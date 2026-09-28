Bülent Ersoy'un 42 Yıl Önce "Acı Ekmek" Filminde Emzirdiği Bebek Bakın Kim Çıktı!

Bülent Ersoy'un kariyerini yalnızca müzikle sınırlamak mümkün değil. 70'li ve 80'li yıllarda sinemada da oldukça aktif olan Diva; 'Ölmeyen Şarkı', 'İşte Bizim Hikayemiz', 'Beddua' ve 'Yüz Karası' gibi birçok yapımda kamera karşısına geçti. Fakat bugün arşivden çekip çıkardığımız film 1984 yapımı 'Acı Ekmek.' Yılmaz Duru'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Bülent Ersoy'a Fikret Hakan ve Yılmaz Duru gibi dönemin önemli isimleri eşlik ediyor. Ersoy ise hikayenin merkezindeki Zeynep karakterine hayat veriyor.

Yalnız Zeynep'in başına gelenleri iki cümlede özetlemek biraz zor. Çünkü film bir noktadan sonra 'Bir dakika, biz buraya nasıl geldik?' dedirten cinsten. Üç çocuklu köylü bir kadın olan Zeynep'in yolu geçim sıkıntısı yüzünden şehre düşüyor. Gittiği iş ise sütannelik! Zeynep, kocası Murat ve çocuklarıyla köyde yaşarken ailenin maddi durumu giderek kötüleşiyor.

Ellerindekileri satmalarına rağmen geçim sıkıntısından kurtulamayan çiftin karşısına sonunda şehirde yaşayan varlıklı bir ailenin bebeğine sütannelik yapma fırsatı çıkıyor. Zeynep de ailesine para kazandırabilmek için teklifi kabul ediyor ve bebeği emzirmek üzere şehre gidiyor. Zaten filmin resmi özetinde de hikaye, zengin bir adamın yanında sütanneliği yaparken ünlü bir şarkıcıya dönüşen üç çocuklu köylü bir kadının öyküsü olarak anlatılıyor.