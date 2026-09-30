Kar Sandıkları Yere Fotoğraf Çekmeye Gidiyorlar: Aslında Dev Bir Atık Sahası
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Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Kishangarh kenti, büyük mermer endüstrisinin yıllar içinde biriktirdiği bembeyaz bir atık sahasıyla tanınıyor. Kuruyan mermer çamuru uzaktan karla kaplı bir araziyi andırdığı için bölge fotoğraf ve düğün çekimleri için son yıllarda oldukça popüler hale geldi.
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Kishangarh Asya'nın en büyük mermer pazarı olarak biliniyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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