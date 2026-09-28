Turistlerin Türkiye'deki Yeni Rotası Belli Oldu: Avrupalı Seyahat Acenteleri Rotayı Değiştirdi!

Mardin'in ardından Diyarbakır'a geçen grup On Gözlü Köprü, Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, Hasanpaşa Hanı ve Dört Ayaklı Minare'yi gezdi. Programın öne çıkan duraklarından biri de 2015'ten bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlardı.

Türkiye'de faaliyet gösteren bir seyahat acentesinin sahibi Murat Güler, turun acentelerden gelen talep üzerine düzenlendiğini anlattı: 'Burası son yıllarda çok parladığı için onların da ilgisini çekti. Böyle bir talep oluştu, biz de seve seve kabul ettik.'

Güler, bölgeye olan ilginin giderek büyüdüğünü de vurguladı: 'Bölge çok ilgi çekiyor. Özellikle yurt dışında ve Avrupa'nın her yerindeki gurbetçiler ve yabancıların ilgisini çekiyor.'