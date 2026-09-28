İstanbul'da Yağış ve Mesai Çıkışı Trafiği Kilitledi, Yoğunluk Yüzde 80'e Ulaştı

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda Anadolu Yakası'ndaki ana yolların büyük kısmı kırmızıyla gösterilen 'çok yoğun' seviyeye çıktı. D-100 kara yolunda Uzunçayır'da başlayan trafik Tuzla İçmeler Köprüsü'ne kadar uzanırken karşı yönde Kartal Köprüsü'nden başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli'ne kadar sürdü. TEM Otoyolu'nda Tuzla mevkisinde başlayan ve Sancaktepe'den itibaren artan kuyruk Çamlıca Gişeleri'ne kadar devam etti. İdealtepe Sahil Yolu'ndan Kadıköy'e uzanan hatta ve Üsküdar ile Beykoz arasında her iki yönde araçlar ağır ilerlerken Şile Otoyolu ve Altunizade'de de sıkışıklık yaşandı.