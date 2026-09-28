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Mor Rengi Seven İnsanların 6 Ortak Özelliği Açıklandı

Mor Rengi Seven İnsanların 6 Ortak Özelliği Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 23:13

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Sevdiğimiz rengin karakterimiz hakkında ipuçları verdiği fikri, renk psikolojisinin en çok merak edilen konularından biri. Kimi dolabını, kimi evinin duvarlarını tek bir renge teslim ediyor.

'cantenkaya' isimli içerik üreticisi de mor rengi seven insanların öne çıkan 6 özelliğini anlattığı bir video paylaştı.

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Hoşgörülü, meraklı ve sanata yatkın oldukları söyleniyor

Hoşgörülü, meraklı ve sanata yatkın oldukları söyleniyor

Videosunda mor rengi seven insanların kişilik özelliklerini tek tek sıralayan Can Tenkaya, listeye hoşgörüyle başlıyor. Ona göre bu kişilere bakıldığında ilk göze çarpan şey, hoşgörülü yapıları. İkinci sırada ise öğrenmeye istekli olmaları ve ufuklarının geniş olması yer alıyor.

Üçüncü maddede orijinal düşünme becerisi öne çıkıyor. Tenkaya, mor rengi sevenlerin yeni şeyler icat etmekten ve alışılmışın dışında fikirler üretmekten keyif aldığını söylüyor. Dördüncü sırada motive edici yanları geliyor. Çevresindekileri harekete geçirebilen bu kişilerin aynı zamanda duyarlı ve sevgi dolu oldukları belirtiliyor.

Beşinci özellik olarak güçlü insanlar oldukları vurgulanırken, listenin son maddesi sanata ayrılıyor. Tenkaya'ya göre mor rengi sevenlerin sanata yatkınlığı yüksek ve farklı sanat dallarında başarılı olma şansları da oldukça fazla.

Videonun sonunda izleyicilerine 'Mor benim rengim diyen var mı?' diye soran Tenkaya, paylaşımının açıklamasında da takipçilerinden en çok sevdikleri rengi yorumlara yazmalarını istedi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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