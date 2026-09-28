Mor Rengi Seven İnsanların 6 Ortak Özelliği Açıklandı

Videosunda mor rengi seven insanların kişilik özelliklerini tek tek sıralayan Can Tenkaya, listeye hoşgörüyle başlıyor. Ona göre bu kişilere bakıldığında ilk göze çarpan şey, hoşgörülü yapıları. İkinci sırada ise öğrenmeye istekli olmaları ve ufuklarının geniş olması yer alıyor.

Üçüncü maddede orijinal düşünme becerisi öne çıkıyor. Tenkaya, mor rengi sevenlerin yeni şeyler icat etmekten ve alışılmışın dışında fikirler üretmekten keyif aldığını söylüyor. Dördüncü sırada motive edici yanları geliyor. Çevresindekileri harekete geçirebilen bu kişilerin aynı zamanda duyarlı ve sevgi dolu oldukları belirtiliyor.

Beşinci özellik olarak güçlü insanlar oldukları vurgulanırken, listenin son maddesi sanata ayrılıyor. Tenkaya'ya göre mor rengi sevenlerin sanata yatkınlığı yüksek ve farklı sanat dallarında başarılı olma şansları da oldukça fazla.

Videonun sonunda izleyicilerine 'Mor benim rengim diyen var mı?' diye soran Tenkaya, paylaşımının açıklamasında da takipçilerinden en çok sevdikleri rengi yorumlara yazmalarını istedi.