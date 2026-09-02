Psikolojiye Göre Tartışırken Sesini Yükseltenlerin 3 Ortak Noktası Belli Oldu
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Tartışma sırasında sesini yükselten birini hemen öfkeli, baskın ya da kaba olarak tanımlamak kolay. Ancak psikolojiye göre bu davranış her zaman bilinçli bir güç gösterisi anlamına gelmiyor. Stres ve hayal kırıklığı, yoğun duyguları yönetmekte zorlanma veya geçmişte öğrenilen iletişim biçimleri ses seviyesini etkileyebiliyor. Elbette tek bir davranıştan kişilik analizi yapılamaz; yine de sesin hangi durumlarda yükseldiği, çatışmayla başa çıkma biçimine dair bazı ipuçları verebiliyor.
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Stres ve hayal kırıklığı seslerine yansıyabiliyor
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Yoğun duygularını sakinleştirmekte zorlanabiliyorlar
Yüksek sesli iletişimi çocuklukta öğrenmiş olabiliyorlar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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