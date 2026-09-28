Suyun Altında Dev Bir Plaka Parça Parça Kopuyor: İlk Kez Bu Kadar Net Görüldü

Bu bölge, Kuzey Amerika'nın kuzeybatı kıyısı boyunca uzanan Cascadia dalma-batma zonunun bir parçası. Dalma-batma zonları, bir tektonik plakanın diğerinin altına itildiği yerler ve dünyanın en büyük depremlerinin ve en güçlü volkanik patlamalarının bazılarına yol açıyor. Bu sistemler milyonlarca yıl boyunca aktif kalabiliyor ama sonsuza kadar sürmüyor.

Çalışmanın başyazarı, Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden jeolog Brandon Shuck, 'İlk kez ölmekte olan bir dalma-batma zonunu iş üstünde bu kadar net görüyoruz' diyor.