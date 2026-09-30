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Nereden Geldiği Meçhul: 132 Yıl Sonra Kütüphaneye Dönen Dergi

Nereden Geldiği Meçhul: 132 Yıl Sonra Kütüphaneye Dönen Dergi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 19:01
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ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Concord Halk Kütüphanesi'ne, 1894'te ödünç alınan bir dergi tam 132 yıl sonra geri döndü. Dergiyi getiren John Hanson, yıllardır evinde duran bu derginin kütüphaneden nasıl geldiğini ya da eline nasıl geçtiğini kendisi de bilmiyor. Gecikme ise tam 48 bin 220 günü buldu. 

İşte detaylar.

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Ceza Affı Haberini Görünce Harekete Geçti

Ceza Affı Haberini Görünce Harekete Geçti

Concord Halk Kütüphanesi, 1 Eylül'den itibaren gecikme cezalarını 12 ay boyunca donduracağını duyurdu. Barrington'da yaşayan Hanson da bu haberi yerel gazete Concord Monitor'da okudu ve evindeki eski dergiyi hatırladı.

'Kitapları cezasız aldıklarını gördüm ve 'Bunu getirmek için tam zamanı' dedim.'

Getirdiği şey, The Century Illustrated Monthly Magazine'in Eylül 1894 sayısıydı. Solmuş kahverengi kapağı bantla bir arada duruyordu.

Arşivci Tarihi Görünce İnanamadı

Arşivci Tarihi Görünce İnanamadı

Dergiyi kütüphanenin arşivcisi ve iletişim koordinatörü Jennifer Needham teslim aldı. O anı şöyle anlatıyor:

''Herhalde 80'lerden ya da 90'lardan kalmadır' diye düşündüm. Sonra dergiyi çıkardı ve ben 'Hayır!' dedim.'

Derginin içindeki kütüphane etiketi, onun hiçbir zaman koleksiyondan resmi olarak çıkarılmadığını doğruladı. 48 bin 220 günlük gecikmenin cezası 12 bin 55 dolar olarak hesaplandı. Bu gün başına 25 sente denk geliyor. Bugünkü kurla Türk parası karşılığı ise yaklaşık 591 bin TL.

Dergiyi Nereden Bulduğunu Kendisi de Bilmiyor

Concord'da doğup büyüyen Hanson, 1960'ta Concord Lisesi'nden mezun oldu. Derginin evine bir miras satışından ya da bir kitap yığınından geldiğini tahmin ediyor ama emin değil.

'Nereden bulduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Yıllardır bende.'

Hanson dergiyi okuduğunu da anlattı. Bazı sayfaların bir zamanlar bir çocuk tarafından pastel boyayla boyandığını fark etmiş. Needham ise derginin 132 yıl önce neden geri getirilmediğini merak ediyor. Kaybedilip utançtan mı getirilmedi, yoksa unutuldu mu, bilinmiyor. 

Dergi ise yeniden rafa geri dönmeyecek, kütüphanenin arşiv malzemelerinin saklandığı Concord Odası'nda sergilenecek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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