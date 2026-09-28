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Aslı Enver ve Eşinden Radikal Karar: Türkiye'yi Terk Ediyorlar, Yeni Adresleri Bile Belli Oldu!

Aslı Enver ve Eşinden Radikal Karar: Türkiye'yi Terk Ediyorlar, Yeni Adresleri Bile Belli Oldu!

aslı enver
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 20:10
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Son dönemde İstanbul'u bırakıp yurt dışına yerleşen ünlülere bir yenisi daha ekleniyor olabilir. Bu kez gündemde Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak var. Gökbudak'ın Prag'la ilgili yaptığı dikkat çeken açıklama, çiftin Türkiye'den ayrılacağı iddialarını beraberinde getirdi. Henüz Aslı Enver cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil. Fakat işin içinde yıllar öncesinden gelen bir Prag detayı da var. Üstelik Aslı Enver'in yolu Prag'a ilk kez düşmüyor desek yeridir!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Uzun yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Aslı Enver'i son olarak "Enfes Bir Akşam"da Nihal Baydemir olarak izlemiştik.

Uzun yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Aslı Enver'i son olarak "Enfes Bir Akşam"da Nihal Baydemir olarak izlemiştik.

'Kavak Yelleri'nin Mine'sinden 'İstanbullu Gelin'in Süreyya'sına uzanan kariyerinde pek çok unutulmaz karaktere hayat veren Aslı Enver, son olarak Engin Akyürek'le başrolünü paylaştığı 'Enfes Bir Akşam'la karşımıza çıktı. Netflix'te yayınlanan dizide Nihal Baydemir karakterine hayat veren Enver, uzun bir aranın ardından yeniden başrolde izleyiciyle buluşmuştu.

Fakat Aslı Enver'i yıllardır yalnızca rolleriyle konuşmadık tabii. Özel hayatı da kariyeri kadar magazinin yakın takibindeydi. Yıllar boyunca yaşadığı ilişkiler, ayrılıklar ve bir türlü yüzünün gülmediği aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Enver'in hayatında birkaç yıl önce bambaşka bir dönem başladı. Aradığı mutluluğu iş insanı Berkin Gökbudak'ta bulan Aslı Enver, bu ilişkiyle beraber özel hayatında çok daha sakin ve gözlerden uzak bir sayfa açtı.

Derken nikah geldi, ardından ailelerine minik bir üye daha katıldı. Aslı Enver ve Berkin Gökbudak 2022 yılında evlenmiş, 2023'te de kızları Elay'ı kucaklarına almıştı. Çift, 12 Kasım 2022'de sade bir törenle nikah masasına oturdu. Çok geçmeden bebek müjdesi geldi ve Aslı Enver, 4 Temmuz 2023'te kızları Elay'ı dünyaya getirerek ilk kez anne oldu.

O günden bu yana da Aslı Enver'i eskiye kıyasla çok daha aile odaklı bir hayatın içerisinde görüyoruz. Zaman zaman eşi ve kızıyla geçirdiği anları paylaşan Enver'in bu yeni düzeninden ne kadar keyif aldığı da paylaşımlarından belli oluyor.

Fakat şimdi bu üç kişilik ailenin hayatında epey büyük bir değişiklik yaşanacağı konuşuluyor.

Üstelik hikayenin ucu bundan tam üç yıl öncesine dayanıyor.

Üstelik hikayenin ucu bundan tam üç yıl öncesine dayanıyor.

Berkin Gökbudak, eşi Aslı Enver'le üç yıl önce Prag'ı ziyaret ettikleri sırada şehirden öylesine etkilenmiş ki aklından 'Bir gün burası evimiz olabilir' düşüncesi geçmiş. O gün kulağa uzak bir ihtimal gibi gelen bu düşünce, yıllar sonra bambaşka bir anlam kazanmış durumda. Çünkü Gökbudak, Temmuz 2026'dan bu yana Johnson & Johnson Innovative Medicine'ın Çekya operasyonunda genel müdür olarak görev yapıyor. Yani Prag artık yalnızca çiftin sevdiği bir tatil rotası değil, Berkin Gökbudak'ın iş hayatının da merkezi.

Asıl dikkat çeken ise Gökbudak'ın yaptığı son paylaşım oldu. Üç yıl önce kurduğu o hayali hatırlatan Gökbudak, önümüzdeki haftalarda Prag'a tamamen yerleşmeye hazırlandığını açıkladı. Ee, hal böyle olunca magazin kulislerinin bu pası kaçırması pek mümkün değildi! Berkin Gökbudak'ın açıklamasının ardından Aslı Enver ve kızları Elay'ın da Türkiye'den ayrılarak Prag'a yerleşeceği iddiası gündeme geldi.

Şimdilik altını özellikle çizmemiz gereken bir nokta var. Prag'a tamamen yerleşeceğini söyleyen kişi Berkin Gökbudak. Aslı Enver cephesinden kendisinin ve kızı Elay'ın İstanbul'daki hayatlarını tamamen geride bırakacağına dair henüz doğrudan bir açıklama gelmedi.

Fakat Berkin Gökbudak'ın işinin artık Prag'da olması, şehre tamamen yerleşeceğini açıklaması ve bundan üç yıl önce Aslı Enver'le çıktıkları Prag seyahatinde 'Bir gün burası evimiz olabilir' diye düşünmüş olması, doğal olarak ailenin yeni adresinin de Prag olacağı iddialarını beraberinde getirdi.

Yani şimdilik Aslı Enver ve Elay cephesinde kesinleşmiş bir taşınma açıklaması yok. Ancak ailenin ayrı şehirlerde yaşamayı tercih etmeyeceği düşüncesinden hareketle Enver'in de eşiyle birlikte Prag'a yerleşeceği konuşuluyor.

Gelecek açıklamayı bekleyip göreceğiz tabii...

Fakat burada yılların "İstanbullu Gelin" izleyicilerine küçük çaplı bir kalp krizi yaşatacak acayip bir tesadüf var. 😂

Fakat burada yılların "İstanbullu Gelin" izleyicilerine küçük çaplı bir kalp krizi yaşatacak acayip bir tesadüf var. 😂

Hatırlayanlar hatırladı bile... Aslı Enver'in hayat verdiği Süreyya da 'İstanbullu Gelin'de Faruk'la birlikte Prag'a gitmiş, hatta hikayenin bir bölümünde hayatına orada devam etmişti. Star TV de o dönem bu hikayeyi 'İstanbullu Gelin Prag'ta!' diyerek duyurmuştu.

Yıllar sonra bu kez Süreyya değil Aslı Enver'in gerçek hayatında Prag ihtimalinin ortaya çıkması bize biraz fazla manidar geldi doğrusu. 😅

Senaristler yıllar önce spoiler mı verdi bilmiyoruz ama... Süreyya'nın yolu Prag'a düşmüştü, şimdi sıra Aslı Enver'e gelmiş olabilir!

Bakalım Enver cephesinden taşınma iddialarına bir açıklama gelecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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