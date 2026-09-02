Psikolojiye Göre Tartışırken Sesini Yükseltenlerin 3 Ortak Noktası Belli Oldu

Bir kişi söylediklerinin anlaşılmadığını, dikkate alınmadığını ya da konuşmanın kontrolünü kaybettiğini düşündüğünde stres seviyesi yükselebiliyor. Böyle anlarda daha yüksek sesle konuşmak, mesajı karşı tarafa ulaştırmanın veya konuşmada yeniden yer edinmenin yolu olarak görülebiliyor.

Çatışma sırasında vücudun stres sistemi de devreye girebiliyor. Beynin tehdit ve yoğun duygularla ilişkilendirilen bölümlerinin etkinliği artarken sakin düşünme ve dürtüleri kontrol etme zorlaşabiliyor. Bu nedenle sesin yükselmesi bazı durumlarda önceden planlanmış bir davranıştan çok, stres karşısında ortaya çıkan hızlı bir tepki olabiliyor.

Psikoloji ve nörobilim alanındaki değerlendirmeler; hayal kırıklığı, kaygı ve duyulmama hissinin ses seviyesini artırabileceğine işaret ediyor. Dolayısıyla yüksek ses her zaman kendine güveni veya otoriteyi göstermiyor; kişinin o anda yaşadığı duygusal baskıyı da yansıtabiliyor.