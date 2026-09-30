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Zenginlik Simgesi Diye Köşkünün Tepesine Taştan Dev Bir Ananas Yaptırdı

Zenginlik Simgesi Diye Köşkünün Tepesine Taştan Dev Bir Ananas Yaptırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 19:07
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İskoçya'nın Dunmore bölgesinde, dev bir duvarlı bahçeye bakan iki katlı bir köşkün tepesinde taştan kocaman bir ananas yükseliyor. 18. yüzyılda yapılan bu sıra dışı yapı, dönemin zenginlik simgesi olan meyveyi taşa dönüştürüyor.

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Ananasın aşırı zenginliğin simgesi olduğu dönemde bir kont köşkünün tepesine taştan ananas yaptırdı

Ananasın aşırı zenginliğin simgesi olduğu dönemde bir kont köşkünün tepesine taştan ananas yaptırdı

The Pineapple (Ananas) adıyla bilinen yapı, Dunmore'un 4. Kontu John Murray için inşa edilmiş iki katlı, gösterişli bir yazlık köşk. Zemin katta klasik ve alışılmış görünen yapı yukarı çıktıkça bir bitkiye dönüşüyor; sıradan pencere pervazları filizlenerek taştan dikenli yapraklarla son buluyor. Yaklaşık 14 metre yüksekliğindeki yapı, en ince taş işçiliğiyle örülmüş.

18. yüzyıl Britanya'sında ananas, Kolomb'un 1493'te Avrupa'ya getirdiği nadir bir lezzetti ve aşırı zenginliğin, statünün simgesi olarak görülüyordu. Yapının zemin katında ananas ve dona dayanıksız bitkilerin yetiştirildiği bir sera bulunuyordu; sera, duvar boşluklarından geçen bir ocağa bağlı sistemle ısıtılıyor, duman ise vazo şeklindeki dört bacadan fark ettirmeden çıkıyordu.

Yapının tasarımcısı kesin olarak bilinmiyor. Eser, Kew Gardens'taki benzer süslü yapılarıyla tanınan mimar Sir William Chambers'a atfediliyor.

Kont, Virginia valiliğinden zorla geri gönderilince dönüşünü dev bir ananasla duyurdu

Kont, Virginia valiliğinden zorla geri gönderilince dönüşünü dev bir ananasla duyurdu

Landmark Trust'a göre yapı muhtemelen 1761 tarihli tek katlı bir köşk olarak başladı ve ananas kubbesini 1777'den sonra kazandı. Bu tarih, Lord Dunmore'un Virginia valiliği görevinden zorla geri gönderildiği döneme denk geliyor.

Virginia'da denizciler, eve döndüklerini duyurmak için kapı direğine bir ananas koyardı. Şakayı seven Lord Dunmore ise dönüşünü çok daha gösterişli bir şekilde duyurmayı tercih etti. Köşkün iki yanına ise bahçıvanların kalması için taş kulübeler yapıldı.

Yapı ve çevresi bugün National Trust for Scotland'a ait. Landmark Trust 1973'te yapıyı uzun süreli kiralayıp tüm binaları ve duvarlı bahçeyi restore etti; bahçıvan kulübeleri bugün dört kişilik bir tatil evi olarak kiralanıyor, öndeki büyük duvarlı bahçe ise halka açık.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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