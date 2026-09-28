Aslı Enver ve Eşinden Radikal Karar: Türkiye'yi Terk Ediyorlar, Yeni Adresleri Bile Belli Oldu!
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Son dönemde İstanbul'u bırakıp yurt dışına yerleşen ünlülere bir yenisi daha ekleniyor olabilir. Bu kez gündemde Aslı Enver ve eşi Berkin Gökbudak var. Gökbudak'ın Prag'la ilgili yaptığı dikkat çeken açıklama, çiftin Türkiye'den ayrılacağı iddialarını beraberinde getirdi. Henüz Aslı Enver cephesinden konuyla ilgili bir açıklama gelmiş değil. Fakat işin içinde yıllar öncesinden gelen bir Prag detayı da var. Üstelik Aslı Enver'in yolu Prag'a ilk kez düşmüyor desek yeridir!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Uzun yıllardır ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Aslı Enver'i son olarak "Enfes Bir Akşam"da Nihal Baydemir olarak izlemiştik.
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Üstelik hikayenin ucu bundan tam üç yıl öncesine dayanıyor.
Fakat burada yılların "İstanbullu Gelin" izleyicilerine küçük çaplı bir kalp krizi yaşatacak acayip bir tesadüf var. 😂
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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