Tahıl Diyarında Alternatif: Tek Tek Elle Toplanıyor, Güçlü Bir Antioksidan Kaynağı!
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Kuzey Amerika kökenli aronya, Konya'da da yetiştirilen alternatif tarım ürünlerinden biri haline geldi. Yüksek antioksidan içeriğiyle bilinen bu küçük siyah meyvede 2026 hasadı başladı.
Aronyayı farklı kılan yalnızca besin değeri değil, toplanma biçimi. Salkımlar makineyle değil, olgunluklarına bakılarak tek tek elle koparılıyor.
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Aronya nedir?
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Konya'da ilaçsız, gübresiz yetiştiriliyor
Günde 30-35 gram yeterli mi?
Kilosu 250 TL, derin dondurucuda 1 yıl dayanıyor
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