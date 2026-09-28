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Yaşam
Faydasını Duyan Duvara Alüminyum Folyo Yapıştırmaya Başladı

Faydasını Duyan Duvara Alüminyum Folyo Yapıştırmaya Başladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 11:08
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Duvarda beliren nem lekesi, sorunun evin havasında mı yoksa duvarın içinde mi olduğunu ilk bakışta söylemiyor. Bir mimarın sosyal medyada yayılan önerisine göre küçük bir alüminyum folyo parçası, bu soruya iki gün içinde ilk ipucunu verebiliyor.

İşte detaylar...

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Test için bir parça folyo ve biraz bant yetiyor.

Test için bir parça folyo ve biraz bant yetiyor.

Önce nemli olduğundan şüphelendiğiniz ya da boyası kalkmaya başlayan duvarı seçin. Yaklaşık 20x20 santimetrelik bir folyo parçasını duvara gergin şekilde yapıştırın ve dört kenarını bantla kapatın, böylece kenarlardan hava girmez. Ardından folyoya iki gün boyunca hiç dokunmadan bekleyin.

Folyo burada su geçirmeyen bir bariyer gibi çalışıyor ve duvardaki ya da havadaki nemin görünür hale gelmesini sağlıyor.

Folyonun duvara bakan yüzü ıslaksa sorun duvarın içinde olabilir.

Folyonun duvara bakan yüzü ıslaksa sorun duvarın içinde olabilir.

İki günün sonunda folyo çıkarılıyor ve su damlacıklarının hangi yüzde toplandığına bakılıyor. Folyoyla duvar arasında nem varsa, bu dışarıdan giren neme ya da yapıdaki bir kusura işaret edebiliyor.

Su, dış sıvadaki bir çatlaktan, patlak bir borudan ya da temelden yükselerek geliyor olabilir. Bu durumda yapıyı onaracak bir ustaya ihtiyaç duyuluyor.

Damlacıklar odaya bakan yüzdeyse sorun evin havasında.

Damlacıklar odaya bakan yüzdeyse sorun evin havasında.

Bu durum, ılık iç ortam havasındaki nemin yoğuştuğuna işaret ediyor. Odadaki nemli hava yeterince değişmediğinde su buharı soğuk dış duvarlarda damlacıklara dönüşüyor ve folyo gibi bir yüzeyde toplanıyor.

Havadaki nemi artıran şeyler ise gündelik işler: yemek pişirmek, duş almak, nefes almak ve çamaşırı evin içinde kurutmak.

Yoğuşmaya karşı en önemli adım evi her gün havalandırmak.

Yoğuşmaya karşı en önemli adım evi her gün havalandırmak.

Kış aylarında bile karşılıklı pencereleri açarak evi günde en az 15 dakika havalandırmak ve gerekirse nem alma cihazı kullanmak öneriliyor. Küfün önüne geçmek için oda neminin yüzde 40 ile 60 arasında tutulması tavsiye ediliyor.

Folyonun kendisi nemi azaltmıyor, yalnızca kaynağını kabaca ayırt etmeye yarıyor. Leke temizlenip ev havalandırıldıktan sonra da folyo nemin duvarın içinden geldiğini gösteriyorsa onarım yaptırmak gerekiyor. Sızıntının üzerini boyamak işe yaramıyor; boya kabarıyor ve sorun altı aydan kısa sürede daha güçlü şekilde geri dönüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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