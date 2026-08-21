İstanbul'da Fay Hattına Uzak İlçelerde Ev Fiyatları Belli Oldu

Türkiye aktif fay hatlarıyla çevrili bir ülke. Meydana gelen depremlerde çürük binalar binlerce vatandaşı hayattan kopardı. Son olarak merkezi İstanbul Adalar olan mikrodepremler ise deprem tehlikesini bir kez daha hatırlattı.

2012 yılında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Sürecin en kritik noktası olan İstanbul'da ise bugüne kadar 1 milyon 7 bin bağımsız bölüm güvenli hale getirildi; 291 bin konutta ise kentsel dönüşüm mesaisi devam ediyor.

Deprem riski, vatandaşların konut tercihlerini de değiştirdi. Vatandaşlar ilk olarak ilçenin depreme karşı güvenliğine, zemin sağlamlığına ve binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Hâl böyle olunca da fay hattına uzak ilçelerde konut fiyatları artış gösterdi.