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AKOM İstanbul İçin Saat Verdi: Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış!

AKOM İstanbul İçin Saat Verdi: Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış!

hava durumu Sağanak yağış AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 10:47
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İstanbul'da hafta sonundan bu yana etkili olan sağanak, yeni haftanın ilk gününde de hız kesmedi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 28 Eylül Pazartesi için yayımladığı raporda akşam 18.00'den itibaren yağışların yeniden kent geneline yayılacağını duyurdu. Soğuk ve yağışlı havanın Çarşamba akşamı saat 20.00'ye kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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AKOM uyardı: Akşam saatlerinde yağış yeniden il geneline yayılacak, poyraz fırtınaya dönecek.

AKOM uyardı: Akşam saatlerinde yağış yeniden il geneline yayılacak, poyraz fırtınaya dönecek.

AKOM'un günlük bülteninde bugünün sabah, öğle, akşam ve gece dilimlerinin tamamı yağmur simgesiyle işaretlendi. Gün boyunca yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanacağı belirtilirken asıl etkinin akşam saatlerinde artacağına dikkat çekildi.

Kurumun paylaştığı verilere göre bugün İstanbul'da metrekareye 20 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor. Sıcaklığın sabah 18, öğle saatlerinde 19 derece olması beklenirken akşam 17, gece ise 16 dereceye gerilemesi tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 75 ile 95 arasında seyredecek.

Rüzgar da günün öne çıkan başlıkları arasında. Poyrazdan kuvvetli esecek rüzgarın hızının saatte 40-70 kilometreye ulaşacağı, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece civarında.

Salı günü metrekareye 60 kilograma kadar yağış bekleniyor, hafta sonu gök gürültülü sağanak geri dönüyor.

Salı günü metrekareye 60 kilograma kadar yağış bekleniyor, hafta sonu gök gürültülü sağanak geri dönüyor.

Haftalık tahmin raporuna göre yağışların en yoğun olacağı gün yarın. 29 Eylül Salı günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanak bekleniyor; metrekareye düşecek yağış miktarının 30 ile 60 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında kalacak.

Çarşamba ve Perşembe günleri gökyüzü çok bulutlu, sağanak ise aralıklı olacak. Bu iki günde yağış miktarının 10-20 kilogram seviyesine inmesi, en yüksek sıcaklığın 21 dereceye çıkması öngörülüyor. 

En düşük sıcaklık Çarşamba 15, Perşembe 14 derece olarak tahmin ediliyor.

Cuma günü yağışlar yeniden kuvvetlenecek. 2 Ekim Cuma için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken metrekareye 20-40 kilogram yağış bekleniyor. Cumartesi de gök gürültülü sağanağın süreceği, yağış miktarının ise 10-20 kilograma gerileyeceği belirtildi.

Pazar günü güneşin zaman zaman bulutların arasından görünmesi beklense de gök gürültülü sağanak ihtimali ortadan kalkmıyor. 4 Ekim'de yağış miktarının 5-12 kilogram arasında kalacağı, sıcaklığın ise 12 ile 16 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Böylece Pazar, haftanın en serin günü olacak.

Kuvvetli yağışın beklendiği saatlerde su baskını, ani sel ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta, dışarı çıkmadan önce güncel uyarıları takip etmekte fayda var.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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