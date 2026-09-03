Komşuda Akılalmaz Manzara! 30 Kilometre Dolanmamak İçin Çöken Köprüden Geçiyorlar
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Yunanistan’ın Larisa bölgesindeki Palaiopyrgos Köprüsü, Daniel Fırtınası’nın yol açtığı seller sırasında ağır hasar gördü. Köprüde çökme ve ciddi oturma meydana gelmesine rağmen yapı üç yıldır yenilenmedi. Palaiopyrgos ve çevresinde yaşayanlar ise alternatif yolun yaklaşık 30 kilometrelik bir sapma gerektirmesi nedeniyle köprüyü kullanmaya devam ediyor. Otomobillerin yanında yüklü tarım araçlarının da geçtiği köprü, Pinios Nehri yükseldiğinde kısmen suyun altında kalıyor.
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Pinios Nehri yükseldiğinde su köprünün üzerinden geçiyor
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Yeni köprünün sözleşmesi imzalandı ancak çalışma başlamadı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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