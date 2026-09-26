Ömer Koç'tan Batı'ya Sert İsrail Tepkisi: "Avrupa'nın En Ufak Bir Ahlaki İnandırıcılığı Kalmamıştır"
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Ömer Koç'un konuşması beğeni topladı.
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Ömer Koç TÜRKONFED zirvesinde konuştu.
Batı'nın İsrail'e koşulsuz desteğini eleştirdi.
Uluslararası hukukun aczine dikkat çekti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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