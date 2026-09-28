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İstanbul'da Yağış ve Mesai Çıkışı Trafiği Kilitledi, Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbul'da Yağış ve Mesai Çıkışı Trafiği Kilitledi, Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı

İBB trafik
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 19:41
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde mesai çıkışıyla artan trafiğe akşam saatlerinde bastıran yağış da eklenince kentin ana arterleri kilitlendi. Boğaz köprüleri, D-100 ve TEM bağlantılarında araçlar uzun kuyruklar oluştururken toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşandı.

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Anadolu Yakası'nda yollar kırmızıya döndü.

Anadolu Yakası'nda yollar kırmızıya döndü.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda Anadolu Yakası'ndaki ana yolların büyük kısmı kırmızıyla gösterilen 'çok yoğun' seviyeye çıktı. D-100 kara yolunda Uzunçayır'da başlayan trafik Tuzla İçmeler Köprüsü'ne kadar uzanırken karşı yönde Kartal Köprüsü'nden başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli'ne kadar sürdü. TEM Otoyolu'nda Tuzla mevkisinde başlayan ve Sancaktepe'den itibaren artan kuyruk Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam etti. İdealtepe Sahil Yolu'ndan Kadıköy'e uzanan hatta ve Üsküdar ile Beykoz arasında her iki yönde araçlar ağır ilerlerken Şile Otoyolu ve Altunizade'de de sıkışıklık yaşandı.

Yoğunluk yarım saatte yüzde 80'e çıktı.

Yoğunluk yarım saatte yüzde 80'e çıktı.

İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 18.30'da yüzde 78'i gösterirken saat 19.00 itibarıyla yüzde 80'e yükseldi. En ağır tablo Anadolu Yakası'nda yaşandı ve buradaki yoğunluk yüzde 85'i buldu. Akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle kentin bazı noktalarında araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

Aktarma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Aktarma merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Yollardaki sıkışıklık toplu taşımaya da yansıdı ve metro, metrobüs, tramvay ile otobüs duraklarında yolcu yoğunluğu yaşandı. Zincirlikuyu, Uzunçayır, Altunizade, Yenibosna, Cevizlibağ ve Zeytinburnu gibi aktarma merkezlerinde vatandaşlar araçlara binebilmek için uzun süre sıra bekledi. Zincirlikuyu'daki metrobüs durağında peronlar mesai çıkışında yolcularla doldu.

Avrupa Yakası'nda kuyruk Haramidere'ye uzandı.

Avrupa Yakası'nda kuyruk Haramidere'ye uzandı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Edirne yönünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan trafik, Haliç Köprüsü, Edirnekapı ve Cevizlibağ üzerinden Sefaköy ile Haramidere'ye kadar yoğun seyretti. TEM Otoyolu'nda İSTOÇ mevkisinden Mahmutbey Gişeleri'ne, Bahçeşehir'den de Edirne istikametine doğru yoğunluk yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne bağlanan yollarda da araçlar yavaş ilerledi. Hadımköy bağlantı yolu, Basın Ekspres Yolu, O-3 ve Otogar-Hal yolunda da trafik akıcılığını kaybetti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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