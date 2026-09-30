Zenginlik Simgesi Diye Köşkünün Tepesine Taştan Dev Bir Ananas Yaptırdı
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İskoçya'nın Dunmore bölgesinde, dev bir duvarlı bahçeye bakan iki katlı bir köşkün tepesinde taştan kocaman bir ananas yükseliyor. 18. yüzyılda yapılan bu sıra dışı yapı, dönemin zenginlik simgesi olan meyveyi taşa dönüştürüyor.
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Ananasın aşırı zenginliğin simgesi olduğu dönemde bir kont köşkünün tepesine taştan ananas yaptırdı
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Kont, Virginia valiliğinden zorla geri gönderilince dönüşünü dev bir ananasla duyurdu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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