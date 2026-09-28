Turistlerin Türkiye'deki Yeni Rotası Belli Oldu: Avrupalı Seyahat Acenteleri Rotayı Değiştirdi!
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Almanya'da faaliyet gösteren seyahat acenteleri, yeni turizm rotası olarak Güneydoğu Anadolu'yu seçti.
11 acentenin sahip ve temsilcileri, beş şehri kapsayan bir tanıtım turunda bölgeyi baştan sona gezdi. Mardin'in taş konaklarından Diyarbakır surlarına uzanan rota katılımcıları hayran bıraktı. Şimdi sıra bu şehirlere Avrupa'dan turist getirmekte!
Kaynak: AA
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11 Acente, 5 Şehir
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Rotanın En Yoğun Durağı Mardin Oldu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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