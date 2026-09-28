Mor Rengi Seven İnsanların 6 Ortak Özelliği Açıklandı

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Sevdiğimiz rengin karakterimiz hakkında ipuçları verdiği fikri, renk psikolojisinin en çok merak edilen konularından biri. Kimi dolabını, kimi evinin duvarlarını tek bir renge teslim ediyor.
'cantenkaya' isimli içerik üreticisi de mor rengi seven insanların öne çıkan 6 özelliğini anlattığı bir video paylaştı.
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Hoşgörülü, meraklı ve sanata yatkın oldukları söyleniyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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