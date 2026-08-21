İstanbul'da Fay Hattına Uzak İlçelerde Ev Fiyatları Belli Oldu
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İstanbul Adalar'da son günlerde meydana gelen mikrodepremler bir kez daha korku ve tedirginliği artırdı. Vatandaşlar deprem riski az olan, güvenli sayılan ilçelerdeki konut fiyatlarını araştırmaya başladı. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte ev seçiminde ilk tercih zemin sağlamlığı ve fay hattına uzaklık olarak öne çıktı. Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre İstanbul'da fay hattına uzak olan ilçelerdeki ev fiyatları belli oldu.
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Vatandaşın konut tercihi değişti. Fay hattına uzaklık, zemin sağlamlığı ev arayanların önceliği oldu.
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İstanbul'da depreme dayanıklı güvenli ilçeler: Fay hattına uzak ilçelerde konut fiyatları nasıl?
İstanbul'da en ucuz ve en pahalı ilçeler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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