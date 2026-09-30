Nereden Geldiği Meçhul: 132 Yıl Sonra Kütüphaneye Dönen Dergi

Dergiyi kütüphanenin arşivcisi ve iletişim koordinatörü Jennifer Needham teslim aldı. O anı şöyle anlatıyor:

''Herhalde 80'lerden ya da 90'lardan kalmadır' diye düşündüm. Sonra dergiyi çıkardı ve ben 'Hayır!' dedim.'

Derginin içindeki kütüphane etiketi, onun hiçbir zaman koleksiyondan resmi olarak çıkarılmadığını doğruladı. 48 bin 220 günlük gecikmenin cezası 12 bin 55 dolar olarak hesaplandı. Bu gün başına 25 sente denk geliyor. Bugünkü kurla Türk parası karşılığı ise yaklaşık 591 bin TL.

Dergiyi Nereden Bulduğunu Kendisi de Bilmiyor

Concord'da doğup büyüyen Hanson, 1960'ta Concord Lisesi'nden mezun oldu. Derginin evine bir miras satışından ya da bir kitap yığınından geldiğini tahmin ediyor ama emin değil.

'Nereden bulduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Yıllardır bende.'

Hanson dergiyi okuduğunu da anlattı. Bazı sayfaların bir zamanlar bir çocuk tarafından pastel boyayla boyandığını fark etmiş. Needham ise derginin 132 yıl önce neden geri getirilmediğini merak ediyor. Kaybedilip utançtan mı getirilmedi, yoksa unutuldu mu, bilinmiyor.

Dergi ise yeniden rafa geri dönmeyecek, kütüphanenin arşiv malzemelerinin saklandığı Concord Odası'nda sergilenecek.