Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Findeks Kredi Notu’nuzu Nasıl Yükseltirsiniz?
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Kredi veya kredi kartı kullanırken karşımıza çıkan Findeks Kredi Notu, bankalarla olan finansal geçmişimiz hakkında önemli bilgiler veriyor. Peki bu not nasıl hesaplanıyor ve daha yüksek bir kredi notu için nelere dikkat etmek gerekiyor? Dr. Hakan Özerol, tüm detayları anlatıyor. 👇
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Önce Findeks Kredi Notu’nun ne olduğunu bilmek gerekiyor.
Borçlarınızı zamanında ve eksiksiz ödeyin.
Kredi kartı limitinizi sonuna kadar kullanmayın.
Gelirinize göre borçlanın!
Banka hesabınızdaki para akışını düzenli tutun.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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