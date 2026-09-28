Bülent Ersoy'un 42 Yıl Önce "Acı Ekmek" Filminde Emzirdiği Bebek Bakın Kim Çıktı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bülent Ersoy'un kariyerini biraz kurcalayınca insanın karşısına birbirinden acayip detaylar çıkabiliyor. Bu kez rotamızı tam 42 yıl öncesine, Diva'nın başrolünde olduğu 'Acı Ekmek' filmine çevirdik. Filmde üç çocuklu Zeynep'i canlandıran Ersoy, geçim sıkıntısı yüzünden başka bir ailenin bebeğine sütannelik yapıyordu. Yıllar sonra o sahneleri görünce bizim gözümüz doğal olarak kucağındaki bebeğe takıldı. 'Kimdi bu çocuk, şimdi nerede?' diye biraz araştırınca da ipin ucunu yakaladık. Meğer hikayenin yıllar sonra bile devam eden kısmı varmış!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugün Bülent Ersoy deyince aklımıza Diva, dev sahneler, gösterişli kostümler ve tek cümlesiyle günlerce konuşulan açıklamalar geliyor. Ama kendisinin bir de dönüp dönüp kurcalamalık Yeşilçam arşivi var!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat Yeşilçam melodramındayız...
Bülent Ersoy'un "Acı Ekmek"te emzirdiği o bebeğin adı Serkan Eruysal'mış! İşin asıl tatlı tesadüfü ise Eruysal'ın büyüyünce seçtiği meslek...
Üstelik Bülent Ersoy ve Serkan Eruysal'ın yolları yıllar sonra yeniden kesişmiş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın