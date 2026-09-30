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Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Findeks Kredi Notu’nuzu Nasıl Yükseltirsiniz?

etiket Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Findeks Kredi Notu’nuzu Nasıl Yükseltirsiniz?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
30.09.2026 - 13:01
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Kredi veya kredi kartı kullanırken karşımıza çıkan Findeks Kredi Notu, bankalarla olan finansal geçmişimiz hakkında önemli bilgiler veriyor. Peki bu not nasıl hesaplanıyor ve daha yüksek bir kredi notu için nelere dikkat etmek gerekiyor? Dr. Hakan Özerol, tüm detayları anlatıyor. 👇

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Önce Findeks Kredi Notu’nun ne olduğunu bilmek gerekiyor.

Kredi Kayıt Bürosu (KKB), bankalardan kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı gibi ürünlere ilişkin finansal verileri topluyor. Bu veriler arasında ödeme performansı, borçlar, limitler ve yeni kredili ürün kullanımları da bulunuyor. Bu bilgiler üzerinden hesaplanan Findeks Kredi Notu, kişinin kredi riskini 1 ila 1900 arasında bir skorla gösteriyor. Not yükseldikçe kişinin finansal açıdan daha düşük riskli olduğu değerlendiriliyor.

Borçlarınızı zamanında ve eksiksiz ödeyin.

Kredi notunu yükseltmek için dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri düzenli ödeme. Kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesabı borçlarının son ödeme tarihlerini kaçırmamak gerekiyor. Geciken ödemeler kredi notunu olumsuz etkileyebiliyor. Düzenli ve zamanında yapılan ödemeler ise kredi notunun yükselmesine katkı sağlıyor. Findeks'in hesaplama sisteminde ödeme alışkanlıkları, %45 oranla en önemli faktör.

Kredi kartı limitinizi sonuna kadar kullanmayın.

Kredi kartınızın limitinin tamamına yakınını sürekli kullanmak da dikkat edilmesi gereken bir durum. Çünkü kredi notu hesaplanırken mevcut borç ve limit durumuyla kredi kullanım yoğunluğu da dikkate alınıyor. Bu nedenle kartınızın limitini mümkün olduğunca kontrollü kullanmanız önemli. Gelirinize göre yüksek miktarda borçlanmak yerine ödeyebileceğiniz seviyede harcama yapmak daha sağlıklı. Kısacası kredi kartı limitinizin olması, tamamını kullanmanız gerektiği anlamına gelmiyor.

Gelirinize göre borçlanın!

Kredi notunu yükseltmeye çalışırken yalnızca ödemeleri zamanında yapmak yeterli olmayabilir. Üzerinizdeki toplam borcun da gelirinizle uyumlu olması gerekiyor. Gelirinizin karşılayamayacağı kadar kredi kullanmak veya birden fazla borcu aynı anda taşımak finansal durumunuzu zorlayabilir. Bu nedenle yeni bir kredi ya da kredi kartı kullanmadan önce aylık ödeme gücünüzü hesaba katmanız önemli. Borçlanırken ne kadar alabileceğinizden çok, ne kadarını rahatça ödeyebileceğinize bakmak gerekiyor.

Banka hesabınızdaki para akışını düzenli tutun.

Finansal hayatınızda düzenli bir gelir ve düzenli para akışı olması da bütçenizi daha kontrollü yönetmenize yardımcı olabilir. Ancak kredi notunun yalnızca hesabınıza düzenli para girmesiyle yükselmediğini de unutmamak gerekiyor. Asıl belirleyici olan ödeme alışkanlıkları, mevcut borç ve limit durumu, kredi kullanım yoğunluğu ve yeni kredili ürün kullanımları. Bu nedenle düzenli gelir, tüm bu kriterlerle birlikte düşünülmeli.

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@qnbturkiye

Kredi kartı limitinin tamamını kullanmak Findeks Kredi Notu’nuzu nasıl etkiler? 🤔 Dr. Hakan Özerol, kredi notunu ve finansal itibarı güçlendirmenin inceliklerini anlattı. #Kredi #ParaYönetimi

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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