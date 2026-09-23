Tek Bir Kutuyla Günlük Sınır Doluyor: Uzman İsimden Uyarı Geldi

Dr. Duman, 19-25 Eylül Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, şekerin kendi başına zararlı bir alışkanlık olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor. Ona göre belirleyici olan; tüketilen miktar, sıklık ve şekerin türü.

Asıl tehlikeyi ise hazır içecekler oluşturuyor. '100 mililitrelik bir içecekte ortalama 10 gram şeker bulunuyor. Normal bir kutu içeceğin 330 mililitre olduğu düşünüldüğünde, bir kutuda ortalama 33 gram kadar şeker yer alıyor. Tek bir kutu asitli içecekle bile DSÖ'nün günlük şeker sınırını aşıyoruz' diyor Duman.

Duman'ın vardığı sonuç ise yasakçı değil: 'Şeker tüketimini tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine sağlıklı, dengeli ve ölçülü biçimde yönetmeliyiz.'