article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Turistlerin Türkiye'deki Yeni Rotası Belli Oldu: Avrupalı Seyahat Acenteleri Rotayı Değiştirdi!

Turistlerin Türkiye'deki Yeni Rotası Belli Oldu: Avrupalı Seyahat Acenteleri Rotayı Değiştirdi!

Diyarbakır Mardin Turizm
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 11:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Almanya'da faaliyet gösteren seyahat acenteleri, yeni turizm rotası olarak Güneydoğu Anadolu'yu seçti.

11 acentenin sahip ve temsilcileri, beş şehri kapsayan bir tanıtım turunda bölgeyi baştan sona gezdi. Mardin'in taş konaklarından Diyarbakır surlarına uzanan rota katılımcıları hayran bıraktı. Şimdi sıra bu şehirlere Avrupa'dan turist getirmekte! 

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11 Acente, 5 Şehir

11 Acente, 5 Şehir

Almanya'nın farklı şehirlerinde hizmet veren 11 seyahat acentesinin sahip ve temsilcileri için Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ı kapsayan bir tur düzenlendi. Grup ilk olarak Gaziantep ve Şanlıurfa'daki tarihi ve turistik noktaları gezdi.

Gaziantep, UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi şehri olarak yer alıyor. Şanlıurfa ise Göbeklitepe sayesinde son yıllarda arkeoloji meraklılarının gözde durağı hâline geldi.

Tur boyunca katılımcılara bölgenin tarihi, kültürü, mutfağı ve inanç turizmi potansiyeli hakkında bilgi verildi. Acentecilerin hedefi, edindikleri izlenimleri Almanya'daki müşterilerine aktarıp bölgeye yeni bir turizm hareketliliği kazandırmak.

Rotanın En Yoğun Durağı Mardin Oldu

Rotanın En Yoğun Durağı Mardin Oldu

Turizmciler Mardin'de Kasımiye Medresesi, Dara Antik Kenti, Yaşayan Müze, Deyrulzafaran Manastırı ve Ulu Cami'yi ziyaret etti. Grup, kentin taş işçiliğiyle ünlü tarihi konaklarını da gezdi.

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Dara, kayalara oyulmuş yapılarıyla bölgenin en etkileyici antik kentlerinden biri olarak biliniyor. Süryani Ortodoks geleneğinin en önemli merkezlerinden Deyrulzafaran Manastırı da inanç turizmi açısından rotanın kilit noktalarından biri.

"Bölge Çok İlgi Çekiyor"

"Bölge Çok İlgi Çekiyor"

Mardin'in ardından Diyarbakır'a geçen grup On Gözlü Köprü, Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, Hasanpaşa Hanı ve Dört Ayaklı Minare'yi gezdi. Programın öne çıkan duraklarından biri de 2015'ten bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlardı.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir seyahat acentesinin sahibi Murat Güler, turun acentelerden gelen talep üzerine düzenlendiğini anlattı: 'Burası son yıllarda çok parladığı için onların da ilgisini çekti. Böyle bir talep oluştu, biz de seve seve kabul ettik.'

Güler, bölgeye olan ilginin giderek büyüdüğünü de vurguladı: 'Bölge çok ilgi çekiyor. Özellikle yurt dışında ve Avrupa'nın her yerindeki gurbetçiler ve yabancıların ilgisini çekiyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın