Göl Dibinden 3 Bin Yıllık Üçüncü Kılıç Çıktı: Neden Orada Oldukları Hâlâ Bilinmiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İtalya'nın Lazio bölgesindeki Mezzano Gölü, arkeologları bir kez daha şaşırttı. Gölün dibinde yürütülen su altı çalışmalarında Tunç Çağı'ndan kalma bir kılıç çok iyi korunmuş halde bulundu. Bu, 1970'lerden bu yana aynı gölden çıkan üçüncü kılıç. Peki binlerce yıllık kılıçlar gölün dibinde ne arıyor?
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üçüncü Kılıç Kusursuz Halde Çıkarıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yanında Kırılmamış Kaplar da Vardı
Peki Kılıçlar Gölün Dibinde Ne Arıyor?
Gölün Dibinde 600'den Fazla Direkli Bir Köy
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın