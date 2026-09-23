Tek Bir Kutuyla Günlük Sınır Doluyor: Uzman İsimden Uyarı Geldi
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Çayına şeker atmayan, tatlıdan uzak durduğunu düşünen biri bile gün içinde farkında olmadan ciddi miktarda şeker alabiliyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Duman'a göre en büyük kaynaklar şeker içermediği düşünülen ürünlerde saklı: paketli soslar, atıştırmalıklar, asitli içecekler ve aromalı kahveler.
Duman'ın verdiği örnek çarpıcı: Tek bir kutu asitli içecekte ortalama 33 gram şeker bulunuyor!
Kaynak: DHA
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