Tahıl Diyarında Alternatif: Tek Tek Elle Toplanıyor, Güçlü Bir Antioksidan Kaynağı!

Aronya, antioksidan bakımından en zengin meyveler arasında gösteriliyor. Meyvenin koyu rengini veren antosiyaninler de bu bileşenlerin başında geliyor.

Üretici Tosun'a göre günde 30-35 gram aronya tüketmek, günlük antioksidan ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Tosun, meyvenin diyabete ve kansere karşı da faydalı olduğunu savunuyor.

Bu konudaki araştırmaların önemli bir kısmı henüz laboratuvar ve sınırlı klinik çalışmalarla sınırlı. Bu nedenle, düzenli tüketmeyi düşünenlerin, özellikle kronik rahatsızlığı ya da düzenli kullandığı bir ilaç varsa, doktoruna danışması öneriliyor.