğini, hangi şarkıların radyoda karşılık bulduğunu ve Atlanta dinleyicisinin ne istediğini doğrudan gözlemleme fırsatı yakaladı. Radyoda çalışırken Timbaland ile tanışması ise kariyerindeki ilk büyük sıçramalardan birini getirdi. 1998 yılında Timbalandın albümünde yer alan Phat Rabbit parçasında rap yaptı. Bu çalışma henüz onu bir yıldız hâline getirmedi ancak Atlanta dışındaki müzik çevrelerinin de dikkatini çekmesini sağladı. Ludacris artık sadece yerel radyoda rap yapan bir DJ değildi, önemli prodüktörlerin albümlerinde kendine yer bulabilecek bir sanatçı olduğunu göstermeye başlamıştı.