Zenginlik Simgesi Diye Köşkünün Tepesine Taştan Dev Bir Ananas Yaptırdı

The Pineapple (Ananas) adıyla bilinen yapı, Dunmore'un 4. Kontu John Murray için inşa edilmiş iki katlı, gösterişli bir yazlık köşk. Zemin katta klasik ve alışılmış görünen yapı yukarı çıktıkça bir bitkiye dönüşüyor; sıradan pencere pervazları filizlenerek taştan dikenli yapraklarla son buluyor. Yaklaşık 14 metre yüksekliğindeki yapı, en ince taş işçiliğiyle örülmüş.

18. yüzyıl Britanya'sında ananas, Kolomb'un 1493'te Avrupa'ya getirdiği nadir bir lezzetti ve aşırı zenginliğin, statünün simgesi olarak görülüyordu. Yapının zemin katında ananas ve dona dayanıksız bitkilerin yetiştirildiği bir sera bulunuyordu; sera, duvar boşluklarından geçen bir ocağa bağlı sistemle ısıtılıyor, duman ise vazo şeklindeki dört bacadan fark ettirmeden çıkıyordu.

Yapının tasarımcısı kesin olarak bilinmiyor. Eser, Kew Gardens'taki benzer süslü yapılarıyla tanınan mimar Sir William Chambers'a atfediliyor.