Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Findeks Kredi Notu’nuzu Nasıl Yükseltirsiniz?

Kredi notunu yükseltmeye çalışırken yalnızca ödemeleri zamanında yapmak yeterli olmayabilir. Üzerinizdeki toplam borcun da gelirinizle uyumlu olması gerekiyor. Gelirinizin karşılayamayacağı kadar kredi kullanmak veya birden fazla borcu aynı anda taşımak finansal durumunuzu zorlayabilir. Bu nedenle yeni bir kredi ya da kredi kartı kullanmadan önce aylık ödeme gücünüzü hesaba katmanız önemli. Borçlanırken ne kadar alabileceğinizden çok, ne kadarını rahatça ödeyebileceğinize bakmak gerekiyor.