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Komşuda Akılalmaz Manzara! 30 Kilometre Dolanmamak İçin Çöken Köprüden Geçiyorlar

Komşuda Akılalmaz Manzara! 30 Kilometre Dolanmamak İçin Çöken Köprüden Geçiyorlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.09.2026 - 09:03
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Yunanistan’ın Larisa bölgesindeki Palaiopyrgos Köprüsü, Daniel Fırtınası’nın yol açtığı seller sırasında ağır hasar gördü. Köprüde çökme ve ciddi oturma meydana gelmesine rağmen yapı üç yıldır yenilenmedi. Palaiopyrgos ve çevresinde yaşayanlar ise alternatif yolun yaklaşık 30 kilometrelik bir sapma gerektirmesi nedeniyle köprüyü kullanmaya devam ediyor. Otomobillerin yanında yüklü tarım araçlarının da geçtiği köprü, Pinios Nehri yükseldiğinde kısmen suyun altında kalıyor.

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Pinios Nehri yükseldiğinde su köprünün üzerinden geçiyor

Pinios Nehri yükseldiğinde su köprünün üzerinden geçiyor

Palaiopyrgos Köprüsü, Eylül 2023’te Yunanistan’ı etkileyen Daniel Fırtınası sırasında Pinios Nehri’nin taşmasıyla ağır hasar gördü. Köprünün orta bölümünde ciddi çökme meydana gelirken iki yakayı birbirine bağlayan yol fiilen kullanılamaz duruma geldi. Aradan geçen yaklaşık üç yıla rağmen köprünün hasarlı görüntüsü büyük ölçüde değişmedi.

Yapı hizmet dışı kabul edilse de bölge halkı köprüden hem yürüyerek hem de araçlarıyla geçiyor. Köy sakinlerinin aktardığına göre otomobillerin yanı sıra büyük ve yüklü tarım araçları da çöken bölümden geçmeye çalışıyor. Palaiopyrgos Tarım Kooperatifi Başkanı Thanos Hatzizogidis, köprüde yeterli ışıklı uyarı ve trafik önlemi bulunmadığını belirterek bütün geçişlerin risk altında olduğunu söylüyor.

Tehlike özellikle Pinios Nehri’nin seviyesinin yükseldiği dönemlerde artıyor. Su köprünün üzerine çıktığında bazı sürücüler otomobillerini kıyıda bırakıp yollarına yürüyerek devam ediyor. Kışın nehir daha fazla kabardığında ise köprü tamamen geçilemez hâle gelebiliyor. Buna rağmen günlük işi için karşı kıyıya ulaşması gereken bazı köylüler, su seviyesi düştüğünde yeniden aynı yolu kullanıyor.

Yeni köprünün sözleşmesi imzalandı ancak çalışma başlamadı

Yeni köprünün sözleşmesi imzalandı ancak çalışma başlamadı

Köprü, Olimpos kıyıları ile Kissavos Dağı’nın doğusundaki yerleşimler arasında doğrudan bağlantı sağlıyordu. Palaiopyrgos yerel yönetiminin verdiği bilgiye göre hasarlı köprüden geçmeyen sürücülerin ulusal kara yolunu kullanarak yaklaşık 30 kilometrelik bir sapma yapması gerekiyor. Daha önce beş kilometrede ulaşılan bazı tarım arazileri için de 20-25 kilometre yol kat edilmesi gerekebiliyor.

Uzayan güzergah özellikle tarlalarına ve hayvanlarına her gün gitmesi gereken çiftçileri etkiliyor. Yakıt giderinin ve yolda geçirilen sürenin artması nedeniyle bazı arazi sahiplerinin mülklerine eskisi kadar sık gidemediği aktarılıyor. Ulaşımın zorlaşması, bölgedeki işletmelerin ve kıyı yerleşimlerinin ziyaretçi sayısını da olumsuz etkiliyor.

Yeni bir köprü yapılması için sözleşmenin imzalandığı bildirildi ancak inşaat henüz başlamadı. Projenin uygulamanın ikinci aşamasında bulunduğu açıklanırken çalışmaların hangi tarihte tamamlanacağına ilişkin kesin bir takvim paylaşılmadı. Böylece bölge halkı, yaklaşık 30 kilometrelik yolu dolaşmak ile ağır hasarlı köprüden geçmek arasında seçim yapmak zorunda kalmayı sürdürüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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