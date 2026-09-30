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Göl Dibinden 3 Bin Yıllık Üçüncü Kılıç Çıktı: Neden Orada Oldukları Hâlâ Bilinmiyor

Göl Dibinden 3 Bin Yıllık Üçüncü Kılıç Çıktı: Neden Orada Oldukları Hâlâ Bilinmiyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 12:41
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İtalya'nın Lazio bölgesindeki Mezzano Gölü, arkeologları bir kez daha şaşırttı. Gölün dibinde yürütülen su altı çalışmalarında Tunç Çağı'ndan kalma bir kılıç çok iyi korunmuş halde bulundu. Bu, 1970'lerden bu yana aynı gölden çıkan üçüncü kılıç. Peki binlerce yıllık kılıçlar gölün dibinde ne arıyor?

İşte detaylar.

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Üçüncü Kılıç Kusursuz Halde Çıkarıldı

Üçüncü Kılıç Kusursuz Halde Çıkarıldı

Keşif, 28 Eylül'de Viterbo ili ve Güney Etrurya'dan sorumlu Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Müdürlüğü (Soprintendenza) tarafından duyuruldu. Çalışmaları müdürlüğün Su Altı Arkeolojisi Servisi yürüttü. Roma'daki Carabinieri Su Altı Birimi de hem suda hem karada destek verdi.

Bulunan kılıç, uzmanların 'dil saplı' diye tanımladığı türden. Kılıcın tarihi Geç Tunç Çağı'na, yani M.Ö. 13 ile 12. yüzyıllar arasına uzanıyor. Bu da onu, geleneksel olarak M.Ö. 753'e tarihlenen Roma'nın kuruluşundan 5-6 yüzyıl daha eski yapıyor. Müdürlük, bulguyu 'olağanüstü önemde' bir keşif olarak nitelendirdi.

Yanında Kırılmamış Kaplar da Vardı

Yanında Kırılmamış Kaplar da Vardı

Kılıç gölün dibinde yalnız değildi. Aynı bölgede hiç kırılmamış seramik kaplar, bronz bir ustura ve bronz bir balta da çıkarıldı. Su altı restoratörleri eserleri yerinde koruma altına aldı.

Metal eserlerin hepsi gölün dibinde benzer bir seviyede duruyordu. Araştırmacılar için bu ayrıntı önemli, çünkü eşyaların nasıl ve ne zaman oraya bırakıldığına dair ipucu verebilir.

Peki Kılıçlar Gölün Dibinde Ne Arıyor?

Peki Kılıçlar Gölün Dibinde Ne Arıyor?

Asıl gizem de burada. Arkeologların masasında şimdilik iki ihtimal var. Birincisi, eserlerin bir ritüelin parçası olarak bilerek suya bırakılmış olması. İkincisi ise bu eşyaların, göl kıyısında kurulmuş bir kazıklı köyün gündelik hayatından geriye kalmış olması.

Yanıt bekleyen bir soru daha var: Üç kılıç aynı olayın parçası mı, yoksa farklı zamanlarda mı suya bırakıldı?

Müdürlük henüz iki ihtimalden birini kesin olarak öne çıkarmış değil. Çalışmalar sürüyor.

Gölün Dibinde 600'den Fazla Direkli Bir Köy

Gölün Dibinde 600'den Fazla Direkli Bir Köy

Mezzano, sönmüş bir volkanın kraterinde oluşmuş küçük bir göl. Ortalama çapı 800 metre, en derin noktası yaklaşık 38 metre. Gölün dibindeki yerleşim ilk kez 1971'de jeolog Lamberto Ferri Ricchi tarafından fark edildi.

Büyük tablo ise 2025'te ortaya çıktı. Su altı ekipleri gölün kil tabanından yükselen 600'den fazla ahşap direği haritalandırdı. Bu direkler, yerleşimin bilinen alanının yaklaşık üçte birine denk geliyor. Araştırmacılara göre köy, M.Ö. 1700 ile M.Ö. 1150 arasında kullanıldı.

Aynı kazıda balta, mızrak ucu, broş, yüzük ve orak dahil 25'ten fazla bronz eser bulunmuştu. Bunlardan biri, üzerinde güneş sembolü olan delikli bir bronz parçaydı. Bronz külçe parçaları da bölgede bir metal atölyesi olabileceğini düşündürüyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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