40 Yıldır Sibel Can Diye Tanıyoruz: Meğer Ünlü Sanatçının Soyadı "Can" Bile Değilmiş!

Bir düşünün... 'Padişah', 'Lale Devri', 'Çakmak Çakmak', Maksim Gazinosu, assolistlik, sahne kostümleri, televizyon programları... Sibel Can, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil; sahnesiyle, özel hayatıyla, değişimiyle ve tabii ki magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmasıyla hayatımızda. Öyle ki bugün 'Sibel Can' dediğimizde karşımıza yalnızca bir isim değil, neredeyse başlı başına bir marka çıkıyor.

Fakat o markanın hikayesi tahmin edebileceğinizden çok daha erken başlamış. 1970 yılında İstanbul Karagümrük'te dünyaya gelen Sibel Can'ın babası Engin Cangüre kemancıydı. Can da daha çocuk denebilecek yaşlarda babasıyla birlikte sahne dünyasının içine girdi. Henüz 13-14 yaşlarındayken babasıyla birlikte yurt dışına gitmeye, farklı ülkelerde şarkı söyleyip dans etmeye başladı. Türkiye'ye döndüğünde ise dönemin eğlence dünyasının önemli mekanlarında sahne almaya başladı.

Sonrası zaten 'Eski Türkiye magazini gerçekten başka bir evrenmiş' dedirten cinsten. Galata Kulesi ve Astorya derken yolu dönemin eğlence hayatının zirvesi sayılan Maksim Gazinosu'na kadar uzandı.