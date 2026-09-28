AKOM İstanbul İçin Saat Verdi: Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış!

Haftalık tahmin raporuna göre yağışların en yoğun olacağı gün yarın. 29 Eylül Salı günü İstanbul genelinde kuvvetli sağanak bekleniyor; metrekareye düşecek yağış miktarının 30 ile 60 kilogram arasında olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 16 ile 19 derece arasında kalacak.

Çarşamba ve Perşembe günleri gökyüzü çok bulutlu, sağanak ise aralıklı olacak. Bu iki günde yağış miktarının 10-20 kilogram seviyesine inmesi, en yüksek sıcaklığın 21 dereceye çıkması öngörülüyor.

En düşük sıcaklık Çarşamba 15, Perşembe 14 derece olarak tahmin ediliyor.

Cuma günü yağışlar yeniden kuvvetlenecek. 2 Ekim Cuma için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapılırken metrekareye 20-40 kilogram yağış bekleniyor. Cumartesi de gök gürültülü sağanağın süreceği, yağış miktarının ise 10-20 kilograma gerileyeceği belirtildi.

Pazar günü güneşin zaman zaman bulutların arasından görünmesi beklense de gök gürültülü sağanak ihtimali ortadan kalkmıyor. 4 Ekim'de yağış miktarının 5-12 kilogram arasında kalacağı, sıcaklığın ise 12 ile 16 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor. Böylece Pazar, haftanın en serin günü olacak.

Kuvvetli yağışın beklendiği saatlerde su baskını, ani sel ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmakta, dışarı çıkmadan önce güncel uyarıları takip etmekte fayda var.