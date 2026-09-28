AKOM İstanbul İçin Saat Verdi: Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış!
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İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkili olan sağanak, yeni haftanın ilk gününde de hız kesmedi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 28 Eylül Pazartesi için yayımladığı raporda akşam 18.00'den itibaren yağışların yeniden kent geneline yayılacağını duyurdu. Soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba akşamı saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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AKOM uyardı: Akşam saatlerinde yağış yeniden il geneline yayılacak, poyraz fırtınaya dönecek.
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Salı günü metrekareye 60 kilograma kadar yağış bekleniyor, hafta sonu gök gürültülü sağanak geri dönüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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