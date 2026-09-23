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Tek Bir Kutuyla Günlük Sınır Doluyor: Uzman İsimden Uyarı Geldi

Tek Bir Kutuyla Günlük Sınır Doluyor: Uzman İsimden Uyarı Geldi

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 15:44
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Çayına şeker atmayan, tatlıdan uzak durduğunu düşünen biri bile gün içinde farkında olmadan ciddi miktarda şeker alabiliyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Duman'a göre en büyük kaynaklar şeker içermediği düşünülen ürünlerde saklı: paketli soslar, atıştırmalıklar, asitli içecekler ve aromalı kahveler. 

Duman'ın verdiği örnek çarpıcı: Tek bir kutu asitli içecekte ortalama 33 gram şeker bulunuyor!

Kaynak: DHA

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Bir Kutuda 33 Gram Şeker: DSÖ'nün Hedefi Tek Seferde Aşılıyor

Bir Kutuda 33 Gram Şeker: DSÖ'nün Hedefi Tek Seferde Aşılıyor

Dr. Duman, 19-25 Eylül Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, şekerin kendi başına zararlı bir alışkanlık olarak görülmemesi gerektiğini söylüyor. Ona göre belirleyici olan; tüketilen miktar, sıklık ve şekerin türü.

Asıl tehlikeyi ise hazır içecekler oluşturuyor. '100 mililitrelik bir içecekte ortalama 10 gram şeker bulunuyor. Normal bir kutu içeceğin 330 mililitre olduğu düşünüldüğünde, bir kutuda ortalama 33 gram kadar şeker yer alıyor. Tek bir kutu asitli içecekle bile DSÖ'nün günlük şeker sınırını aşıyoruz' diyor Duman.

Duman'ın vardığı sonuç ise yasakçı değil: 'Şeker tüketimini tamamen hayatımızdan çıkarmak yerine sağlıklı, dengeli ve ölçülü biçimde yönetmeliyiz.'

İki Portakalı Art Arda Yemek Zor, Suyunu İçmek Çok Kolay

İki Portakalı Art Arda Yemek Zor, Suyunu İçmek Çok Kolay

Duman'a göre şeker ihtiyacının öncelikle meyveden karşılanması gerekiyor, ama meyve suyundan değil meyvenin kendisinden.

Verdiği örnek gündelik hayattan: İki portakalı art arda yemek, doygunluk hissi nedeniyle zor. Aynı iki portakal sıkılıp içildiğinde ise çok kısa sürede ciddi miktarda şeker alınıyor.

'Meyveyi bütün olarak yediğimizde su, vitamin, mineral ve antioksidanların yanı sıra lif de alıyoruz. Lif, şekerin emilimini yavaşlatarak kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlıyor. Oysa meyve suyunu sıktığımızda o kadar şekeri lifinden arındırılmış olarak, tokluk hissi oluşmadan ve çok kısa sürede tüketmiş oluyoruz.'

Bu ayrım DSÖ'nün tanımında da açıkça yer alıyor. Kurumun 'serbest şeker' tanımına üretici, aşçı ya da tüketici tarafından eklenen şekerlerin yanı sıra bal, şurup, meyve suyu ve meyve suyu konsantresinde doğal olarak bulunan şekerler de giriyor. Taze meyve ve sebzelerin içindeki şeker ise bu tanımın dışında tutuluyor.

Şeker Alışkanlığı Çocuklukta Başlıyor, Faturası Yetişkinlikte Geliyor

Şeker Alışkanlığı Çocuklukta Başlıyor, Faturası Yetişkinlikte Geliyor

Duman, bilinçsiz şeker tüketiminin çocukluk çağında başladığını ve çocukların damak zevkini büyük ölçüde yetişkinlerin şekillendirdiğini söylüyor.

Erken yaşta yüksek şekerli gıdalarla beslenen çocuklar, süt, yumurta ve yoğurt gibi besleyici gıdalara daha az yer açıyor. Duman'a göre bu da yetişkinlik dönemi hastalıklarına zemin hazırlıyor.

Ek olarak, market alışverişinde ambalajın ön yüzündeki ifadelere güvenilmemesi gerektiği belirtiliyor. Bir ürünün üzerinde 'fit', 'sağlıklı', 'doğal' ya da 'meyveli' yazması, o ürünün şekersiz olduğu anlamına gelmiyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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