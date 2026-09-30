Göl Dibinden 3 Bin Yıllık Üçüncü Kılıç Çıktı: Neden Orada Oldukları Hâlâ Bilinmiyor

Keşif, 28 Eylül'de Viterbo ili ve Güney Etrurya'dan sorumlu Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müdürlüğü (Soprintendenza) tarafından duyuruldu. Çalışmaları müdürlüğün Su Altı Arkeolojisi Servisi yürüttü. Roma'daki Carabinieri Su Altı Birimi de hem suda hem karada destek verdi.

Bulunan kılıç, uzmanların 'dil saplı' diye tanımladığı türden. Kılıcın tarihi Geç Tunç Çağı'na, yani M.Ö. 13 ile 12. yüzyıllar arasına uzanıyor. Bu da onu, geleneksel olarak M.Ö. 753'e tarihlenen Roma'nın kuruluşundan 5-6 yüzyıl daha eski yapıyor. Müdürlük, bulguyu 'olağanüstü önemde' bir keşif olarak nitelendirdi.