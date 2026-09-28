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Bülent Ersoy'un 42 Yıl Önce "Acı Ekmek" Filminde Emzirdiği Bebek Bakın Kim Çıktı!

Bülent Ersoy'un 42 Yıl Önce "Acı Ekmek" Filminde Emzirdiği Bebek Bakın Kim Çıktı!

Bülent Ersoy
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 21:23
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Bülent Ersoy'un kariyerini biraz kurcalayınca insanın karşısına birbirinden acayip detaylar çıkabiliyor. Bu kez rotamızı tam 42 yıl öncesine, Diva'nın başrolünde olduğu 'Acı Ekmek' filmine çevirdik. Filmde üç çocuklu Zeynep'i canlandıran Ersoy, geçim sıkıntısı yüzünden başka bir ailenin bebeğine sütannelik yapıyordu. Yıllar sonra o sahneleri görünce bizim gözümüz doğal olarak kucağındaki bebeğe takıldı. 'Kimdi bu çocuk, şimdi nerede?' diye biraz araştırınca da ipin ucunu yakaladık. Meğer hikayenin yıllar sonra bile devam eden kısmı varmış!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bugün Bülent Ersoy deyince aklımıza Diva, dev sahneler, gösterişli kostümler ve tek cümlesiyle günlerce konuşulan açıklamalar geliyor. Ama kendisinin bir de dönüp dönüp kurcalamalık Yeşilçam arşivi var!

Bugün Bülent Ersoy deyince aklımıza Diva, dev sahneler, gösterişli kostümler ve tek cümlesiyle günlerce konuşulan açıklamalar geliyor. Ama kendisinin bir de dönüp dönüp kurcalamalık Yeşilçam arşivi var!

Bülent Ersoy'un kariyerini yalnızca müzikle sınırlamak mümkün değil. 70'li ve 80'li yıllarda sinemada da oldukça aktif olan Diva; 'Ölmeyen Şarkı', 'İşte Bizim Hikayemiz', 'Beddua' ve 'Yüz Karası' gibi birçok yapımda kamera karşısına geçti. Fakat bugün arşivden çekip çıkardığımız film 1984 yapımı 'Acı Ekmek.' Yılmaz Duru'nun yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Bülent Ersoy'a Fikret Hakan ve Yılmaz Duru gibi dönemin önemli isimleri eşlik ediyor. Ersoy ise hikayenin merkezindeki Zeynep karakterine hayat veriyor.

Yalnız Zeynep'in başına gelenleri iki cümlede özetlemek biraz zor. Çünkü film bir noktadan sonra 'Bir dakika, biz buraya nasıl geldik?' dedirten cinsten. Üç çocuklu köylü bir kadın olan Zeynep'in yolu geçim sıkıntısı yüzünden şehre düşüyor. Gittiği iş ise sütannelik! Zeynep, kocası Murat ve çocuklarıyla köyde yaşarken ailenin maddi durumu giderek kötüleşiyor.

Ellerindekileri satmalarına rağmen geçim sıkıntısından kurtulamayan çiftin karşısına sonunda şehirde yaşayan varlıklı bir ailenin bebeğine sütannelik yapma fırsatı çıkıyor. Zeynep de ailesine para kazandırabilmek için teklifi kabul ediyor ve bebeği emzirmek üzere şehre gidiyor. Zaten filmin resmi özetinde de hikaye, zengin bir adamın yanında sütanneliği yaparken ünlü bir şarkıcıya dönüşen üç çocuklu köylü bir kadının öyküsü olarak anlatılıyor.

Fakat Yeşilçam melodramındayız...

Fakat Yeşilçam melodramındayız...

Zeynep'in bebeği emzirip parasını alarak usulca köyüne dönmesini bekliyorsanız yanlış filme geldiniz. İşin içine yalanlar, ayrılıklar ve türlü entrikalar giriyor. Zeynep ailesinin öldüğüne inandırılıyor, ardından hayatı bambaşka bir yöne savruluyor ve kendisini assolistliğe uzanan yepyeni bir hayatın içinde buluyor.

Yani sütannelik diye çıktığımız yolda gazino sahnesine kadar geliyoruz. Fakat filmi 42 yıl sonra yeniden kurcalarken bizim aklımıza senaryonun bütün bu hengamesinden daha önemli bir soru takıldı: Bülent Ersoy'un film boyunca kucağına aldığı, hatta emzirdiği o minicik bebek kimdi?

Biz de başladık araştırmaya... Ve bulduk!

Bülent Ersoy'un "Acı Ekmek"te emzirdiği o bebeğin adı Serkan Eruysal'mış! İşin asıl tatlı tesadüfü ise Eruysal'ın büyüyünce seçtiği meslek...

Bülent Ersoy'un "Acı Ekmek"te emzirdiği o bebeğin adı Serkan Eruysal'mış! İşin asıl tatlı tesadüfü ise Eruysal'ın büyüyünce seçtiği meslek...

1984 yılında Diva'nın kucağında gördüğümüz o küçücük bebek Serkan Eruysal. Yani yıllardır filmin o meşhur sahnesini izlerken gördüğümüz bebeğin kimliği aslında belliymiş. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü aradan yıllar geçtikten sonra Serkan Eruysal da müzik dünyasına adım atmış!

'Serkan' adıyla müzik çalışmaları yapan Eruysal'ın Romanya'da müzik kariyerini sürdürdüğü ve Romanyalı şarkıcı Alexa Niculae ile 'İmdat' isimli bir çalışmaya imza attığı da yıllar önce gündeme gelmişti. Habertürk de 2016'da Eruysal'ı anlatırken kendisinin 'Acı Ekmek' filminde Bülent Ersoy'un emzirdiği bebek olduğunu aktarmıştı.

Yani Diva'nın filmdeki 'süt oğlu' büyümüş, o da şarkıcı olmuş. Artık süt anneden müzik yeteneği geçer mi bilemeyiz ama tesadüfün böylesi de insanı bir miktar güldürüyor!

Üstelik Bülent Ersoy ve Serkan Eruysal'ın yolları yıllar sonra yeniden kesişmiş.

Üstelik Bülent Ersoy ve Serkan Eruysal'ın yolları yıllar sonra yeniden kesişmiş.

İkili bir araya gelip 'Acı Ekmek' günlerinden kalan karelere birlikte bakmış; böylece 1984'te Diva'nın kucağında gördüğümüz bebeğin yetişkin hali de ortaya çıkmıştı.

Bir tarafta Bülent Ersoy'un kucağındaki küçücük bebek, diğer tarafta yıllar sonra Diva'yla yan yana oturan yetişkin hali... 42 yıllık hikayenin sonunda süt oğlanın da şarkıcı çıkacağını biz de beklemiyorduk doğrusu!

Magazin arşivlerini kurcalamayı tam da bu yüzden seviyoruz. 😅

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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