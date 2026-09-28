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Tahıl Diyarında Alternatif: Tek Tek Elle Toplanıyor, Güçlü Bir Antioksidan Kaynağı!

Tahıl Diyarında Alternatif: Tek Tek Elle Toplanıyor, Güçlü Bir Antioksidan Kaynağı!

Konya
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 11:29
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Kuzey Amerika kökenli aronya, Konya'da da yetiştirilen alternatif tarım ürünlerinden biri haline geldi. Yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen bu küçük siyah meyvede 2026 hasadı başladı.

Aronyayı farklı kılan yalnızca besin değeri değil, toplanma biçimi. Salkımlar makineyle değil, olgunluklarına bakılarak tek tek elle koparılıyor.

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Aronya nedir?

Aronya nedir?

Aronya (İngilizcesiyle chokeberry), Kuzey Amerika'ya özgü bir çalı bitkisinin meyvesi. Koyu mor-siyah renkli, bezelyeden biraz iri meyveleri salkım halinde büyüyor.

Meyvenin tadı ekşimsi ve hafif buruk. Bu yüzden taze tüketilmenin yanı sıra meyve suyu, reçel ve kurutulmuş meyve olarak da değerlendirilir.

Konya'da ilaçsız, gübresiz yetiştiriliyor

Konya'da ilaçsız, gübresiz yetiştiriliyor

Konya'da aronya üreten Tahsin Tosun, bahçesinde kimyasal gübre ve ilaç kullanmadığını, ürünü organik olarak yetiştirdiğini söylüyor.

Hasat sırasında salkımların hepsi aynı anda toplanmıyor. Olgunlaşan salkımlar seçilerek elle koparılıyor, henüz hazır olmayanlar dalda bırakılıyor.

Günde 30-35 gram yeterli mi?

Günde 30-35 gram yeterli mi?

Aronya, antioksidan bakımından en zengin meyveler arasında gösteriliyor. Meyvenin koyu rengini veren antosiyaninler de bu bileşenlerin başında geliyor.

Üretici Tosun'a göre günde 30-35 gram aronya tüketmek, günlük antioksidan ihtiyacını karşılamaya yetiyor. Tosun, meyvenin diyabete ve kansere karşı da faydalı olduğunu savunuyor.

Bu konudaki araştırmaların önemli bir kısmı henüz laboratuvar ve sınırlı klinik çalışmalarla sınırlı. Bu nedenle, düzenli tüketmeyi düşünenlerin, özellikle kronik rahatsızlığı ya da düzenli kullandığı bir ilaç varsa, doktoruna danışması öneriliyor.

Kilosu 250 TL, derin dondurucuda 1 yıl dayanıyor

Kilosu 250 TL, derin dondurucuda 1 yıl dayanıyor

Konya'da yetiştirilen aronyanın kilogramı bu yıl 250 TL'den satılıyor. Ürün Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Mevsimi kısa olan meyveyi yıl boyu tüketmek isteyenler için de bir yöntem var: Derin dondurucuya konulan aronya, yaklaşık 1 yıl boyunca saklanabiliyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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