Aslı Enver ve Eşinden Radikal Karar: Türkiye'yi Terk Ediyorlar, Yeni Adresleri Bile Belli Oldu!

'Kavak Yelleri'nin Mine'sinden 'İstanbullu Gelin'in Süreyya'sına uzanan kariyerinde pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Aslı Enver, son olarak Engin Akyürek'le başrolünü paylaştığı 'Enfes Bir Akşam'la karşımıza çıktı. Netflix'te yayınlanan dizide Nihal Baydemir karakterine hayat veren Enver, uzun bir aranın ardından yeniden başrolde izleyiciyle buluşmuştu.

Fakat Aslı Enver'i yıllardır yalnızca rolleriyle konuşmadık tabii. Özel hayatı da kariyeri kadar magazinin yakın takibindeydi. Yıllar boyunca yaşadığı ilişkiler, ayrılıklar ve bir türlü yüzünün gülmediği aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Enver'in hayatında birkaç yıl önce bambaşka bir dönem başladı. Aradığı mutluluğu iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulan Aslı Enver, bu ilişkiyle beraber özel hayatında çok daha sakin ve gözlerden uzak bir sayfa açtı.

Derken nikah geldi, ardından ailelerine minik bir üye daha katıldı. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak 2022 yılında evlenmiş, 2023'te de kızları Elay'ı kucaklarına almıştı. Çift, 12 Kasım 2022'de sade bir törenle nikah masasına oturdu. Çok geçmeden bebek müjdesi geldi ve Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızları Elay'ı dünyaya getirerek ilk kez anne oldu.

O günden bu yana da Aslı Enver'i eskiye kıyasla çok daha aile odaklı bir hayatın içerisinde görüyoruz. Zaman zaman eşi ve kızıyla geçirdiği anları paylaşan Enver'in bu yeni düzeninden ne kadar keyif aldığı da paylaşımlarından belli oluyor.

Fakat şimdi bu üç kişilik ailenin hayatında epey büyük bir değişiklik yaşanacağı konuşuluyor.