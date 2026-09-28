40 Yıldır Sibel Can Diye Tanıyoruz: Meğer Ünlü Sanatçının Soyadı "Can" Bile Değilmiş!
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Sibel Can, neredeyse 40 yıldır Türkiye'nin en tanıdık isimlerinden biri. Maksim Gazinosu'ndan televizyon ekranlarına, 'Padişah'tan hafızalara kazınan sahne şovlarına kadar kendisini görmediğimiz yer kalmadı desek abartmış olmayız. Haliyle 'Sibel Can' ismi de yıllar içerisinde kendisiyle öylesine bütünleşti ki sahne adı olabileceğini düşünmek aklımızın ucundan bile geçmedi.
Fakat ünlü sanatçının geçmişini biraz kurcalayınca karşımıza hiç beklemediğimiz bir soyadı çıktı. Hazırsanız yaklaşık 40 yıl geriye gidiyoruz!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk magazininde bazı isimler var ki adını duyduğumuz anda zihnimizde koskoca bir dönem canlanıyor. Sibel Can da kesinlikle onlardan biri!
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Ve Sibel Can henüz 17 yaşındaydı! Henüz 17 yaşında Maksim'de assolistliğe yükselen Sibel Can'ın hikayesi tam da burada bambaşka bir yere evrildi.
Çünkü yaklaşık 40 yıldır ağzımızdan düşürmediğimiz o isim aslında kimlikte birebir böyle yazmıyor!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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