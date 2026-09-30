Kar Sandıkları Yere Fotoğraf Çekmeye Gidiyorlar: Aslında Dev Bir Atık Sahası

Bölgede yaklaşık 1200 mermer kesme tesisi bulunuyor. Bloklar kesilip işlenirken ortaya çıkan çamur, yaklaşık 1000 tankerle şehrin dışındaki boşaltma alanına taşınıyor. Güneşte suyu buharlaşan çamur, zamanla beyaz toz parçacıklarına dönüşüp karla kaplı bir araziye benzer bir görünüm oluşturuyor.

Atık sahası toplam 50 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. 2015'te bir film sahnesinin burada çekilmesinin ardından bölgeye turist ilgisi başladı; 2018'de Kishangarh Mermer Birliği yol, bahçe ve tuvalet gibi turistlere yönelik tesisler inşa etti.

Tema fotoğrafçılığı için yaklaşık 60 dolar ücret alınıyor ve bazı şirketler ayda 30-35 çifte düğün çekimi için dekorasyon hizmeti sunuyor.