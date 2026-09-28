Tarihin En Büyük 8 Dolandırıcılığı: Madoff'un 64,8 Milyar Dolarlık Oyunundan Eyfel Kulesi'ni Satan Adama

Dünya tarihinin en büyük dolandırıcılıkları bazen bir posta kuponuyla, bazen de hiç var olmayan bir kripto parayla başladı. Charles Ponzi'nin 1920'deki düzeninden Bernard Madoff'un 64,8 milyar dolarlık saadet zincirine uzanan 8 olay, milyonlarca insanın birikimini buhar etti.

Kimi 150 yıl hapisle cezalandırıldı, kimi Eyfel Kulesi'ni hurda diye iki kez satmayı denedi, kimi de 9 yıldır bulunamıyor.