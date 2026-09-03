Komşuda Akılalmaz Manzara! 30 Kilometre Dolanmamak İçin Çöken Köprüden Geçiyorlar

Palaiopyrgos Köprüsü, Eylül 2023’te Yunanistan’ı etkileyen Daniel Fırtınası sırasında Pinios Nehri’nin taşmasıyla ağır hasar gördü. Köprünün orta bölümünde ciddi çökme meydana gelirken iki yakayı birbirine bağlayan yol fiilen kullanılamaz duruma geldi. Aradan geçen yaklaşık üç yıla rağmen köprünün hasarlı görüntüsü büyük ölçüde değişmedi.

Yapı hizmet dışı kabul edilse de bölge halkı köprüden hem yürüyerek hem de araçlarıyla geçiyor. Köy sakinlerinin aktardığına göre otomobillerin yanı sıra büyük ve yüklü tarım araçları da çöken bölümden geçmeye çalışıyor. Palaiopyrgos Tarım Kooperatifi Başkanı Thanos Hatzizogidis, köprüde yeterli ışıklı uyarı ve trafik önlemi bulunmadığını belirterek bütün geçişlerin risk altında olduğunu söylüyor.

Tehlike özellikle Pinios Nehri’nin seviyesinin yükseldiği dönemlerde artıyor. Su köprünün üzerine çıktığında bazı sürücüler otomobillerini kıyıda bırakıp yollarına yürüyerek devam ediyor. Kışın nehir daha fazla kabardığında ise köprü tamamen geçilemez hâle gelebiliyor. Buna rağmen günlük işi için karşı kıyıya ulaşması gereken bazı köylüler, su seviyesi düştüğünde yeniden aynı yolu kullanıyor.