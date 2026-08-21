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İstanbul'da Fay Hattına Uzak İlçelerde Ev Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'da Fay Hattına Uzak İlçelerde Ev Fiyatları Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.08.2026 - 13:38
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İstanbul Adalar'da son günlerde meydana gelen mikrodepremler bir kez daha korku ve tedirginliği artırdı. Vatandaşlar deprem riski az olan, güvenli sayılan ilçelerdeki konut fiyatlarını araştırmaya başladı. Başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte ev seçiminde ilk tercih zemin sağlamlığı ve fay hattına uzaklık olarak öne çıktı. Türkiye gazetesinden Ömer Faruk Bingöl'ün haberine göre İstanbul'da fay hattına uzak olan ilçelerdeki ev fiyatları belli oldu.

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Vatandaşın konut tercihi değişti. Fay hattına uzaklık, zemin sağlamlığı ev arayanların önceliği oldu.

Vatandaşın konut tercihi değişti. Fay hattına uzaklık, zemin sağlamlığı ev arayanların önceliği oldu.

Türkiye aktif fay hatlarıyla çevrili bir ülke. Meydana gelen depremlerde çürük binalar binlerce vatandaşı hayattan kopardı. Son olarak merkezi İstanbul Adalar olan mikrodepremler ise deprem tehlikesini bir kez daha hatırlattı.

2012 yılında Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin konutun dönüşümü tamamlandı. Sürecin en kritik noktası olan İstanbul'da ise bugüne kadar 1 milyon 7 bin bağımsız bölüm güvenli hale getirildi; 291 bin konutta ise kentsel dönüşüm mesaisi devam ediyor.

Deprem riski, vatandaşların konut tercihlerini de değiştirdi. Vatandaşlar ilk olarak ilçenin depreme karşı güvenliğine, zemin sağlamlığına ve binaların deprem yönetmeliğine uygun yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor. Hâl böyle olunca da fay hattına uzak ilçelerde konut fiyatları artış gösterdi.

İstanbul'da depreme dayanıklı güvenli ilçeler: Fay hattına uzak ilçelerde konut fiyatları nasıl?

İstanbul'da depreme dayanıklı güvenli ilçeler: Fay hattına uzak ilçelerde konut fiyatları nasıl?

Güncel piyasa verilerine göre, İstanbul'da dairelerin ortalama metrekare satış fiyatı Temmuz 2026 itibarıyla 63 bin 907 TL seviyesine geldi. Yıllık değer artışının yüzde 27 olarak gerçekleştiği megakentte, ortalama bir konutun satış fiyatı 7 milyon 29 bin TL; ortalama kira bedeli ise 44 bin 491 TL olarak kayıtlara geçti.

Kuzey Anadolu Fay Hattı’na mesafe ve zemin yapısı açısından değerlendirildiğinde İstanbul'un orta ve kuzey bölgeleri ön plana çıktı. Hem en pahalı kategoride yer alan Beşiktaş ve Sarıyer hem de daha erişilebilir fiyat sunan Sultangazi ve Arnavutköy bu hatta bulunuyor. Fay hattından uzak diğer iç ve kuzey ilçelerde ortalama metrekare fiyatları şu şekilde sıralandı:

  • Çatalca: 53.046 TL

  • Gaziosmanpaşa: 53.395 TL

  • Çekmeköy: 68.427 TL

  • Başakşehir: 73.219 TL

  • Şile: 73.740 TL

  • Eyüpsultan: 74.445 TL

  • Ümraniye: 78.035 TL

  • Beykoz: 109.863 TL

İstanbul'da en ucuz ve en pahalı ilçeler.

İstanbul'da en ucuz ve en pahalı ilçeler.

İstanbul’da en yüksek ortalama metrekare fiyatına sahip ilçe 177 bin 301 TL ile Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı Kadıköy (169 bin 140 TL), Sarıyer (154 bin 980 TL), Bakırköy (134 bin 905 TL) ve Üsküdar (112 bin 401 TL) takip etti.

İstanbul'un en uygun fiyatlı ilçelerinde ise liste başını 33 bin 161 TL ile Esenyurt çekti. Silivri 44 bin 470 TL, Sultangazi 45 bin 967 TL, Arnavutköy 47 bin 049 TL ve Beylikdüzü 47 bin 817 TL metrekare fiyatıyla uygun bütçeli seçenekler arasında yer aldı.

Uzmanlar, zemin yapısı kadar yapı stokunun yenilenmesinin de hayati önem taşıdığına dikkat çekerek; Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy gibi güney sahil şeridindeki dönüşüm projelerinin deprem hazırlığı açısından kritik bir kazanım sunduğunu kaydetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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