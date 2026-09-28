Faydasını Duyan Duvara Alüminyum Folyo Yapıştırmaya Başladı

Önce nemli olduğundan şüphelendiğiniz ya da boyası kalkmaya başlayan duvarı seçin. Yaklaşık 20x20 santimetrelik bir folyo parçasını duvara gergin şekilde yapıştırın ve dört kenarını bantla kapatın, böylece kenarlardan hava girmez. Ardından folyoya iki gün boyunca hiç dokunmadan bekleyin.

Folyo burada su geçirmeyen bir bariyer gibi çalışıyor ve duvardaki ya da havadaki nemin görünür hale gelmesini sağlıyor.