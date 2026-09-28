İstanbul'da Yağış ve Mesai Çıkışı Trafiği Kilitledi, Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde mesai çıkışıyla artan trafiğe akşam saatlerinde bastıran yağış da eklenince kentin ana arterleri kilitlendi. Boğaz köprüleri, D-100 ve TEM bağlantılarında araçlar uzun kuyruklar oluştururken toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşandı.
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Anadolu Yakası'nda yollar kırmızıya döndü.
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Yoğunluk yarım saatte yüzde 80'e çıktı.
Aktarma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Avrupa Yakası'nda kuyruk Haramidere'ye uzandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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