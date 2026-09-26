Ömer Koç'tan Batı'ya Sert İsrail Tepkisi: "Avrupa'nın En Ufak Bir Ahlaki İnandırıcılığı Kalmamıştır"

ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Gazze'deki saldırılar karşısındaki tutumunu eleştiren Koç, 'ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin İsrail'i koşulsuz olarak desteklemesi, Batı'nın yüz karası olan bu hunhar soykırımı mümkün kıldı. Maalesef artık Avrupa'nın en ufak bir ahlaki inandırıcılığı kalmamıştır ve bunun da hepimizi etkileyen çok vahim neticeleri olacaktır' dedi.