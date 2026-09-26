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Ömer Koç'tan Batı'ya Sert İsrail Tepkisi: "Avrupa'nın En Ufak Bir Ahlaki İnandırıcılığı Kalmamıştır"

Ömer Koç'tan Batı'ya Sert İsrail Tepkisi: "Avrupa'nın En Ufak Bir Ahlaki İnandırıcılığı Kalmamıştır"

İsrail Gazze
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 18:10
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Türk iş dünyasının en güçlü isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Elazığ'da katıldığı zirvede Gazze'de yaşananlarla ilgili Batı'ya alışılmadık derecede sert sözlerle seslendi.

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Ömer Koç'un konuşması beğeni topladı.

Ömer Koç TÜRKONFED zirvesinde konuştu.

Ömer Koç TÜRKONFED zirvesinde konuştu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) Elazığ'da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi'nde bir konuşma yaptı. Koç, konuşmasında Gazze'de yaşananlara ve Batılı ülkelerin İsrail karşısındaki tutumuna da geniş yer ayırdı.

Batı'nın İsrail'e koşulsuz desteğini eleştirdi.

Batı'nın İsrail'e koşulsuz desteğini eleştirdi.

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Gazze'deki saldırılar karşısındaki tutumunu eleştiren Koç, 'ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz olarak desteklemesi, Batı'nın yüz karası olan bu hunhar soykırımı mümkün kıldı. Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır' dedi.

Uluslararası hukukun aczine dikkat çekti.

Uluslararası hukukun aczine dikkat çekti.

Koç, Gazze'de bir insanlık trajedisine dönüşen soykırımın, uluslararası hukukun ve bu hukuku korumakla yükümlü uluslararası kurumların içine düştüğü aczi de açıkça gözler önüne serdiğini vurguladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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