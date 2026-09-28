Tarihin En Büyük 8 Dolandırıcılığı: Madoff'un 64,8 Milyar Dolarlık Oyunundan Eyfel Kulesi'ni Satan Adama
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Dünya tarihinin en büyük dolandırıcılıkları bazen bir posta kuponuyla, bazen de hiç var olmayan bir kripto parayla başladı. Charles Ponzi'nin 1920'deki düzeninden Bernard Madoff'un 64,8 milyar dolarlık saadet zincirine uzanan 8 olay, milyonlarca insanın birikimini buhar etti.
Kimi 150 yıl hapisle cezalandırıldı, kimi Eyfel Kulesi'ni hurda diye iki kez satmayı denedi, kimi de 9 yıldır bulunamıyor.
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Charles Ponzi, 1920'de Boston'da 45 günde yüzde 50 kazanç vaat ederek kendi adıyla anılacak düzeni kurdu.
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Victor Lustig, 1925'te Eyfel Kulesi'ni hurda olarak sattı ve kurbanı utancından polise bile gidemedi.
Enron, 2001'de ABD tarihinin o güne kadarki en büyük iflasıyla çöktü ve dev bir denetim şirketini de beraberinde götürdü.
Bernard Madoff'un 64,8 milyar dolarlık saadet zinciri, onu kendi oğulları ihbar edince çöktü.
Elizabeth Holmes, birkaç damla kanla yüzlerce test yapacağını söyledi ve Theranos'u 9 milyar dolarlık bir şirkete dönüştürdü.
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Wirecard'ın kasasında olması gereken 1,9 milyar euro, aslında hiç var olmamıştı.
FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried, müşterilerden 8 milyar dolar çaldığı gerekçesiyle 25 yıl hapis cezası aldı.
'Kripto Kraliçesi' Ruja Ignatova, 4 milyar dolarlık OneCoin vurgununun ardından 2017'den beri kayıp.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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