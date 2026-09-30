Nereden Geldiği Meçhul: 132 Yıl Sonra Kütüphaneye Dönen Dergi
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ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Concord Halk Kütüphanesi'ne, 1894'te ödünç alınan bir dergi tam 132 yıl sonra geri döndü. Dergiyi getiren John Hanson, yıllardır evinde duran bu derginin kütüphaneden nasıl geldiğini ya da eline nasıl geçtiğini kendisi de bilmiyor. Gecikme ise tam 48 bin 220 günü buldu.
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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