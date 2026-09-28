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40 Yıldır Sibel Can Diye Tanıyoruz: Meğer Ünlü Sanatçının Soyadı "Can" Bile Değilmiş!

40 Yıldır Sibel Can Diye Tanıyoruz: Meğer Ünlü Sanatçının Soyadı "Can" Bile Değilmiş!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2026 - 18:54
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Sibel Can, neredeyse 40 yıldır Türkiye'nin en tanıdık isimlerinden biri. Maksim Gazinosu'ndan televizyon ekranlarına, 'Padişah'tan hafızalara kazınan sahne şovlarına kadar kendisini görmediğimiz yer kalmadı desek abartmış olmayız. Haliyle 'Sibel Can' ismi de yıllar içerisinde kendisiyle öylesine bütünleşti ki sahne adı olabileceğini düşünmek aklımızın ucundan bile geçmedi. 

Fakat ünlü sanatçının geçmişini biraz kurcalayınca karşımıza hiç beklemediğimiz bir soyadı çıktı. Hazırsanız yaklaşık 40 yıl geriye gidiyoruz!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk magazininde bazı isimler var ki adını duyduğumuz anda zihnimizde koskoca bir dönem canlanıyor. Sibel Can da kesinlikle onlardan biri!

Türk magazininde bazı isimler var ki adını duyduğumuz anda zihnimizde koskoca bir dönem canlanıyor. Sibel Can da kesinlikle onlardan biri!

Bir düşünün... 'Padişah', 'Lale Devri', 'Çakmak Çakmak', Maksim Gazinosu, assolistlik, sahne kostümleri, televizyon programları... Sibel Can, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil; sahnesiyle, özel hayatıyla, değişimiyle ve tabii ki magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmasıyla hayatımızda. Öyle ki bugün 'Sibel Can' dediğimizde karşımıza yalnızca bir isim değil, neredeyse başlı başına bir marka çıkıyor.

Fakat o markanın hikayesi tahmin edebileceğinizden çok daha erken başlamış. 1970 yılında İstanbul Karagümrük'te dünyaya gelen Sibel Can'ın babası Engin Cangüre kemancıydı. Can da daha çocuk denebilecek yaşlarda babasıyla birlikte sahne dünyasının içine girdi. Henüz 13-14 yaşlarındayken babasıyla birlikte yurt dışına gitmeye, farklı ülkelerde şarkı söyleyip dans etmeye başladı. Türkiye'ye döndüğünde ise dönemin eğlence dünyasının önemli mekanlarında sahne almaya başladı.

Sonrası zaten 'Eski Türkiye magazini gerçekten başka bir evrenmiş' dedirten cinsten. Galata Kulesi ve Astorya derken yolu dönemin eğlence hayatının zirvesi sayılan Maksim Gazinosu'na kadar uzandı.

Ve Sibel Can henüz 17 yaşındaydı! Henüz 17 yaşında Maksim'de assolistliğe yükselen Sibel Can'ın hikayesi tam da burada bambaşka bir yere evrildi.

Ve Sibel Can henüz 17 yaşındaydı! Henüz 17 yaşında Maksim'de assolistliğe yükselen Sibel Can'ın hikayesi tam da burada bambaşka bir yere evrildi.

Sibel Can'ın Maksim'e uzanan yolunda Nükhet Duru'nun da önemli bir payı vardı. Duru'nun dönemin gazinocular kralı olarak anılan Fahrettin Arslan'a kendisinden bahsetmesinin ardından genç Sibel'in önünde bambaşka bir kapı açıldı. Hatta Sibel Can'ın yaşı o dönem öylesine küçüktü ki sahneye çıkabilmesi için yaşının mahkeme kararıyla büyütüldüğüne dair detay da yıllardır biyografisinde yer alıyor.

Bir tarafta Muazzez Abacı, Emel Sayın ve Neşe Karaböcek gibi dönemin dev isimlerinin bulunduğu gazino dünyası, diğer tarafta henüz 17 yaşındaki Sibel... Bugünden geriye dönüp bakınca gerçekten inanılmaz geliyor. Ardından Orhan Gencebay'ın desteğiyle 1987 yılında ilk albümü 'Günah Bize' geldi ve Sibel Can'ın yıllardır devam eden müzik kariyerinin temelleri iyice atıldı. Sonrası albümler, televizyon programları, dillerden düşmeyen şarkılar, sahneler ve magazin manşetleri... Yani bizim yıllardır Sibel Can olarak tanıdığımız isim daha gençliğinin ilk yıllarında Türkiye'nin en tanınan sanatçılarından birine dönüşmeye başlamıştı.

Fakat geçmişine doğru giderken bizim gözümüze çok daha basit ama bir o kadar şaşırtıcı bir detay takıldı.

Çünkü yaklaşık 40 yıldır ağzımızdan düşürmediğimiz o isim aslında kimlikte birebir böyle yazmıyor!

Çünkü yaklaşık 40 yıldır ağzımızdan düşürmediğimiz o isim aslında kimlikte birebir böyle yazmıyor!

Hazırsanız gelelim asıl meseleye: Sibel Can'ın gerçek soyadı aslında 'Can' değil! Evet, bunca yıldır Sibel Can diye bildiğimiz sanatçının gerçek adı kaynaklarda Sibel Cangüre olarak geçiyor. Yani Sibel gerçekten Sibel ama Can, Cangüre'den geliyor! 😅

Babası Engin Cangüre, annesi ise Emine Gül Sezer Cangüre. Ünlü sanatçı kariyerinde soyadını kısaltarak 'Can' ismini kullanmaya başlamış ve zamanla bu isim kendisiyle öylesine bütünleşmiş ki çoğumuz için sahne adı olduğu gerçeği tamamen görünmez hale gelmiş.

Düşününce gayet anlaşılır aslında. Yaklaşık 40 yıldır gazete manşetlerinde Sibel Can, albüm kapaklarında Sibel Can, televizyonlarda Sibel Can, magazinde Sibel Can... Şimdi birinin çıkıp 'Sibel Cangüre' demesi insanda birkaç saniyelik 'Kimdi o?' etkisi yaratıyor.  Üstelik 'Can' soyadı kendisine o kadar yerleşmiş durumda ki gerçek soyadını öğrendikten sonra bile Sibel Cangüre demek biraz yanlış kişiden bahsediyormuşuz gibi hissettiriyor.

Anlayacağınız yaklaşık 40 yıldır gözümüzün önünde olan Sibel Can'ın kariyerini, evliliklerini, çocuklarını, şarkılarını, sahnelerini konuşmuşuz ama soyadının aslında Cangüre olduğunu gözden kaçırmışız.

İnsan magazinde bazen en büyük sürprizi burnunun dibindeki detaylarda buluyor!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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