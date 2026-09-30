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Kar Sandıkları Yere Fotoğraf Çekmeye Gidiyorlar: Aslında Dev Bir Atık Sahası

Kar Sandıkları Yere Fotoğraf Çekmeye Gidiyorlar: Aslında Dev Bir Atık Sahası

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 12:59
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Hindistan'ın Rajasthan eyaletindeki Kishangarh kenti, büyük mermer endüstrisinin yıllar içinde biriktirdiği bembeyaz bir atık sahasıyla tanınıyor. Kuruyan mermer çamuru uzaktan karla kaplı bir araziyi andırdığı için bölge fotoğraf ve düğün çekimleri için son yıllarda oldukça popüler hale geldi.

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Kishangarh Asya'nın en büyük mermer pazarı olarak biliniyor

Kishangarh Asya'nın en büyük mermer pazarı olarak biliniyor

Bölgede yaklaşık 1200 mermer kesme tesisi bulunuyor. Bloklar kesilip işlenirken ortaya çıkan çamur, yaklaşık 1000 tankerle şehrin dışındaki boşaltma alanına taşınıyor. Güneşte suyu buharlaşan çamur, zamanla beyaz toz parçacıklarına dönüşüp karla kaplı bir araziye benzer bir görünüm oluşturuyor.

Atık sahası toplam 50 kilometrekarelik bir alana yayılıyor. 2015'te bir film sahnesinin burada çekilmesinin ardından bölgeye turist ilgisi başladı; 2018'de Kishangarh Mermer Birliği yol, bahçe ve tuvalet gibi turistlere yönelik tesisler inşa etti.

Tema fotoğrafçılığı için yaklaşık 60 dolar ücret alınıyor ve bazı şirketler ayda 30-35 çifte düğün çekimi için dekorasyon hizmeti sunuyor.

Bilim insanları alandaki hava kalitesinin ciddi şekilde düşük olduğunu tespit etti

Bilim insanları alandaki hava kalitesinin ciddi şekilde düşük olduğunu tespit etti

2022'de yapılan bir araştırmaya göre bölgedeki ince parçacık kirliliği Dünya Sağlık Örgütü sınırının 18 ila 50 katına kadar çıkıyor; toprakta ağır metal kirliliği ve yüksek tuzluluk, yeraltı suyunda ise klor ve flüorür kirliliği tespit edildi.

Yaklaşık 200 bin kişi doğrudan ya da dolaylı olarak bu kirliliğe maruz kalıyor. Yerel halkın yarısında solunum sorunu, yüzde 40'ında cilt sorunu görülürken; mermer işçilerinin yüzde 84'ünde boğaz sorunu, yüzde 70'inde solunum güçlüğü bildiriliyor.

Kishangarh Mermer Birliği CEO'su bu bulguları 'sahte' olarak nitelendirip sağlık şikayeti almadıklarını savundu; ancak bilim insanları bölgenin bir turizm noktası olarak tanıtılmasına karşı uyarıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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